Lapissa on roimasti lunta – Ympäristökeskus: Isot hallit tarkkailuun

Jos hallin katolla on vähintään 50 senttiä lunta, se on syytä poistaa, neuvotaan Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehottaa tarkkailemaan suurten hallien kattorakenteita ison lumikuorman takia. Lapissa on tällä hetkellä lunta poikkeuksellisen paljon, paikoin yli 200 kiloa neliömetrillä. Paksuimmat nietokset ovat Kittilä–Ivalo ja Hyrynsalmi–Kuusamo -akselilla.

Ympäristökeskuksen mukaan isojen hallien piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä, kun lumikuorma kasvaa noin 100 kiloon neliömetrillä.

Lumikuorma lähentelee Lapissa jo nyt koko vuoden tyypillistä maksimimäärää, ja lisää on tulossa. Kevättalven aikana lunta sataa vielä 50–100 kiloa neliömetrille.

– Mikäli lunta tulee loppukeväästä normaali määrä lisää, niin silloin lumikuorma on mittaushistorian suurin. Nyt on erittäin hyvä ajankohta keventää hallien lumikuormaa, SYKEn johtava hydrologi Bertel Vehviläinen sanoo tiedotteessa.

Nyrkkisääntö: vähintään 50 senttiä lunta

Kattojen rakennevirheitä voi löytyä muun muassa urheiluhalleilta, suurilta kaupoilta, ratsastusmaneeseilta, teollisuusyritysten ja maatalouden tuotantorakennuksilta sekä kuplahalleilta.

– Suurten hallien ja maneesien omistajien on tarkkailtava aktiivisesti lumikuormaa ja rakennuksen kantavien rakenteiden kuntoa. Tarvittaessa on huolehdittava lumen poistosta katoilta ammattilaisten avulla. Nyrkkisääntönä on, että suuren hallin katolla oleva 50 senttimetrin lumikerros pitää poistaa, Vehviläinen korostaa.

Ympäristökeskuksesta muistutetaan, että pientalojen katot yleensä hyvin suuretkin lumikuormat. Kiinteistön omistajia pyydetään varmistamaan, ettei katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä ihmisten päälle.

Ympäristökeskuksesta korostetaan, että omakoti-, rivi- ja pientalojen katoille ei pidä mennä ilman kunnollisia turvavarusteita.