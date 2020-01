Trumpin puolustus paketoi puheenvuoronsa, senaattorit vaativat Bolton-käsikirjoituksen arvioitavakseen – katso suorana kello 20 alkaen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti jatkuu tiistaina puolustuksen puheenvuoroilla. Puolustus on kertonut aikovansa paketoida argumenttinsa reilussa kahdessa tunnissa.

Senaatin on tarkoitus äänestää perjantaina mahdollisten todistajien kutsumisesta oikeudenkäyntiin. Jos todistajia ei kutsuta, senaatti todennäköisesti äänestyksellään vapauttaa Trumpin syytteistä. Jos todistajia päätetään kutsua, oikeudenkäynti jatkuu.

Keskustelu on käynyt alkuviikon ajan kuumana Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin tulevan muistelmanteoksen sisällöstä. Sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun) kertoi sunnuntaina Boltonin kertovan kirjassaan yksityiskohtaisesti, miten presidentti halusi jäädyttää sotilastuen, kunnes Ukraina tutkii demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin perheen toimet.

Tähän asti Trumpin puolustuksen pääargumentti on ollut, ettei presidentti ole sitonut sotilasapua Biden-tutkintaan.

Republikaanisenaattori James Lankford ehdotti maanantaina, että senaatin olisi saatava Boltonin käsikirjoitus nähtäväkseen. Myös republikaanisenaattori Lindsey Graham on sanonut tukevansa Lankfordin ehdotusta.

Senaattorit haluaisivat arvioida käsikirjoitusta yksityisesti. Heidän mukaansa käsikirjoituksen tietojen arvioiminen auttaisi senaattia punnitsemaan oikeudenkäynnin loppuratkaisua eli sitä, vapautetaanko Trump syytteistä vai tuomitaanko hänet.

Demokaattisenaattori Chuck Schumer kertoi pitävänsä republikaanisenaattoreiden pyyntöä tarkastella kirjaa "yksityisissä olosuhteissa" naurettavana.

– Näkemyksemme on yksinkertainen: haluamme neljä todistajaa, neljä dokumenttia, Schumer sanoi Reutersin mukaan.

Voit seurata tiistain istuntoa suorana tässä artikkelissa.

Lähteet: Reuters