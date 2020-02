Käytettyjen vaatteiden kauppa siirtyi verkkoon – tamperelaisessa varastossa odottaa 32 000 tuotetta klikkausta ostoskoriin

Sarankulmassa sijaitseva varastotila on täynnä tukevia metallihyllyjä. Hyllyillä on pinoissa käytettyjä vaatteita. Kenkälaatikkorivit pursuilevat Coverseja, Riekereitä ja toinen toistaan komeampia korkkareita.

Kerrostalon kellaritiloissa toimintansa aloittaneen Rekin varasto on paisunut käsittämään 32 000 tuhatta tuotetta. Ja yrityksen kasvu jatkuu. Verkkokauppa toimittaa tänä päivänä useita rullakollisia paketteja tilaajille. Samaan tahtiin tavaraa tulee sisään tarjolle myyntiin.

Kasvun myötä yritykseen on palkattu toistakymmentä tuotekäsittelijää. Tampereen lisäksi Rekki aloittelee toimintaansa Tallinnasta käsin Viroon.

Rekin toimitusjohtaja Bertta Häkkinen on yksi yrityksen perustajista. Anne Savin / Yle

Rekin tarina sai alkunsa kun Bertta Häkkinen tutki viisi vuotta sitten kaupan tulevaisuusnäkymiä. Silloin oli nähtävissä, että kierrätyksestä tulee iso trendi. Siihen aikaan käytettyjen vaatteiden myynti tapahtui pääasiassa kirpputoreilla tai tori.fi -kauppapaikan kaltaisilla myyntikanavilla.

Käytettyjen vaatteiden verkkokaupan aloitti ensimmäisenä Suomessa Vähänkäytetty.fi, joka on jo laajentunut 12 Euroopan maahan. Vuosi ennen Rekkiä toimintansa aloitti Emmy, jonka valikoimissa on huomattavasti enemmän lastenvaatteita.

Rekin toimitusjohtaja Bertta Häkkinen uskoo, että asiakaskuntaa riittää kaikille kilpailutilanteesta huolimatta.

– Koen, ettei kilpailu ole vielä kovaa tällä hetkellä, koska ala on vielä aika tuore ja hakee muotoaan. Emmyn toimintamalli on lähimpänä Rekkiä, mutta me molemmat toimijat olemme vielä varsin tuntemattomia ns. suurelle yleisölle, Häkkinen arvio. .

Helppoa ja turvallista kauppaa verkossa

Verkkokauppa on tehnyt kaupankäynnistä helppoa niin myyjälle kuin ostajallekin.

– Kaikki myyntiin tarjottavat tuotteet tarkastetaan yksitellen. Tutkitaan laatu, katsotaan että tuote on ehjä ja tarkastetaan koko. Osa tuotteista kelpuutetaan myyntiin ja osa hylätään, kertoo toimitusjohtaja Bertta Häkkinen.

Tuotekäsittelijä Oona Hautala tarkastaa ja mittaa vaatteet, ennen kuin ne hyväksytään myyntiin Rekin verkkokauppaan. Anne Savin / Yle

Kun tuote on tarkastettu, se päätyy kuvattuna verkkokaupan sivuille.

– Tuotteet on helppo löytää, niitä voi selailla ja niiden laatuun voi luottaa, luettelee Bertta Häkkinen verkkokaupan etuja. Ja kun toimijana on yritys, meillä on myös palautusoikeus, jos tuote ei vastaa odotuksia. Tässä poistuvat kaikki huijatuksi tulemisen riskit, jotka liittyvät käytettyjen tuotteiden kauppaan, hän muistuttaa.

Hän uskoo myös, että kaupan helppous ja luotettavuus kasvattavat käytetyistä tuotteista kiinnostunutta yleisöä. Verkkokaupan sivuilla vierailee noin 53 000 uniikkia kävijää kuukaudessa.

Kierrätys hyvä, mutta oikeasti pitäisi vähentää ostamista

Second hand -tuotteiden suosiota kasvattaa ihmisten vahvistunut halu toimia ekologisemmin. Hyväkuntoisen ja laadukkaan vaatteen myyminen eteenpäin jatkaa sen elinkaarta, eikä tuote päädy jätteeksi turhan varhain. Ostaja puolestaan säästää rahaa ja luontoa valitsemalla kierrätetyn tuotteen.

Vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntija Anniina Nurmi kuitenkin muistuttaa, että käytetyn tuotteen ostaminen ei vielä ratkaise ylipäänsä liiaksi kasvanutta ostamista.

– Jos jatketaan samaa kulutuskulttuuria, voidaan vaan siirtää meidän tarve shoppailla uudesta kierrätettyyn. Tärkeintä olisi kyseenalaistaa oma kulutuskäyttäytyminen ja pohtia keinoja vähentää turhaa ostamista.

Turha kuluttaminen on aina turhaa, oli se sitten uutta tai käytettyä, sanoo vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntija Anniina Nurmi. Mauri Ratilainen / AOP

Nurmi ei siis anna kovin helpolla synninpäästöä shoppailuinnosta kärsivälle.

– Turha kuluttaminen on aina turhaa, oli se sitten uutta tai käytettyä. Jos päätyy siihen, että tarvitsee vaatteen, on aina parempi yrittää löytää se kierrätettynä uuden ostamisen sijaan.

Turhan ostamisen rinnalla hän näkee käytetyn tuotteen myymiseen liittyvän jopa vielä suurempia ongelmia.

– Kuluttaja on tehnyt näennäisesti hyvän teon, kun on kierrättänyt vanhan vaatteensa ja saa näin tekosyyn ostaa kaappiin uuden sen tilalle. Myös se on ongelma, että kierrättämällä kuluttaja voi ajatella, että ei hänen tarvitsekaan pitää vaatetta kuin vain muutaman kerran, koska sen voi kuitenkin kierrättää eteenpäin. Tämä entisestään nopeuttaa muodin ja kuluttamisen syklejä, sanoo Anniina Nurmi.

Kauniita vaatteita ja inspiroivia yhdistelmiä

Valoisan salin ikkunalla on kuvausalusta, johon tuotekäsittelijä Hanna Äikäs asettelee kesäisen kirjavaa mekkoa, hopeisia saappaita ja mustaa käsilaukkua. Toimitusjohtaja Bertta Häkkinen ehtii kiikuttaa mukaan myös vaaleanpunaisia kuivakukkia.

– Aiemmin on ehkä ajateltu, että second hand on epämiellyttävää ja nuhjuista. Me olemme aina halunneet näyttää second hand tyylikkäänä ja hyvännäköisenä, sanoo asetelmaa kuvaava Äikäs.

Hanna Äikäs kuvaa myyntiin saapuvia tuotteita asukokonaisuuksiksi. Anne Savin / Yle

Myynnissä olevia tuotteita esittelevien kuvakollaasien lisäksi Rekki järjestää Facebook-livejä, joissa esitellään tarkemmin uusia tuotteita ja niiden materiaaleja.

Käytettyjä vaatteita, kenkiä ja asusteita myyvä verkkokauppa on alusta asti halunnut karistaa käytettyihin tuotteisiin liittyvän kirpputori-leiman ja vahvistaa kuluttajan luottamusta niihin. Second handiin miellettyjä pölyjä on ravisteltu tarkkaan mietityillä markkinointikeinoilla.

Tavoitteena on nostaa ostokokemus samalle tasolle uuden tuotteen ostamisen kanssa. Bertta Häkkinen uskoo, että Rekin tuottama ostokokemus vahvistaa ihmisten halua tehdä kestäviä valintoja.

– Käytettyjen vaatteiden ostokokemus ylipäätään voi olla parempi kuin uuden vaatteen ostokokemus, sanoo Häkkinen. Eli kun ekologiset arvot yhdistyvät ostokokemukseen, niin se tekee siitä paremman kuin uuden ostamisesta.

Kivijalkakauppa houkuttelee miehiä second hand -ostoksille

Verkkokaupan lisäksi second handin suosio on synnyttänyt kirpputoreja korkeatasoisempia liikkeitä. Tradenomeiksi valmistuneiden Jutta Koiviston ja Kaisa Mäkisen Oldie-liikkeessä Tampereen keskustassa vaatteet ovat kauniisti henkareissa ja kengät suorassa rivissä siistillä lattialla. Osa tuotteista on päässyt korokkeille ja vitriineihin.

– Tajusimme, että Tampereelta puuttuu miellyttävä second hand -liike, yrittäjät kertovat. Ja meille on tärkeää, että asiakas pääsee sovittamaan tuotetta ennen ostopäätöstä.

Oldien yrittäjät Jutta Koivisto ja Kaisa Mäkinen halusivat luoda hienon liikkeen hienoille vaatteille. Anne Savin / Yle

Yhdelle rekille on ripustettu pääsääntöisesti yhden asiakkaan tuotteita, mutta liikkeen nurkkauksessa on toisenlainen osasto. Siellä housut on kerätty yhteen, kauluspaidat ovat värijärjestyksessä ja osastolta löytyy ulkotakkeja omassa ryhmässään. Kyseessä on ihan oma nurkkaus miehille.

– Miehille kertyy myös vaatteita ja he harrastavat second handia nykyään enemmän, sanoo Jutta Koivisto. Meille tuotiin heti aluksi paljon myyntiin miesten vaatteita, joten ajattelimme, että tehdään miehille oma shoppi tänne.

Tavoitteena on saada miehet innostumaan kierrätyksestä. Tavaroiden asettelulla on haluttu herättää miesten kiinnostus.

– Olemme panostaneet siihen, että tavarat ovat selkeästi esillä ja heti tässä oven edessä. Niitä ei tarvitse penkoa samalla tavalla kuin kiertämällä naistenosastolla, Kaisa Mäkinen kertoo.

Myyntiin on valittu laadukkaita vaatteita. Suosittuja tuotteita ovat kauluspaidat ja ulkotakit.

– On ollut ilo huomata, että miehet, jotka eivät käy tavallisilla kirpputoreilla, ovat löytäneet meidät, sanoo Mäkinen

.

Jutta Koivisto järjestää kauluspaitoja miesten osastolle, mistä kaikki tuotteet on helposti löydettävissä. Anne Savin / Yle

