Koronaviruksen kuolonuhreja Kiinassa jo 170 - uusia tartuntoja yli 1 700

Maailman terveysjärjestö WHO on ilmoittanut pitävänsä torstaina uuden hätäkokouksen koronaviruksen vuoksi.

Kiinan valtionmedia ilmoittaa, että koronavirustartuntaan on kuollut maassa tähän mennessä 170 ihmistä, kertovat useat uutistoimistot.

Hubein maakunnassa on raportoitu nelisenkymmentä uutta kuolemantapausta, uusia tartuntoja yli 1 700. Terveysviranomaisten mukaan varmistettuja tartuntoja on kaikkiaan jo yli 7 700. Hubein alueella sijaitsee Wuhanin kaupunki, josta alkanut epidemia on herättänyt kasvavaa huolta ympäri maailman. Lukujen arvioidaan vielä nousevan torstaina, kun koko maan kattavat tilastot julkaistaan.

Maailman terveysjärjestö WHO on ilmoittanut pitävänsä torstaina uuden hätäkokouksen koronaviruksen vuoksi. Järjestö on kehottanut valtioita olemaan varuillaan vaarallisen viruksen vuoksi. Jos koronavirusepidemia julistetaan kansainväliseksi terveysuhaksi, se voi johtaa lisääntyvään kansainväliseen koordinointiin.

Useat maat ovat ilmoittaneet evakuoivansa kansalaisiaan Kiinasta. Myös monet lentoyhtiöt, kuten Finnair, ovat rajoittaneet Kiinan lentojaan.

Suomessa todettiin ensimmäinen koronavirustartunta keskiviikkona. Wuhanista kotoisin oleva kiinalaisnainen sairastui kuumeeseen ja hengitystieoireisiin Saariselällä ja hakeutui hoitoon. Häntä hoidetaan eristyksessä Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä. Suomen terveysviranomaiset ovat ilmoittaneet tavoittelevansa noin 15:ta henkilöä, jotka ovat mahdollisesti voineet altistua tartunnalle oltuaan sairastuneen kiinalaisnaisen läheisyydessä.

Myös Tiibetissä on Kiinan terveysviranomaisten mukaan varmistettu ensimmäinen tartunta, kertoo uutistoimisto Reuters. Sairastuneita on monien Aasian maiden lisäksi ollut muun muassa Yhdysvalloissa, Australiassa ja Euroopassa.

Lähteet: AFP, Reuters, TASS