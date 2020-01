Täältä ihmiset ostavat asunnon vain pilkkahintaan – yli 100 000 euroa alkaa olla liikaa Kotkassa ja Kouvolassa

Asuntojen hintojen lasku on jyrkintä Kymenlaaksossa.

Asuntojen hinnat laskevat erityisen jyrkkää alamäkeä Kymenlaaksossa.

Siellä omakotitalojen hinnoista on lähtenyt pois 20 prosenttia 2010-luvun huippuvuosiin verrattuna. Kerrostalo- ja rivitalosuntojenkin hinnoista on hävinnyt 11 prosenttia.

Tiedot ovat peräisin Pellervon taloustutkimuksen alueellisesta asuntomarkkinaennusteesta. Vertailussa oli mukana yhdeksän maakuntaa. Asuntojen hintojen lasku on ollut Kymenlaaksossa jyrkempää kuin muualla Suomessa.

Asuntojen hinnat ovat luisussa eri puolilla maata.

Hyviä taloja halvalla

Kymenlaaksossa Kouvolassa työskentelevä kiinteistönvälittäjä Sirkka Toppila Kouvolan Kotikulmasta on huomannut asuntojen hintojen alamäen omassa työssään. Hän on välittänyt asuntoja lähes 30 vuotta.

– Myyntiajat ovat venyneet. Pahimmillaan saattaa mennä vuosikin, ennen kuin kaupat syntyvät.

Asuntokauppa ei kuitenkaan ole Toppilan mukaan pysähtynyt. Lähes kaikki asunnot menevät ennen pitkää kaupaksi – Toppilan mukaan asuntojen keskimääräiset myyntiajat ovat muutaman kuukauden luokkaa. Kauppojen syntyminen kuitenkin usein edellyttää sitä, että myyjä on valmis myymään asuntonsa halvalla.

– Asuntoja menee nyt ihan äärettömän pienillä hinnoilla. Ne, keiden kukkaro kestää sen, että asunnon hinta on alhainen, niin silloin kauppa käy.

Toppilan mukaan kaupankäynti alkaa muuttua tahmeaksi, jos talosta tai asunnosta pyydetään yli 100 000 euroa.

Ostajat tietävät Kymenlaakson tilanteen: he osaavat vaatia itselleen asuntoa, joka on siisti ja hyvässä kunnossa sekä hinnaltaan halpa. Myyjän kannalta tilanne on ikävä.

– Ihan varmasti se aiheuttaa mieliharmia, jos oman asunnon hinnasta lähtee puolet tai kolmannes pois. Sehän on aivan sietämätön ajatus, että oman omaisuuden arvo häviää kuin tuhka tuuleen, Sirkka Toppila sanoo.

Moni muuttaa muualle

Asuntojen hintojen alamäellä on Sirkka Toppilan kokemuksen mukaan selvä syy: tarjontaa on enemmän kuin kysyntää.

Etenkin Kouvolassa väki on vähentynyt viime vuosina. Tilastokeskus julkaisi viime syksynä ennusteen, jonka mukaan väestökato kiihtyy tulevaisuudessa: Kouvola menettää seuraavien 20 vuoden kuluessa reilut 14 000 asukasta.

Lue lisää: Joka kuudes lähtee Kouvolasta – 24-vuotias Sanna Kettunen saapui ja aikoo jäädä: "Ei tämä kovin betoniselta näytä"

Väen väheneminen on heikentänyt Kouvolan kaupungin taloutta, ja kaupunki on joutunut jatkuvien säästöjen kierteeseen. Kaupunki on esimerkiksi sulkenut kouluja ja liikuntapaikkoja.

– Ne joilla on työtä tai rahaa, muuttavat muualle töiden perässä. Jäljelle jäävä väki vanhenee, ja myös sitä kautta asuntoja tulee paljon tarjolle.

Kymenlaakson toisessa päässä Kotkassa asuntokaupan tilanne ei ole sen parempi. Toimitusjohtaja Aija Ratia Kotkan Habitasta kertoo Kymen Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että asuntojen hinnat ovat painuneet alaspäin vuodesta 2008 lähtien. Rajuinta hintojen lasku on hänen mukaansa ollut vanhoissa, 50–70-luvulla rakennetuissa omakoti- ja rivitaloasunnoissa.

– On taivaan tosi, että osa asunnoista jää myymättä, vaikka hinta olisi mikä, Ratia toteaa Kymen Sanomissa.

Kaksi vuotta sitten Yle uutisoi Alvar Aallon suunnittelemasta kotkalaisesta Sunilan asuntoalueesta, jossa myytiin keittokomerollinen kaksio. Sen velaton hinta oli 9 500 euroa. Kaupan oli myös 120-neliöinen huoneisto, jonka lähtöhinta oli 49 000 euroa.

Lue lisää: Kiinteistönvälittäjät pulassa Alvar Aallon suunnitteleman asuinalueen kanssa – asukkaat hyppivät sammuneiden naapureiden yli, asuntojen hinnat pohjamudissa

Sittenkin vuokralle?

Pellervon taloustutkimuksen asuntomarkkinoihin erikoistunut ekonomisti Peetu Keskinen kehottaa taantuvien alueiden asukkaita harkitsemaan asunnon vuokraamista ostamisen sijasta, koska omistusasunnon arvo laskee ja samalla omistajan varallisuus pienenee.

– Tässä suhteessa kannattaa miettiä, ottaako riskiä asunnon hinnan laskusta vai haluaako mennä vuokralle ja sijoittaa rahat jonnekin muualle, vaikka osakemarkkinoille.

Kymenlaaksossa vuokralle on alettu laittaa asuntoja ja taloja, jotka eivät ole menneet kaupaksi omistajan haluamaan hintaan. Kouvolalainen kiinteistönvälittäjä Sirkka Toppila kertoo, että vuokralle laitetaan nyt suuriakin omakotitaloja.

– Ne menevät hyvin vuokralle, siinä ei ole vaikeutta.