Herätys: Joka seitsemäs lapsi syntyy ulkomaalaistaustaiselle äidille, al-Holin naiset haluavat yhä kotiin, karhut kesyyntyvät kuvauspaikoilla

Maahanmuuttajaäitien vaikutus Suomen synnytystilastoihin merkittävä

Maahanmuuttajaäitien vaikutus Suomen synnytystilastoihin alkaa olla jo merkittävä, sillä perheissä on lähes aina monta lasta. Maahanmuuttajanaisista suurin osa tulee tuoreimman tilaston mukaan Venäjältä, Virosta ja muualta Euroopasta sekä myös Somaliasta ja Irakista.

Kiinalaisturisti eristyksessä koronavirusepäilyn takia Lapin keskussairaalassa

Wuhanissa mitattiin potilaan ruumiinlämpöä viime lauantaina. Hector Retamal / AFP

Kiinalainen matkailija on tuotu Rovaniemelle eristykseen koronavirusepäilyn vuoksi. Matkailija on kotoisin Wuhanin alueelta, josta hän on lähtenyt viisi vuorokautta sitten. Hän on sairastanut kaksi vuorokautta hengitystieinfektiota. Potilaasta otetut näytteet saataneen tänään analysoitua. Kiinassa koronavirukseen on kuollut jo 132 ihmistä ja lähes 6000 saanut tartunnan.

Al-Holin suomalaisnaiset haluavat yhä yhtä lukuun ottamatta Suomeen

Al-Holin leirin olot ovat karut. Otso Reunanen / Yle

Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen on käynyt tapaamassa Isisin jäsenten suomalaisia vaimoja ja lapsia al-Holin leirillä Syyriassa. Leirin turvallisuustilanne on hiukan kohentunut, mutta edelleen talvisäitä vastaan on suojana vain vuotavia telttoja, ja lapsia on kuollut aliravitsemukseen ja hypotermiaan. Suomen ilmapiiri ja mielipiteet ovat säikäyttäneet monia. Silti vain yksi Ylen leirillä tavoittamista seitsemästä suomalaisnaisesta ei halua palata Suomeen.

Kesyyntyvätkö karhut liiaksi luontokuvauspaikoilla?

Ruokinta houkuttelee karhut paikalle. Raili Löyttyniemi / Yle

Suomessa toimii useita yrityksiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden katsella ja kuvata villejä karhuja. Eläimet houkutellaan paikalle ruokinnalla. Osa karhuista kuitenkin tottuu liian hyvin ihmisiin, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola. Karhukeskittymistä voi professorin mukaan tulla myös tautiriskejä, jos yleensä yksin eläviä eläimiä kertyy paljon samalle alueelle.

Taas luvassa lunta, räntää ja vettä



Tänään sataa hajanaisesti lunta pitkin Suomea, etelässä ja lännessä myös räntää tai vettä. Paikoin voi tulla myös jäätävää tihkua. Pohjois-Lapissa pakkanen on vielä aluksi kireää ja sää poutaista.

