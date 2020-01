Poliisi tutkii henkirikosta Tampereella: Paikalta paennut epäilty saattaa olla vaarallinen

Uhri on keski-ikäinen mies.

Sisä-Suomen poliisi tutkii henkirikosta Tampereella. Uhri on keski-ikäinen mies. Uhri asui asunnossa, josta hänet löydettiin.

Henkirikosta tutkitaan murhana.

Uhri löydettiin tiistaina aamulla kello 06.00 - 07.13 välisenä aikana Vasaratieltä Tampereelta.

Epäilty tekijä on loukkaantunut ja hän on vuotanut tai vuotaa verta. Hän saattaa olla vaarallinen, poliisi varoittaa.

Epäilty tekijä on poistunut paikalta maastoon ja noussut Leipakantielle.

Jälki jatkuu Leipakantieltä lounaaseen kääntyvälle polulle ja siitä edelleen maastoon meluvallin päälle. Epäilty nousi Turtolankadun sillalle ja ylitti Pyhäjärventien. Sillan ylitettyään epäilty oli kääntynyt etelään Pyykkiojankadun suuntaan

Rikosylikomisario Jari Kinnunen kertoo, ettei poliisilla ole tietoa epäillyn henkilöllisyydestä. Epäilty on poliisin mukaan todennäköisesti Tampereen alueella.

Epäillyn tuntomerkit:

Mies

Nuorehko aikuinen

Noin 175 cm pitkä, vartalo on hoikka/normaalivartaloinen.

Hänellä ei ole partaa.

Miehellä on ollut pihassa ollessaan tumma pipo, jonka alareuna taitettu kaksikerroin. On mahdollista, että hän on poistunut ilman pipoa.

Jalassa on ollut ulkoiluhousun tyyppiset housut ja mahdollisesti varrelliset kengät. Takki on ollut mustavalkoinen ja siinä on mahdollisesti jonkinlaista kirjoitusta, joka alkaa E-kirjaimella.

Tekijä on loukkaantunut ja hän on vuotanut tai vuotaa verta. Hän saattaa olla vaarallinen.

Poliisi pyytää yleisöltä apua ja vihjeet voi toimittaa sähköpostiin keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi voi soittaa numeroon 050 399 8024