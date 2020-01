Helsingin Töölöntorille visioidaan suihkulähdettä ja luistinrataa – tori uudistuu "keskieurooppalaiseen" tyyliin

Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:n ehdotus Two to One voitti Töölöntorin ideakilpailun.

Helsingin kaupungin järjestämän ideakilpailun Töölöntorin kehittämiseksi on voittanut Arkkitehtitoimisto Konkret Oy ehdotuksellaan Two to One. Kaupunki aloittaa torin tarkemman suunnittelun tämän voittajaehdokkaan tekijöiden kanssa.

Jos muutokset edellyttävät uutta asemakaavaa ja katusuunnitelmaa, kaupunkilaiset pääsevät vaikuttamaan suunnitelmiin valmistelun aikana. Palkitut työt ovat esillä Töölön kirjastossa helmikuun ajan. Kaikkiin kilpailuun tulleisiin 79 ehdotukseen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

– Töölöntori on Helsingin toreista se, johon luontevasti istuisi tunnelmallinen ja elävä keskieurooppalainen torikulttuuri. Voiton vienyt suunnitelma edistää juuri tätä tavoitetta, sanoo pormestari Jan Vapaavuori tiedotteessa.

Havainnekuva ehdotuksesta Two to One Runeberginkadun suunnalta katsottuna. Arkkitehtitoimisto Konkret Oy

Kilpailun voittaneessa Two to One -ehdotuksessa torin keskiosaan on suunniteltu tasainen aukio, johon sopii kesäisin suihkulähde ja talvisin luistinrata. Aukiolla voi järjestää myös tapahtumia.

Aukion reunoille tulee penkkejä, matalia portaita ja istustusaltaita. Torin ympärille istutetaan lisää puita, ja torin itälaitaan esitetään paviljonkimaista kauppahallia. Torikaupalle varataan tilaa hallin edustalle.

Työssä ehdotetaan, että Tykistönkatu suljetaan autoliikenteen läpiajolta ja muutetaan torin kohdalta kävely- ja terassialueeksi. Torilla ei olisi pysäköintiä, vaan pysäköintipaikat olisivat Sandelsinkadun ja Töölöntorinkadun varressa.

Helsingin kaupunki järjesti kilpailun yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa.

Myös kaupunkilaisilta kerättiin ideoita torin kehittämiseksi keväällä 2019. Toivomuslistalla oli muun muassa istutuksia, penkkejä, suihkulähde, kahvila, kirpputori ja markkinat. Näitä toiveita hyödynnettiin ideakilpailussa.