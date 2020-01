Epäilty murhaaja edelleen kateissa Tampereella: Poliisi pyytää vihjeitä Opel-autosta

Tampereella murhasta epäilty henkilö on yhä kateissa. Poliisi varoitti tiistaina, että epäilty on loukkaantunut ja mahdollisesti vaarallinen sivullisille.

Poliisi on edistynyt tutkinnassa keskiviikkona. Poliisilla on ollut tutkinnassa useampia tutkintalinjoja. Osa on pystytty poissulkemaan.

Poliisi löysi tiistaina keski-ikäisen uhrin kuolleena Tampereelta.

Uhri löydettiin tiistaina aamulla kello 06.00–07.13 välisenä aikana Vasaratieltä Tampereelta.

Epäilty tekijä on loukkaantunut, ja hän on vuotanut tai vuotaa verta, poliisi kertoi tiistaina.

Poliisi pyytää kuitenkin edelleen havaintoja aiemmin kerrotusta nuoresta miehestä. Tuntomerkit löytyvät täältä.

Vihjeitä pyydetään myös autosta, joka pysäköitiin Vasarakadun kiinteistön pysäköintialueen vieraspaikalla aamulla kahdeksan aikaan, ja vähän sen jälkeen. Auto on noin vuosimallin 2010-ikäluokan musta Opel -henkilöauto.

Autoa on kuvattu ns. hatch back -malliksi. Autossa oli takaluukussa hopeanvärinen/krominen osa/lista ja takavalojen ympärillä hopeaa/valkoista väriä. Auto on seisonut paikalla moottori pysäytettynä, mutta musiikkilaitteet päällä.

Vihjeet voi edelleen lähettää sähköpostilla osoitteeseen keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun) tai soittaa numeroon 050 399 8024.

