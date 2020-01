Britannia sallii Huawein rakentaa 5g-verkkojansa – Yhdysvallat on jo varoittanut Britanniaa

Britannia sallii kiinalaisen telejätin Huawein toimittaa matkapuhelintekniikkaa maan 5g-verkkojen rakentamiseen. Uutistoimistojen mukaan kiistanalaisen päätöksen teki hallituksen turvallisuusneuvosto, jota johtaa pääministeri Boris Johnson.

Uutisoimistot kertovat, että Huawei ei saa osallistua kaikkein herkimpien verkonosien rakentamiseen. Tällaisia ovat sotilastukikohdat ja ydinvoimalat. Huawein markkina-asemaa Britannian 5g-verkkojen rakentamisessa myös rajoitetaan 35 prosenttiin.

– Haluamme maailmanluokan tietoliikenneyhteydet niin pian kuin mahdollista, mutta tämä ei saa tapahtua kansallisen turvallisuutemme varjolla, sanoi digitaalisista asioista vastaava ministeri Nicky Morgan.

Britannia on käyttänyt Huawein teknologiaa telekommunikaatiojärjestelmissään jo 15 vuotta. Kiinalaisyhtiö oli tyytyväinen Britannian päätökseen.

- Tämä todisteisiin perustuva päätös johtaa kehittyneemmän, turvallisemman, ja paremmin tulevaisuuden vaatimuksia vastaavan verkon rakentamiseen, sanoi Huawein varapääjohtaja Victor Zhang.

Kohta Johnsonilla on edessä kauppaneuvottelut Yhdysvaltain kanssa

Britannian päätös tulee hetkellä, jolloin sen on muutaman päivän päästä koittavan EU-eron eli brexitin jälkeen alettava neuvotella vapaakauppasopimuksesta sen tärkeimmän liittolaisen, Yhdysvaltain kanssa. Se ei myöskään voi ohittaa Kiinaa tulevissa kauppaneuvotteluissaan.

Yhdysvallat on väittänyt, että Kiina käyttää Huawein laitteita vakoilussa, koska sillä on läheiset suhteet Kiinan hallitukseen. Huawei on kiistänyt syytökset. Yhdysvallat on myös sanonut rajoittavansa tiedustelutietojen jakamista Britannian kanssa, jos britit sallivat Huawein osallistua 5g-verkkojen rakentamiseen. Yhdysvallat on myös vedonnut muihin Nato-maihin Euroopassa, etteivät ne sallisi Huaweita 5g-verkkkoihinsa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi pari päivää ennen brittien turvallisuusneuvoston kokousta, että Britannialla on edessään erittäin tärkeä päätös. Pompeo tapaa pääministeri Boris Johnsonin Lontoossa keskiviikkona, kertoo talouslehti Financial Times.

EU-suositusta Huawein kohtelusta odotetaan huomenna

Selvästi kielteisen kannan Huawein pääsyyn omille markkinoilleen ovat toistaiseksi ottaneet Yhdysvallat, Uusi-Seelanti, Australia ja Japani.

Myös Kiina on uhkaillut mahdollisilla seurauksilla, jos se suljetaan ulos joiltakin telemarkkinoilta.

Kiinan suurlähettiläs Saksassa uhkasi vastikään seurauksilla, jos Huawei suljetaan Saksan 5G-markkinoilta. Mediatietojen mukaan Kiina olisi suoraan kytkenyt saksalaisautojen tuonnin Huawein asemaan Saksan telemarkkinoilla.

EU-komissiolta odotetaan huomenna keskiviikkona suositusta jäsenmaille, miten Huaweita tulisi kohdella. Vaikka teleoperaattorit ovat ehtineet valita yhteistyökumppaneitaan, eurooppalaiset valtiot miettivät samalla omia vaatimuksiaan 5G:n turvallisuuden suhteen.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan Suomi valitsee 5G-verkkoihin useita laitetoimittajia niin, että kansallisen turvallisuuden vaatimukset täyttyvät.

Myös Suomessa Huawei toimii 5G-verkkomarkkinoilla. Sillä on yhteistyötä suurimpien teleoperaattoreiden kanssa.

Lue myös:

Jännitteet Huawein asemasta 5G-verkossa kasvavat Euroopassa – Suomi ei sulje yksittäisiä toimijoita ulos

Huawei on tänään jo yhtä suuri kuin Nokia ja Ericsson yhteensä – mutta onko kiinalaisyhtiö turvallisuusriski?