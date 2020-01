Australia aikoo eristää koronavirukselle altistuneet Joulusaarelle

Noin 600 Australian kansalaista on jäänyt jumiin Kiinan karanteenialueille.

Australia aikoo sijoittaa Kiinan koronavirusaluilta evakuoitavat ihmiset karanteeniin Joulusaarelle. Suunnitelmasta kertoi keskiviikkona maan pääministeri Scott Morrison.

Vastaanottokeskuksestaan tunnettu Joulusaari sijaitsee noin 1 400 kilometriä Australiasta luoteeseen Intian valtameressä. Kiinasta sinne lennätettävät australialaiset joutuisivat jäämään eristykseen kahden viikon ajaksi.

Viranomaisten mukaan Hubein maakunnassa Kiinassa on tällä hetkellä noin 600 Australian kansalaista. Miljoonia ihmisiä on jumissa maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa, jonka viranomaiset ovat määränneet karanteeniin. Kiinassa kaikkiaan 16 kaupunkia on eristetty, ja liikennerajoitukset koskevat yli 50 miljoonaa ihmistä.

Australia toimii yhdessä Uuden-Seelannin kanssa Tyynenmeren valtioiden kansalaisten evakuoimiseksi Kiinasta, mutta pääministerin Morrisonin mukaan "juuri nyt tärkeintä on varmistaa australialaisten turvallisuus".

Lentoyhtiöt lopettaneet liikennöinnin

Australian ulkoministerin Marise Paynen mukaan maa käy parhaillaan Kiinan viranomaisten kanssa neuvotteluita järjestelystä, joka mahdollistaisi australialaisten poistumisen Wuhanista.

Japani ja Yhdysvallat ovat jo evakuoineet satoja kansalaisiaan kaupungista.

– Painotan, että meillä on nyt vähän aikaa ja me etenemme hyvin, hyvin nopeasti. Päämäärämme on varmistaa, että saamme tämän suunnitelman ja operaation toimimaan, Morrison kertoi lehdistötilaisuudessa Canberrassa.

Kiinassa koronavirukseen on tähän mennessä kuollut 132 ihmistä. Maan terveysviranomaiset vahvistivat keskiviikkona 26 uutta kuolonuhria.

Lentoyhtiön British Airways ilmoitti tänään keskeyttävänsä välittömästi kaikki Kiinan-lennot. Myös Kaakkois-Aasian konemäärältään suurin lentoyhtiö, indonesialainen Lion Air, sanoi keskeyttävänsä toistaiseksi Kiinaan suuntautuvat tai sieltä lähtevät lennot.

