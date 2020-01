Herätys: Rinteen mukaan Posti-sotku ei ollut syy hallituksen eroon, suuri huumejuttu oikeudessa, tutkija huolestui lisääntyneistä hakkuista

Antti Rinne: Hallituksessa oli syksyllä kiistoja – Posti-sotku ei ollut todellinen syy hallituksen eroon

Antti Rinne kertoo, ettei pääministeriero ollut hänelle syy kyyneliin. Tunteikkaampi hetki oli kesälomalla veneessä, kun Rinne ymmärsi läheistensä tuskan hetket oman sairautensa ajalta. Ylen haastattelussa Rinne palaa Posti-jupakkaan ja hallituksen eron hetkiin. – Eihän se Postin case ollut mikään todellinen syy hallituksen kaatumiseen ja pääministerin erolle, Rinne sanoo.

Poikkeuksellisen huumejutun käsittely alkaa

Poliisin Helsinki-Vantaan lentokentältä takavarikoima kassi, joka sisälsi yli 60 000 euroa käteistä rahaa. Rahat oli esitutkinnan mukaan tarkoitus kuljettaa Espanjaan. Poliisi

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään sen historian suurimman huumejutun oikeuskäsittely. Huume- ja rahanpesuvyyhdissä on syytettynä yhteensä 54 ihmistä. Syyttäjä pitää päätekijöinä liikemies Niko Ranta-ahoa ja moottoripyöräjengi Cannonballin entistä pomoa Janne Tranbergiä.

Katoavat koppakuoriaiset kertovat karua kieltä metsähakkuiden kestävyydestä – katso, missä päin Suomea metsää on hakattu liikaa

Suurin osa hakatusta puusta menee metsäteollisuudella tukki- ja kuitupuuksi. Riitta Väisänen / Yle

Metsäteollisuuden kasvava kysyntä on lisännyt hakkuiden määrää Suomen metsissä. Samalla yhä useammassa maakunnassa on ylitetty Luonnonvarakeskuksen arvioima suurin kestävä hakkuumäärä. Puiden määrä kasvaa jatkuvasti Suomen metsissä, mutta monimuotoisuustutkija on lisääntyvistä hakkuista huolissaan.

Brexitiä vastustanut perhe lähtee Britanniasta, muuttoliike Britanniaan hyytyy

Vaikka Laura MacKenzie ja Remco van der Stoep ovat pettyneitä brexitin takia, he ovat helpottuneita siitä, että taistelu on ohi. Pasi Myöhänen / Yle

Lontoolaiset Laura MacKenzie ja Remco van der Stoep aikovat muuttaa brexitin jaloista Hollantiin. Pariskunta ei ole ainoa laatuaan ja EU-kansalaisten muutto Britanniaan vähenee. Nettomaahanmuutto on nyt neljäsosa vuoden 2015 huippulukemista. Vaikka EU-kansalaisten oleskeluoikeus on määrä taata, ainakin paperisodan määrän pelätään lisääntyvän. Maahanmuuton väheneneminen saattaa ilahduttaa maahanmuuttovastaisia brexitin kannattajia, mutta esimerkiksi terveydenhoitoalalla pelätään jo työvoimapulaa.

Tietotekniikkayhtiöillä menee hyvin

The Microsoft Windows logo EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

Tietotekniikkajätti Microsoftin tulos oli loka-joulukuussa 11,6 miljardia dollaria, mikä tarkoitsee 38 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti yhtiön älypilvipalveluiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti.

Yhteisöpalvelu Facebookin viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen voitto nousi 7,3 miljardiin dollariin, jossa nousua vuodentakaisesta voitosta oli 7 prosenttia, kertoo uutistoimisto AFP. Liikevaihto nousi 25 prosenttia 21 miljardiin dollariin.

Loppuviikko on pilvinen ja epävakainen

Sääennuste torstaina 30. tammikuuta. Yle

Sateet vähenevät tänään eilisestä, mutta edelleen tulee hajanaisia lumisateita lähinnä Lapissa ja paikoin Etelä-Suomen sisämaassa. Muuten loppuviikko on pilvinen ja epävakainen. Aivan etelässä ja länsirannikolla sataa tihkua. Lämpötila on vesisadealueilla hiukan plussan puolella ja Etelä-Suomen sisämaassa asteen tai pari pakkasen puolella. Lapissa pakkasta on kymmenkunta astetta.

Ilmatieteen laitos on varoittanut monin paikoin huonon ajokelin (siirryt toiseen palveluun) mahdollisuudesta.

