Gazan kaistalta ammuttu ensimmäinen raketti-isku Israeliin Trumpin rauhansuunnitelman julkistamisen jälkeen

Israelin armeija on ilmoittanut Gazan kaistalta Israelin alueelle ammutusta raketti-iskusta keskiviikkoiltana. Isku on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tiistaina esittelemän Lähi-idän rauhansopimuksen jälkeen. Palestiinalaiset kieltäytyivät hyväksymästä sopimusta, jonka neuvottelemisessa he eivät olleet osallisena.

Isku tapahtui pian sen jälkeen, kun Israelin armeija oli ilmoittanut lisäävänsä joukkojensa läsnäoloa Länsirannalla ja Gazan kaistan läheisyydessä.

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas on kutsunut Trumpin suunnitelmaa salaliitoksi ja vannonut, että se joutaisi "historian romukoppaan".

Abbas aikoo vierailla YK:n turvallisuusneuvoston luona seuraavan kahden viikon aikana selittämässä, miksi hän torjui kiistellyn rauhansuunnitelman.

Protestoijat heittelivät kiviä

Trumpin rauhansuunnitelma sai odotetusti Israelilta lämpimän vastaanoton ja maan pääministeri Benjamin Netanjahu ylisti sitä suurena voittona.

Suunnitelmassa Israelin siirtokunnat Länsirannalla säilyisivät osana Israelia eikä palestiinalaispakolaisilla olisi oikeutta palata Israeliin. Jerusalem säilyisi Israelin jakamattomana pääkaupunkina, mutta palestiinalaiset saisivat oman pääkaupunkinsa Itä-Jerusalemin yhteishallintoalueille.

Palestiinalaisille tyytyminen Itä-Jerusalemiin on kestämätön ajatus. Keskiviikkona palestiinalaiset kokoontuivat ympäri palestiinalaisalueita mielenosoituksiin.

Muun muassa Länsirannalla sijaitsevassa Betlehemissä protestoijat heittelivät kiviä Israelin rajavartijoita päin. Nämä vastasivat kyynelkaasulla.

Kolme mielenosoittajaa joutui sairaalaan Ramallahissa yhteenottojen vuoksi, palestiinalaishallinnon terveysviraomaiset kertoivat.

Lue lisää:

Trumpin eilinen rauhansuunnitelma keräsi tyrmäyksiä ja varovaista komppausta, Länsirannalla osoitettiin mieltä

Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelma: palestiinalaisille oma valtio, siirtokunnat osaksi Israelia – Jerusalemin lopullinen asema jää epäselväksi

Lähteet: AFP