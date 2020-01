Perussuomalaiset pyrkii kiristämään otetta nuorisojärjestöstään – nuorten puheenjohtaja hyväksyy puolueen vaatiman sääntömuutoksen

Perussuomalaisten vaatimus on, että PS-nuorissa äänivaltainen jäsenyys edellyttäisi jäsenyyttä myös emopuolueessa.

PS-nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen on valmis hyväksymään perussuomalaisten vaatiman sääntömuutoksen nuorisojärjestössä.

– Toki tämä on puolueen vaatimus, joten lähtökohtaisesti sääntöuudistus on hyvä hyväksyä, Kinnunen kertoo.

Perussuomalaiset pyrkii vaikuttamaan nuorisojärjestönsä toimintaan vaatimalla sääntöuudistusta. Vaatimus on, että PS-nuoret muuttaisivat sääntöjään siten, että äänivaltainen jäsenyys edellyttäisi jäsenyyttä myös emopuolueessa.

Käytännössä tällöin puolue voi vaikuttaa nuorisojärjestön jäseniin ja esimerkiksi erottaa varsinaisia jäseniä.

Tällä perussuomalaiset haluaa muun muassa hillitä kiivaimpia rotuoppia soveltavien näkemyksien omaavia jäseniä nuorisojärjestössä.

Suomen Kuvalehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa perussuomalaisten puoluesihteerin Simo Grönroosin mukaan sääntöuudistus liittyy "pitkälti näihin itseään etnonationalisteiksi kutsuviin henkilöihin". Etnonationalistit liittävät suomalaisuuden muun muassa ihonväriin, kulttuuriin ja kieleen. Lisäksi he korostavat perimää ja kaukaisia sukujuuria.

– En lähde puolueen puolesta vastaamaan, mutta sieltä on vastattu nyt näin, että se on heidän tahtotilansa, PS-nuorten puheenjohtaja Kinnunen kommentoi.

Etnonationalismiin kuuluu, ettei maahanmuuttajasta voi koskaan tulla suomalaista. Lisäksi osa ei hyväksy esimerkiksi seksuaalisia vähemmistöjä. Suomen laki kieltää etnisen syrjinnän.

Puolueen pyrkimys hävittää etnonationalismia on Kinnusen mukaan herättänyt mielipiteitä molempiin suuntiin nuorisojärjestön keskuudessa.

– Tästäkin on totta kai keskusteltu ja jopa kiivasta keskustelua on käyty, Kinnunen sanoo.

Alaikäiset pääsisivät äänivallattomiksi jäseniksi

PS-nuoret käsittelee sääntömuutosta helmikuun lopulla pidettävässä kokouksessa. Mikäli sääntöuudistus ei kuitenkaan mene läpi, voi emopuolue harkita jopa yhteistyön lopettamista Uutissuomalaisen mukaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho kommentoi Ilta-Sanomille (siirryt toiseen palveluun), ettei puolueen ole mielekästä rahoittaa toimintaa, joka sotii puolueen linjaa vastaan.

– Puolue on katsonut, että on hyvä lähentää tätä suhdetta niin, että sidotaan nuorisojärjestö puolueeseen tällä sääntöuudistuksella. Tämä on tavallista myös muissa puolueissa ja nuorisojärjestöissä, PS-nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen sanoo.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-Ahon mukaan puolueen ei ole mielekästä rahoittaa toimintaa, joka sotii puolueen linjaa vastaan. Marja Väänänen / Yle

Sääntöuudistus heijastuu perussuomalaisen nuorisojärjestön alaikäisten jäsenten mahdollisuuksiin vaikuttaa. Jatkossa he voisivat päästä nuorisojärjestön äänivallattomiksi jäseniksi, sillä puolueen jäsenyys edellyttää täysi-ikäisyyttä.

Tätä on kritisoinut muun muassa PS-nuorten varapuheenjohtaja Toni Jalonen Suomen Kuvalehden haastattelussa.

Sen sijaan PS-nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen ei näe asiaa ongelmallisena.

– Jossain määrin se rajoittaa toimintaa yhdistyksen kokouksissa, mutta edelleen meillä on koulutuksia ja tapahtumia, joihin pystyy osallistumaan samalla tavalla kuin ennenkin, Kinnunen sanoo.

Toisaalta sääntömuutos vaikuttaa myös nuorisojärjestön yläikärajaan. Tähän mennessä nuorisojärjestössä on voinut toimia 36-vuotiaaksi saakka, mutta uudistuksen myötä yläikäraja laskisi kolmeenkymmeneen.

– Meillä se on ollut aika korkealla, kun otetaan huomioon, että olemme kuitenkin nuorisojärjestö. Vanhempaa väkeä jää sitten varmaan pois toiminnasta, Kinnunen sanoo.

Valtionavustuksen menetys tviitti-kohun takia

Perussuomalaisten ja PS-nuorten välejä ovat koetelleet muun muassa nuorisojärjestön edustajien kannanotot sosiaalisessa mediassa.

Esimerkiksi viime keväänä eurovaalien alla PS-nuoret jakoi Twitter-tilillään kuvan tummaihoisesta pariskunnasta, joka pitelee sylissään vauvaa. Järjestön kirjoittamassa saatetekstissä sanottiin, että "äänestä perussuomalaisia, jos et halua että Suomen tulevaisuus näyttää tältä".

Järjestö poisti myöhemmin tviittinsä ja myönsi, että se oli harkitsematon ja hyvien tapojen vastainen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoi järjestön rikkovan toiminnassaan nuorisolain tavoitteita ja perui 115 000 euron valtionavustuksen viime vuodelta.

Avustuksen peruminen tarkoitti nuorisojärjestön jäämistä emopuolueen rahojen varaan.

PS-nuoret on jättänyt hakemuksen tämän vuoden valtionavustuksesta, mutta tukipäätöstä ei ole vielä tehty. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii tekemään päätökset myönnetyistä avustuksista helmikuun loppuun mennessä.

