Somalia lupautunut ottamaan vastaan naisia ja lapsia al-Holin leiriltä – Isovanhemmat Pohjoismaissa tehneet yhteistyötä lasten saamiseksi pois Syyriasta

Leirillä on tiettävästi kuusi suomalaista, joilla on yhteyksiä Somaliaan.

Somalia on luvannut ottaa vastaan oman maansa kansalaisia Syyriassa sijaitsevalta al-Holin leiriltä, mikäli mikään toinen maa ei näin toimi.

Joukko al-Holin leirillä olevien lasten isovanhempia Suomessa ja muissa pohjoismaissa on kääntynyt Somalian puoleen, jotta heidän tyttärensä ja lapsenlapsensa pääsivät pois leiriltä.

Ryhmän puhemies sanoo, että he asettavat toiveensa Somaliaan.

Kahdella al-Holin leirissä olevalla naisella on somalialaisjuuria. Heillä kummallakin on kaksi lasta. Svenska Ylen tietojen perusteella leirillä on siis mahdollisesti kuusi Suomen kansalaista, jotka voitaisiin mahdollisesti siirtää Somaliaan.

Svenska Yle ei ole saanut vahvistettua sitä, onko heillä kaikilla Suomen ja Somalian kaksoiskansalaisuus.

Yhteensä al-Holissa on 11 naista, joilla on Suomen kansalaisuus. Lapsia on noin 30.

Yle kertoi keskiviikkona, että vain yksi al-Holin suomalaisista naisista ei halua palata Suomeen.

Siirto Somaliaan olisi vaikeaa

Ruotsin Radion haastattelussa isovanhempien ryhmän edustaja Yassin sanoo, että ryhmässä on mukana yli 50 ihmistä eri Pohjoismaista.

Hänen mukaansa Ruotsista mukana on 15 ihmistä. He pitävät yhteyttä Suomessa, Norjassa ja Tanskassa oleviin isovanhempiin.

Somalian presidentti Mohamed Abdullahi Mohamed on sanonut, että maa ottaa vastaan kaksoiskansalaiset, vaikka he eivät olisi syntyneet tai koskaan asuneet Somaliassa.

Somalian EU-suurlähettiläs Ali Said Faqi kertoo Ruotsin Radiolle, että naisten ja lasten siirto Somaliaan on vaikeaa, koska maan turvallisuustilanne on huono.

Kuvassa yksi al-Holin leirin suomalaisnaisista. Antti Kuronen / Yle

Hänen mukaansa ennen siirtoa Somalia konsultoi kurdeja ja Euroopan maita.

Suomen viranomaiset eivät ole kommentoineet naisten ja lasten mahdollista kuljettamista Somaliaan.

Kurdien edustaja tänään Suomessa

Suomella ei ole Somaliassa suurlähetystöä. Ruotsin Somalian-suurlähettiläs Staffan Tillander sanoo, ettei ole kuullut vanhempien ryhmästä, joka pyrkii saamaan naisia ja lapsia al-Holista Somaliaan. Myöskään Ruotsin tai Suomen somalijärjestöissä ryhmää ei tunneta.

Koillis-Syyrian itsehallintoalueen ulkosuhteista vastaava Qamishli Abdulkarim Omar on kiertänyt puolen vuoden aikana eri puolilla Eurooppaa neuvottelemassa al-Holin naisten ja lasten tilanteesta. Keskiviikkona hän vierailee Suomessa.

Kurdihallinto vaatii, että maat kotiuttavat kansalaisensa leiriltä. Kurdit vaativat myös kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista Koillis-Syyriaan.

Päätyykö al-Holin leirin naisia oikeuteen Syyriassa? Kurdihallinnon "ulkoministeri" Ylelle: Alamme tuomita ulkomaalaisia Isis-rikollisia

Rikoksista epäillyt naiset kurdit aikovat tuoda oikeuden eteen alueella.

Juttu on käännetty Svenska Ylen jutusta: Finländska morfäder vänder sig till Somalia för att få ut barn och barnbarn från fånglägret al-Hol

