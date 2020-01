Matkustajajunaliikenne maaseudulla voi jatkua uudentyyppisellä sähköjunalla – idea voisi pelastaa myös romutusta odottavat lähijunat

Maaseudun pitkille junareiteille halutaan kehitellä akkukäyttöinen, ilmaa saastuttamaton sähköjuna.

Suomen rataverkosta on vielä paljon sähköistämättä eikä matkustajaliikenne ole harvaanasutuilla seuduilla kannattavaa. Kulkutarvetta maaseudun asukkaillakin kuitenkin on.

Pitkille taipaleille ja talviolosuhteisiin sopivan akkukäyttöisen sähköjunan kehittely on vasta alkuvaiheessa, mutta ajatusta esiteltiin jo tällä viikolla Joensuussa liikenneministeri Timo Harakalle.

Ilomantsilaisen diplomi-insinöörin Jorma Lemmetyisen mukaan Joensuun ratapihalla romuttamista odottaviin entisiin lähijuniin voitaisiin vaihtaa modernit sähkömoottorit.

– SM2-junassa on erittäin hyvä rakenne. Runko kestää, mutta moottorit ovat vanhanaikaisia ja niitä ei sen takia kannata käyttää, Lemmetyinen selvittää.

Hänen tavoitteensa on saada käytöstä poistetut lähijunat uusiokäyttöön akkukäyttöisinä sähköjunina. Ja soveltumaan nimenomaan pitkille väleille kuten esimerkiksi Joensuu-Pieksämäki ja Joensuu-Nurmes.

Euroopasta löytyy Lemmetyisen mukaan akkusähköjunia, joilla pääsee sata kilometriä, mutta se ei esimerkiksi Itä-Suomessa riitä.

– Eikä löydy sellaisia, jotka vielä kestäisivät suomalaiset olosuhteet, Lemmetyinen perustelee.

Hänen toiveensa on, että kehitettävien uudenlaisten akkujen kesto selvitetään rakentamalla prototyyppi, joka asennetaan testijunaan.

– Mukana täytyy olla VR Group, koska Pieksämäellä on huoltovarikko, jossa junaa voidaan rakentaa ja siellä tunnetaan kalusto, Lemmetyinen tuumaa.

Raiteet on jo rakennettu

Sähköjunan kehittelystä on jo kiinnostunut isoon tanskalaiseen Danfoss-teollisuuskonserniin kuuluva sähkölaitevalmistaja Danfoss Editron, joka toimii Lappeenrannassa.

Danfossilla on entuudestaan kokemusta sähkömoottoreista ja -ohjaimista sähköbusseissa ja sähkölautoissa. Yhtiö on mukana myös sähköisen jäänmurtajakeulan kehittelyssä, jota voidaan käyttää hinaajissa.

– Meidän osa-alue on nimenomaan sähkömoottorit, ohjaimet, energiavarastot – sen systeemin rakentaminen, kertoo Danfoss Editronin toimitusjohtaja Kimmo Rauma.

Hän arvioi, että akkukäyttöisen sähköjunan kehittelyhanke maksaa enintään viisi miljoonaa euroa.

– Summa on tosi pieni suhteessa etuun, mikä tulee, jos kaikki toimii niin kuin on suunniteltu. Haja-asutusalueen liikkumisen järjestelyissä se ei ole mitään verrattuna asfaltin korjausvelkoihin, Rauma toteaa.

Danfoss Editronin toimitusjohtaja korostaa myös ympäristönäkökulmaa.

– Kallein investointi on jo tehty, ne raiteet on rakennettu pieniinkin kyliin ja pienille paikkakunnille. Sitä investointia olisi helpompi käyttää kuin käydä rakentamaan jotain muuntyyppistä. Raideliikenne on puhtainta ja tehokkainta, kun raide on jo, Rauma huomauttaa.

Pohjoisiin oloihin soveltuvan akkujunan kehittely etenee, mikäli liikenneministeriö ja VR lähtevät kokeiluhankkeeseen. Kehittelijät odottavat nyt vihreää valoa liikenneministeriöstä.

– Päätöstä, että tämä tutkitaan ja selvitetään. Olen erittäin toiveikas, koska tällä sovelluksella säästettäisiin ilmastoa oikein kunnolla, Jorma Lemmetyinen kiteyttää.

– Toivotaan, että vuoden sisällä saadaan hanke alkuun ja se toteutetaan muutaman vuoden sisällä. Viiden vuoden kuluessa nähdään, minkälainen liiketoimintamahdollisuus siitä syntyy, Kimmo Rauma arvioi.

