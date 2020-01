Voimakas maanjäristys Karibianmerellä – tsunamivaroitus on annettu

Maa on järissyt voimakkaasti Kuuban ja Jamaikan välisellä merialueella, kertovat uutistoimistot.

Järistys on ollut voimakkuudeltaan 7,7, ja se on tapahtunut kymmenen kilometrin syvyydessä, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuslaitos USGS. (siirryt toiseen palveluun)

Järistyskeskus on noin 139 kilometriä Jamaikan Montego Baylta luoteeseen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan järistys on tuntunut ainakin Kuuban pääkaupungissa Havanassa.

Kansainvälinen tsunamikeskus on arvioinut, että järistyksestä voi syntyä vaarallisia aaltoja jopa 300 kilometrin päähän järistyskeskuksesta. Järistyksen jäljiltä on annettu tsunamivaroitus Havaijille, Kuubaan ja Caymansaarille. Korkeintaan metrinkorkuisista aalloista on varoitettu myös Hondurasissa, Meksikossa ja Belizessa.

Caymansaarilla asukkaita on kehotettu evakuoitumaan korkeille paikoille aallon varalta. Mahdollisista vahingoista ei ole toistaiseksi tietoa.

Uutinen päivittyy.

Lähteet: Reuters, AP, AFP