Kansalaisten talousosaaminen kaipaa kohennusta – Suomen Pankki ottaa ohjat

Maksuhäiriömerkintöjä on kerääntynyt erityisesti nuorille. Tiina Jutila / Yle

Suomalaisten kotitalouksien talousosaamista yritetään kohentaa laajasti. Suomen Pankki ottaa nyt ohjat, jotta useiden eri tahojen ja toimijoiden työtä saataisiin koordinoitua ja seurattua tehokkaammin.

Taustalla on kotitalouksien talousongelmien, maksuhäiriöiden ja velkaantuneisuuden nopea lisääntyminen viime vuosina. Kotitalouksien velat suhteessa tuloihin ovat nousseet suuremmiksi kuin koskaan aiemmin.

Velkaa on tarjolla alati uusia reittejä pitkin, kun perinteisen pankkisektorin ulkopuoliset toimijat tyrkyttävät kuluttajille helppoa lainaa. Maksuhäiriömerkintöjä on kerääntynyt erityisesti nuorille.

– Tämä kehitys luo riskejä niin yksittäisille ihmisille kuin kansantaloudelle. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan sekä sääntelyä että talousosaamista, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ministeriöt ryhtyvät toimiin ylivelkaantumisen vähentämiseksi ja kansalaisten taloudenhallinnan parantamiseksi. Toimia on käynnissä muun muassa oikeusministeriössä.

"Talouden lukutaito on keskeinen kansalaistaito"

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn totesi, että uusien palveluiden tulvassa luoviminen vaatii kansalaisilta tietojen ja osaamisen jatkuvaa päivitystä.

– On tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, miten uudet finanssipalvelut toimivat ja mitä riskejä niihin sisältyy, Rehn sanoi tiedotteessa.

Talousosaamista tuetaan lukuisilla hankkeilla, joita hoitavat viranomaisten lisäksi monet yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Suomen Pankki ryhtyy laatimaan kansallista strategiaa ja keräämään tietoa eri tahojen toiminnasta ja hankkeista.

– Talouden lukutaito on keskeinen kansalaistaito, Rehn linjasi.

Tarkoitus on löytää parhaat käytännöt ja varmistaa, että ne saadaan laajasti käyttöön.

– On tärkeää, että jokaisella meistä on riittävästi tietoa siitä, miten omaa taloutta voi hallita. Olen hyvin iloinen siitä, että Suomen Pankki on tarttunut tähän tehtävään, Henriksson kiitteli.

