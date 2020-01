Millä konstilla lisää ihmisiä töihin? Hallitus kokoontuu miettimään, katso pääministeri Marinin kommentit suorana klo 11.20

30 000:n tavoitteesta on kasassa ensimmäinen kolmannes, hallituksesta arvioidaan.

Yksi hallituksen päätavoitteista on, että yhä useampi suomalainen kävisi töissä. Tänään ministerit kokoontuvat iltakouluun miettimään, mitä sen vielä pitäisi tehdä tavoitteen saavuttamiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi iltakoulua medialle klo 11.30. Sen jälkeen hallituksen iltakoulu eli ministerit ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuvat. Varsinaisia päätöksiä tänään ei tehdä. Pääministeri Marin ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertovat neuvottelun tuloksista iltapäivällä noin klo 14.

Hallituksen talouspolitiikka kantaa tai pettää sen mukaan, nouseeko työllisyys. Tavoite on saada tehtyä syksyyn mennessä päätökset, joiden avulla 30 000 työllistyy. Hallituskauden loppuun eli vuoteen 2023 mennessä työikäisistä pitäisi saada töihin 75 prosenttia. Siihen vaadittaisiin vielä toiset 30 000 työpaikkaa.

Työpaikkoja on ideoitu seitsemässä työllisyysryhmässä, joissa on edustajia työnantajan ja työntekijöiden edustajia sekä yrittäjiä. Hallituksesta on arvioitu, että toistaiseksi kasassa voisi olla 10 000 työpaikkaa.

Yhdeksi keinoista on ajateltu niin sanotun työttömyysputken lyhentämistä, joka voisi parantaa eläkeikää lähestyvien työllisyyttä. Hallitus on jo päättänyt palkkatuen muuttamisesta ja erilaisista kokeiluista kunnissa.

Niin sanoittuihin vaikeisiin keinoihin ei ole vielä päästy käsiksi. Niitä ovat esimerkiksi kotihoidontuen lyhentäminen tai työttömyysturvan porrastaminen, jota esimerkiksi vihreät toivoisivat.

Lue myös:

Analyysi: Hallituslähteet arvioivat kolmasosan työllisyyden välitavoitteesta olevan nyt pöydällä – puolueilla erimielisyyksiä aikataulusta