Muodostelmaluistelun valmentajakohun laineet lyövät kauas – menikö maine ja katoavatko harrastajat?

Muodostelmaluistelu on vauhdikas joukkuelaji. Tuija Veirto/ Yle

Pääkaupunkiseudulla toimivan seuran luisteluvalmentajan ympärillä pyörivä kohu hämmentää lajin parissa toimivia.

Nimekkään ja laajasti tunnetun valmentajan on kerrottu nöyryyttäneen valmennettaviaan ja toimineen muutenkin epäeettisesti. Hän on saanut vuoden kilpailukiellon, mutta pitänyt asianajansa välityksellä päätöstä virheellisenä.

Luistelua pitkään Lahden Taitoluistelijoissa harrastanut, 14-vuotias, Elsa Nurminen kertoo, että aiheesta on puhuttu niin kotona kuin joukkueen kanssa.

– Ollaan ihmetelty, että miten se toiminta on päästetty noin pitkälle. Voin vain kuvitella, miltä niistä luistelijoista on tuntunut ja olen tietysti iloinen, etten ole itse kokenut vastaavaa, kertoo kuusi vuotta muodostelmaluistelua harrastanut Nurminen.

Elsa on 18-jäsenisen Lahden SM-juniorijoukkue Team Estreijan jäsen. Joukkueen valmentaja Jenni Metzner toivoo, että kyseisen joukkueen valmennettavat ovat nyt saaneet tarvitsemaansa apua ja tukea.

– Toki asia on valmentajapuolella puhututtanut paljon, mutta kyseessä on kuitenkin yksittäistapaus. Me täällä keskitymme omaan työhömme.

Metznerin mukaan valmentajien koulutuksessa korostetaan nykysin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

– Tärkeää tässä lajissa on, että kokonaiskuvan ja joukkueen lisäksi pystyy huomioimaan jokaisen valmennettavan yksilönä.

Jenni Metzner valmentaa lahtelaista Team Estreija SM-tason juniorijoukkuetta, jonka jäsenet ovat 13-18 -vuotiaita. Tuija Veirto/ Yle

Liiton toiminnanjohtaja: liitto tukee, seuroissa silmät ja korvat auki

Lahden Taitoluistelijat on lähettänyt koteihin ja jäsenilleen tiedotteen, jossa muistutetaan, että ongelmiin pitää puuttua heti, jos niitä ilmenee.

Liittoon asti viestejä on kentältä kantautunut vähänlaisesti.

– Tämän tiimoilta meihin on oltu suoraan yhteydessä ja pyydetty toimintaohjeita yhdestä seurasta. Tiedän, että seurat ovat itse lähettäneet jäsenistölleen viestejä ja selventäneet, kuinka toimia, jos vastaavaa ilmenee, kertoo liiton toiminnanjohtaja Outi Vuorenheimo.

Vuorenheimon mukaan liitto on pitänyt kenttää ajan tasalla ja tiedottanut valmentajakohun käänteistä suoraan seuroille. Hän jakaa huolen tapauksen vaikutuksista lajin maineeseen.

– Se on totta kai iso huolenaihe kaikilla.

Taitoluisteluliitto lanseerasi omat, yhteisesti hyväksytyt eettiset säännöksensä viime keväänä. Sitä ennen noudatettiiin urheiluseurojen yhteisiä, Olympikomitean laatimia Reilun pelin sääntöjä.

– Jos epäkohtia ilmenee, on tärkeää, että niistä raportoidaan asianmukaisesti eteenpäin seuran vastuutahoille tai jos sinne ei uskalleta, meille, Olympiakomiteaan tai Väestöliiton Et ole yksin -palveluun (siirryt toiseen palveluun), sanoo Vuorenheimo.

Kohuvalmentajan jatko vuoden toimintakiellon jälkeen on Vuorenheimon mukaan seuran käsissä.

– Liiton rangaistus on 12 kuukauden kilpailukielto ja sen jälkeen valmentaja on meidän puolestamme vapaa harjoittamaan ammattiaan. Seura tietenkin tekee omat ratkaisunsa työntekijöidensä suhteen.

Yle Urheilu kertoi maanantaina, että hyllytetyn valmentajan seuran hallitus erosi tehtävistään.

Kohun pitkä varjo

Valmentajakohulla voi olla lajin sisällä tuhoisat vaikutukset, kun puhutaan harrastajien tavoittamisesta ja mielikuvista sponsorien ja yhteistyökumppanien suuntaan.

Kilpailu lajien välillä on kovaa, eikä taitoluistelu ole harrasteena halvimmasta päästä.

Taitoluistelun harrastajia on Suomessa noin 14 000 ja heistä muodostelmaluistelijoita vuoden 2018 tilastojen mukaan noin 3 500.

Lahden Taitoluistelijoissa muodostelmaluistelun pariin on löytänyt 150 harrastajaa, se on puolet koko seuran jäsenmäärästä.

Muodostelmaluisteluun saatiin viime kaudella SM-juoniorijoukkue kolmen vuoden tauon jälkeen ja jäsenkehitys on ollut hienoisessa nousussa.

– Kyllähän meillä joukkueiden kasaamiset keväisin ovat iso voimanponnistus. Tällä hetkellä tilanne on pienten ryhmissä hyvä, siellä on joukkueita ja harrastajia kasvamassa, mutta kyllä me haluamme pitää jokaisesta harrastajasta kiinni, sanoo Lahden Taitoluistelijoiden muodostelmajaoston puheenjohtaja Virpi Hurri.