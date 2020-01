Näin Suomen ensimmäinen koronavirus varmistui – Tämä tapauksesta tiedetään

Suomen koronavirustapaus on EU-maiden yhdeksäs.

Suomen ensimmäinen koronavirustartuntatapaus on varmistunut. Ivalossa päivystykseen hakeutuneella kiinalaisturistilla todettiin koronavirustartunta laboratoriotutkimuksissa keskiviikkona.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi tapauksesta yksityiskohtia tiedotustilaisuudessaan keskiviikkoiltana.

Tartunnan saanut Kiinan Wuhanista kotoisin oleva turisti on eristyksessä Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä. Sairastuneen tila on hyvä. Potilas pysyy eristyksessä ainakin oireiden keston ajan.

Kiinalaisnainen oli liikkunut Saariselän alueella. Oireilu oli alkanut viime sunnuntaina.

32-vuotias kiinalainen nainen tuotiin Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle eristykseen tiistaina.

Matkailija oli lähtenyt Wuhanista viisi vuorokautta aiemmin ja sairastanut kaksi vuorokautta hengitystieinfektiota ennen hoitoon hakeutumista.

Matkailija meni ensin tiistaina Ivalon terveyskeskuksen päivystykseen, josta hänet kuljetettiin Rovaniemelle Lapin keskussairaalaan. Hänen kuntoaan kuvailtiin kohtuullisen hyväksi.

Potilaasta otetut näytteet lähetettiin aamulla Helsinkiin THL:lle tutkittavaksi.

THL: Tapaus valitettava, mutta ei odottamaton

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos piti tiedotustilaisuuden keskiviikkona Helsingissä. Yle seurasi tilaisuutta hetki hetkeltä.

– Potilasta hoidetaan asianmukaisesti, varmistetaan ettei tauti leviä. Muita altistuneita seurataan aktiivisesti. Potilaan liikkeitä on seurattu tarkasti ja on päädytty viiteentoista altistuneeseen, sanoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

– Oli odotettavissa, että matkailijoiden mukanaan tuomia tautitapauksia voi tulla ilmi myös Suomessa. Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua, sanoi johtaja Mika Salminen THL:stä.

Viidentoista altistuneen terveydentilaa seurataan 14 vuorokauden ajan.

Lapin sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen hoitamista yhdessä THL:n kanssa.

Suomen tartuntatapaus uutisoitiin myös maailmalla

Suomen ensimmäinen koronavirus on huomioitu myös maailmalla. Useat uutislähteet ovat kertoneet Suomen tartuntatapauksesta verkkosivuillaan.

Ruotsalaismedioiden verkkosivuilla se on nostettu pääuutiseksi. Muiden muassa SVT, Aftonbladet ja Expressen uutisoivat pääuutisessaan tänään löydetyn koronaviruksen olevan ensimmäinen tartuntatapaus Pohjoismaissa.

Näin ehkäiset koronatartuntaa

THL:n mukaan paras tapa suojautua koronavirukselta ja miltä tahansa hengitystieinfektiolta on noudattaa hyvää käsihygieniaa ja yskimishygieniaa. Kädet tulee pestä riittävän usein vedellä ja saippualla sekä tarvittaessa käyttää alkoholipitoista käsihuuhdetta.

Suu-nenäsuojuksen käyttöä suositellaan terveydenhuollon toimipisteiden henkilöstölle ja koronavirusinfektioon sairastuneiden potilaiden lähikontakteille, esimerkiksi samassa taloudessa asuville. Tartunnan saaminen oireettomalta henkilöltä on tämänhetkisen tiedon mukaan epätodennäköistä.

WHO kutsuu hätäkokoukseen

Uuteen koronavirukseen on kuollut Kiinassa yli 130 ihmistä. Noin 6 000 ihmistä on toistaiseksi sairastunut tautiin Kiinassa. Tauti on levinnyt eri puolille maailmaa.

Maailman terveysjärjestö WHO kutsuu torstaina koolle uuden hätäkokouksen Wuhanin koronaviruksen vuoksi. Kokouksessa asiantuntijat päättävät, julistetaanko virus kansainväliseksi terveysuhkaksi.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kommentoi maltillisesti keskiviikon A-studiossa WHO:n torstain hätäkokousta. "Pandemiaksi tätä ei varmasti olla julistamassa. Terveysuhaksi se voidaan julistaa."

