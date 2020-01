Kunnon pakkasjakson puuttuminen on haitannut rinteiden lumettamista – seinäjokelaisyrittäjä odottaa kuitenkin ennätyskautta

Hissi vie tasaisena virtana laskettelijoita ylös Seinäjoen Joupiskalla. Rinteet ovat olleet auki laskettelijoille jo marraskuun puolivälistä, mutta väki tuntuu intoutuvan mäkeen parhaiten vasta, kun maisema muuttuu talviseksi.

Rinneyrittäjä Jari Särkipaju Joupiskalta tietää, että lumisateella ja lumisella maisemalla on selkeä vaikutus ihmisten mielialaan ja ulkoiluhaluihin.

– Silloin lähdetään laskettelemaan, hiihtämään ja pulkkamäkeen. Onhan se vaikeampaa lähteä sohvalta, kun maa on musta ja on pimeää ja märkää.

Kaksijakoinen kausi

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors sanoo, että Suomi on jakautunut kahtia: Pohjois-Suomessa on ollut kaikkien aikojen talvi samalla kun etelässä se on ollut toistaiseksi erittäin kehno, etenkin rannikkoseuduilla.

Talvi on ollut myös pohjalaisille hiihtokeskuksille hankala. Kaikki eivät ole päässeet avaamaan kauttaan lainkaan.

Esimerkiksi Teuvan Parrassa kausi tullaan avaamaan ennätysmyöhään. Edellinen ennätys on vuodelta 2018, silloin rinteeseen päästiin 27. tammikuuta.

Seinäjoen Joupiskalla näyttäisi puolestaan tulevan ennätyspitkä kausi lauhasta säästä huolimatta.

– Tämä on kaksijakoinen kausi. Luonnon talvi on ollut mitä on, mutta saimme kuitenkin jo marraskuun puolivälissä rinteet auki. Siinä mielessä kausi näyttää erinomaiselta, Särkipaju sanoo.

Rinneyrittäjä Jari Särkipaju ei ole huolissaan, vaikka talvi ei ole parastaan antanutkaan – kautta on vielä puolet jäljellä ja parhaat kelit edessä. Pasi Takkunen / Yle

Lumettamaan ei ole päästy

Etelä-Suomessa ja maan keskiosassa hiihtokeskusten kauden avauksen ajankohta voi vaihdella paljonkin: se ajoittuu tavallisesti marraskuun puolivälin ja tammikuun puolivälin väliin.

Vaikka lauhoja talvia on ollut aikaisemminkin, on kuluva talvi silti erikoinen. Harri Lindforsin mukaan poikkeuksellisen tästä talvesta tekee se, että koska osasta maata pidempi pakkasjakso on jäänyt puuttumaan, lumettamaan ei ole päästy kunnolla.

Tykkilumen tekemiselle otollisinta on tyyni, kylmä ja kuiva sää.

Lumettaminen ja rinteen huoltaminen ovat teettäneet töitä myös Joupiskalla.

– Ylimääräistä työtä teettää, kun sataa kaatamalla ja plusasteita on kymmenen. Mutta kyllä tuo tykkilumi on vaan uskomatonta. Se kestää näköjään lähestulkoon mitä vaan, kun sitä vain jaksaa käsitellä, Särkipaju sanoo.

Joupiskalla rinnettä on lumetettu useampaan otteeseen kauden aikana. Kun pakkasta on ollut, lunta on tehty lisää, päivän, parin jaksoissa.

Särkipaju arvelee, että sama trendi tulee jatkumaan: silloin lunta tehdään, kun olosuhteet sen sallivat ja todennäköisesti lyhyissä jaksoissa.

– Taitaa olla tulevaisuutta tämä – ilmastonmuutoksen myötä, hän sanoo.

Joupiskalla rinteet saatiin auki jo marraskuun puolivälissä. Pasi Takkunen / Yle

Kaverin kanssa rinteeseen

Seinäjoen Joupiskalle laskettelemaan saapuneet kaverukset Olivia Anttila ja Ilona Leppälä muistelevat, että aikaisempina talvina ovat tammikuun loppuun mennessä ehtineet lasketella jo monta kertaa. Tänä vuonna on toisin.

Vaikka rinne on ollut auki, lämmin sää ei ole houkutellut mäkeen.

– Jos rinne on jäässä, siinä on vaikea lasketella, sanoo Ilona.

– Jos on hyvä keli, niin täällä on kiva olla, sateella ehkä ennemmin kotona, summaa Olivia.

Tytöt kertovat viihtyvänsä mäessä helposti monta tuntia. Kaverin kanssa laskettelemaan lähteminen on mukavaa: hississä ehtii jutella, vaikka alas tullaankin omaan tahtiin.

Ilona Leppälä ja Olivia Anttila käyvät mielellään laskettelemassa. Kausikortti ei ole vielä kovin ahkerassa käytössä ehtinyt olla tänä talvena. Pasi Takkunen / Yle

"Ei tässä enää mikään hirvitä"

Laskettelukeskuksissa riittää kirittävää kevätkaudelle. Jari Särkipaju ei ole huolissaan. Joupiskan kaudesta on tammikuun lopussa puolet vielä jäljellä ja parhaat kelit edessä.

– Kun marraskuusta tähän on selvitty, ei tässä enää mikään hirvitä.

Särkipaju pyörittää Joupiskan rinnetoimintaa yhdessä lankonsa kanssa toista vuotta.

– Opettavaisia vuosia nämä ovat olleet. Kahden kauden perusteella voisin melkein väittää, että me jo osataan tämä homma, Särkipaju naurahtaa.