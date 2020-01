Brexitiä vastaan taistellut pariskunta jättää Britannian EU-eropäivänä – “Olen huolissani niiden puolesta, jotka eivät voi lähteä”

EU-kansalaiset ovat brexit-päätöksen jälkeen kylmenneet Britannialle ja heidän nettomaahanmuuttonsa on romahtanut.

LONTOO Laura MacKenzie ja Remco van der Stoep pakkaavat laatikoitaan tohinalla, sillä muuttoauto on pian heidän pohjoislontoolaisen kotinsa ovella.

EU-eroa sydänjuuriaan myöten vastustavan kaksikon päätös muuttaa pois Britanniasta kiteytyi heti, kun brexit valmistui parlamenttivaalien tuloksena joulukuussa.

Muuttoauton suuntana on Hollanti. Se tarkoittaa yli 10 vuotta Britanniassa asuneelle van der Stoepille kotiinpaluuta

– Vaalien jälkeen tuntui, että aikaa ei ollut hukattavaksi – halusimme välittömästi takaisin EU:hun ja alkaa rakentaa elämäämme siellä.

Skotlantilaiselle MacKenzielle muutto Hollantiin merkitsee uutta seikkailua. Hän halusi muuttaa unionin alueelle niin pian kuin mahdollista, koska brittikansalaisena EU:n vapaa liikkuvuus on hänen osaltaan menetetty sen jälkeen, kun brexitin siirtymäkausi on vuodenvaihteessa ohi.

– Tunsin, että on parempi lähteä heti kun vielä voi. Mitä pidempään odotamme, sitä vaikeampi muutosta voi tulla.

Britannian kiinnostavuus romahti EU-maahanmuuttajien silmissä

EU-kansalaiset ovat brexit-päätöksen jälkeen kylmenneet Britannialle. Tuoreimpien lukujen mukaan unionimaista tulevien nettomaahanmuutto on tippunut neljäsosaan vuoden 2015 huippulukemista.

Pakottavaa syytä maastamuutolle ei ole, sillä brexitin vuoksi luodun rekisteröintijärjestelmän on määrä taata EU-kansalaisten oleskeluoikeus ja tasavertainen kohtelu.

Remco van der Stoep kerää muuttolaatikoita pinoihin Britannian brexit-päivän lähestyessä. Pasi Myöhänen / Yle

Remco van der Stoepin mielestä järjestelmä johtaa kuitenkin eriarvoistumiseen.

– En halua olla tilanteessa, jossa joudun asunnon tai työpaikan saadakseni todistelemaan oikeuksiani dokumenttien avulla. Oikeuteni eivät ole enää samat kuin briteillä, joten ei kiitos.

EU-kansalaisten nettomaahanmuuton lasku saattaa ilahduttaa maahanmuuttokriittisiä brexitin kannattajia, mutta esimerkiksi terveydenhuoltoalalla pelätään jo työvoimapulaa.

Maahanmuuton kokonaismäärä Britanniassa ei ole laskenut, sillä maahanmuutto EU:n ulkopuolelta on vahvassa kasvussa.

Brexit-pakolaiset kavahtavat Britannian poliittista suuntaa

Remco van der Stoepen ja Laura MacKenzien muuttopäätöstä motivoi paitsi huoli omasta tilanteesta myös pelko Britannian poliittisesta kehityksestä.

Suunta on MacKenzien mielestä selvä, vaikka pääministeri Boris Johnsonin hallituksen viestit ovatkin ristiriitaisia.

– Jos haluaa tietää minne Britannia on menossa, tarvitsee vain katsoa Donald Trumpin Yhdysvaltoihin.

Johnsonin johtama konservatiivihallitus aikoo muun muassa toteuttaa brexitin jälkeen kunnianhimoisempaa ympäristöpolitiikkaa kuin EU. Hallitus lupaa myös parantaa konservatiiveja ensi kertaa äänestäneen pohjoisen työväenluokan oloja.

Brexit-pakolaiset van der Stoepe ja MacKenzie uskovat, että lupauksiin luottavat joutuvat pian pettymään.

– Luulen, että hallituksen suunnitelmat paljastuvat pian pötypuheeksi. Britannialla on nyt edessään poliittisesti hyvin synkkä aika, arvioi van der Stoep.

Helpotus lievittää menetyksen tunnetta

Van der Stoepen ja MacKenzien asunto on jo tyhjä, kun perjantai muuttuu lauantaiksi ja Britannian EU-ero toteutuu. Kynsin ja hampain EU-eroa vastaan taistellut aktivistipariskunta kohtaa lähdön ristiriitaisin tuntein.

– Päällimmäisenä mielessä on massiivinen menetyksen tunne, johon sekoittuu helpotusta. Me hävisimme, mutta ainakin taistelu on nyt ohi, van der Stoepe kuvailee.

Brexit-pakolaisten muuttoauton on määrä olla Hollannissa EU-eropäivänä. Pasi Myöhänen / Yle

Lontoon kodikseen tunteva pariskunta ei vielä muutama vuosi sitten uskonut aloittavansa uuden elämän toisessa maassa.

Uusi alku tuo kuitenkin innostusta, vaikka jäljelle jäävien kohtalo painaakin MacKenzien mieltä.

– Emme halua olla sellaisia, jotka ilkkuvat muille ulkopuolelta sanoen, että heidänkin pitäisi lähteä. Monella ei ole kielitaitoa tai elämäntilanne ei muutoin salli muuttoa. Tunnemme huolta tänne jäävien puolesta.

He pitävät mahdottomana ajatuksena, että palaisivat vielä joskus Britanniaan. Skotti Laura MacKenzielle toivoa kotikonnuille paluusta tuo ainoastaan brexitin aiheuttama Skotlannin itsenäistymismielialan kasvu.

– Tunnen itseni enemmän eurooppalaiseksi kuin britiksi. Itsenäinen Skotlanti EU:n jäsenenä olisi meille paras vaihtoehto!