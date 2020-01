Viisi kysymystä Suomen historian suurimmasta yrityskaupasta: Voiko Koneen kauppa tyssätä korkeaan hintaan tai Saksan ay-liikkeeseen?

Hissiyhtiö Koneen on tiedetty jo pitkään olleen kiinnostunut saksalaisen, terästeollisuudessa velkaantuneen Thyssenkruppin hissien huoltotoiminnoista. Eilen tiistaina Kone kertoi viimein, että tarjous on tehty. Jos hissijättien liitto toteutuu, on se Suomen taloushistorian kallein yrityskauppa.

Lisäksi Koneesta tulisi maailman ykkönen hissibisneksessä, ohi Otisin, Schindlerin ja Mitsubishi Electricin. Kysyimme kahdelta alaa seuraavalta analyytikolta, mitä kaikkea kauppa merkitsee Koneelle ja mitä yllätyksiä se voi vielä tuoda.

1. Jos kauppa toteutuu, onko se hyvä kauppa Koneelle?

– Viime kädessä se riippuu siitä, mikä hinta on ja miten helppoa integraatiosta tulee. Ennen kaikkea viittaan siihen, miten neuvottelut Saksan ammattiliittojen kanssa sujuvat, koska ne ovat enemmän tai vähemmän välttämättömiä tässä tilanteessa, sanoo Inderesin analyytiko Erkki Vesola.

Hän muistuttaa, että Saksan historiasta löytyy näyttöjä ammattiliittojen tuomista haasteista. Muistissa on vielä Nokian Bochumin tehtaan alasajosta työntekijöille maksetut korvaukset, jotka olivat noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2008.

– En usko, että Thyssen Elevatorin nykyinen tehdasverkko kokonaisuutena kiinnostaa Konetta. Suurennuslasin alla on varmaan tehtaita, joista pari sijaitsee Saksassa, Hampurissa ja Neuhausenissa.

Skaalaeduista Vesola mainitsee, että yhteenlaskettuina Koneen ja Thyssenkrupp Elevatorin huoltokanta nousee 2,6–2,7 miljoonaan huollettavaan hissiin, joka olisi selvästi enemmän kuin markkinaykkösen, amerikkalaisen Otisin.

– Kone saisi merkittäviä synergiahyötyjä. Molemmissa yhtiöissä on kyse globaalista liiketoiminnasta. Selkeitä hyötyjä on nähtävissä erityisesti huoltoliiketoiminnassa. Kone nousisi myös toimialan ykköseksi, ja se hyödyttäisi myös asiakkaita, sanoo OP-ryhmän senioristrategi Kim Gorschelnik.

2. Pitääkö kauppa sisällään mahdollisia haittoja?

EU:n kilpailuviranomaisten mahdollista vastustamista Gorschelnik pitää merkittävimpänä riskinä kaupan läpimenolle ja sen Koneelle tuomalle hyödylle.

– Haittoja saattaa syntyä erityisesti kilpailuviranomaisten kannalta. Jollakin alueella yhteenlaskettu markkinaosuus saattaa nousta niin merkittäväksi, että siinä on siitä näkökulmasta vaatimuksia, joita pitää täyttää, hän arvioi.

Vesola pitää aika epätodennäköisenä, että kauppa tyssäisi kilpailuviranomaisten punaiseen valoon. Kun puhutaan Euroopan toiminnoista, yleensä on tapana noudattaa vanhoja pelisääntöjä ja kilpailuasetelmaa voidaan katsoa maittain tai jopa alueellisesti.

– Kone on käsittääkseni alustavasti sopinut, että niillä alueilla, joilla Thyssenin päätyminen Koneelle olisi kilpailuoikeudellinen ongelma, niin niillä alueilla CVC Capital ostaisi liiketoimintoja, jotka ovat pitkälti huoltotoimintoja, Vesala sanoo.

3. Mikä puhuu kaupan toteutumisen puolesta?

– Teollisena ostajana yhtiö saa merkittävän synergiaedun suhteessa esimerkiksi pääomasijoittajiin, joilla ei ole vastaavaa liiketoimintaa entuudestaan, sanoo OP:n Gorschelnik.

Hän katsoo myös, että ostajakandidaateista Koneella on paras käsitys siitä, minkälaisesta yhtiöstä on kysymys, ja miten kokonaisuus palvelee Koneen etuja tulevaisuudessa.

– Koneella on vahva intressi kauppaan, koska se on tällä hetkellä ainoa teollinen ostaja, sanoo puolestaan Vesola.

Vesolan mukaan kauppakuvioissa on vielä mukana kourallinen sijoittajaryhmiä Koneen ja sen partnerin CVC Capitalin lisäksi.

4. Onko jotain seikkoja, jotka puhuvat sen puolesta ettei kauppa toteutuisi?-

– Jos hinta karkaa oleellisesti korkeammalle tasolle kuin mistä nyt puhutaan, noin 17 miljardista eurosta. Jos mennään kakkosella alkaviin lukuihin, voisin kuvitella että Koneella aletaan vakavasti hieroa leukaa että meneekö hinta liian kovaksi, Inderesin Vesola päättelee.

Hän pitää ihmeellisenä, jos hinta ei tuosta nousisi, kun mennään ostotarjouksen toiseen vaiheeseen, jolloin tarjoajia on jo vähän vähemmän. Se vaihe käynnistyy ilmeisesti helmikuun puolivälin tuntumassa.

Vesola pitää yli 50-prosenttisesti todennäköisenä, että Thyssenkrupp päätyy osaksi Konetta.

5. Mikä merkitys kaupalla on koko Suomen taloudelle?

– Kun puhutaan Suomen mittakaavassa erittäin isosta yhtiöstä, niin sillä on vaikutuksia ympäröivään talouteen, vaikka teollisten työpaikkojen kannalta sillä ei ole vaikutuksia. Lisäksi pörssin listalle saadaan entistä isompi yhtiö, sanoo Gorschelnik.

– Helsingin pörssiin saataisiin tietysti aivan uuden kokoluokan yhtiö, joka kiinnostaisi sijoittajia ja näin Suomi vetäisi huomiota puoleensa, Inderesin analyytikko Erkki Vesola ennakoi.

Senioristrategi Kim Gorschelnik OP:sta pitää positiivisena, että kansainvälisen yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa.

Kone ei ole vahvistanut alunperin uutustoimisto Bloombergin tietoja, että se olisi tarjoamassa CVC Capital Partnersin kanssa saksalaisyhtiöstä noin 17 miljardia euroa. Kone kertoi kuitenkin tiistai-iltana, että sen tekemän ei-sitovan tarjouksen hinta on kohtalaisen lähellä mediassa esitettyjä arvioita.

Eilen Koneen osakkeen hinta nousi Helsingin pörssissä lähes 5 prosenttia ennen kuin kaupankäynti sen osakkeilla keskeytettiin, kun markkinoille levisi huhuja yrityskaupasta.

Tänään keskiviikkona hissiyhtiön osakekurssi päätyi parin prosentin laskuun.

