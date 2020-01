Sadat tuhannet rohingyalapset pääsevät viimein kouluun Bangladeshin pakolaisleireillä

Bangladeshin viranomaisten päätös on nostattanut riemua pakolaisten keskuudessa.

Bangladeshin hallitus on hyväksynyt ehdotuksen, jonka mukaan sen alueella pakolaisina eläville rohingya-kansan lapsille on järjestettävä kouluopetusta.

Ehdotuksen takana on YK, joka on ollut erittäin huolissaan pakolaislasten tilanteesta.

Myanmarista pakeni vuonna 2017 noin 730 000 rohingyaa, jotka olivat kotimaassaan joutuneet Myanmarin viranomaisten vainon kohteiksi. Bangladeshissä he ovat olleet majoittuneena surkeissa oloissa esimerkiksi merenrannan hiekkasärkillä, jotka asiantuntijoiden mukaan eivät ehkä sovellu ihmisten asuttamiseen.

YK on moittinut Bangladeshin viranomaisia siitä, ettei se ole sallinut noin 400 000 pakolaislapselle koulunkäyntiä. Leireillä on ollut UNICEFin järjestämänä "oppimiskeskuksia", joissa pienimmille lapsille on järjestetty alimman tason perusopetusta, piirtämistä ja muuta leikkiä.

Bangladesh on kieltänyt rohingyalapsia käymästä Bangladeshin kouluja, koska se lisäisi todennäköisyyttä, että rohigyaperheet jäisivät maahan pysyvästi. Bangladesh yrittää saada islamilaiset rohingyat palaamaan niin pian kuin mahdollista. Rohingyat kuitenkin pelkäävät, että Myanmarissa raaka etninen puhdistus jatkuu.

Eilen keskiviikkona Bangladeshin hallitus teki päätöksen, että leireillä aletaan järjestää virallista opetusta 6 – 9 -luokkalaisille lapsille. Opetus tapahtuu myanmarin kielellä Myanmarin koulujen opetussuunnitelman mukaisesti, kertoo Bangladeshin hallituksen pakolaisten avustustamisesta ja kotiuttamisesta vastaava komissaari Mahbub Alam Talukder uutistoimisto AP:lle.

– He eivät voi opiskella virallisissa bangladeshiläisissä kouluissa tai lukea kirjoja bengalin kielellä. Heidän ei ole mahdollista jäädä Bangladeshiin pitkäksi aikaa. Tällä keinoin he voivat sopeutua Myanmarin yhteiskuntaan, kun he palaavat takaisin, Talukder kertoi.

Opetus alkaa huhtikuussa ja sitä varten aletaan etsiä vapaaehtoisia opettajia, jotka saavat työhön koulutusta.

Rohingyavanhemmat ovat olleet hyvin huolissaan, kun suuri määrä lapsia oli jäämässä kokonaan vaille kouluopetusta. Myös YK on puhunut kokonaisesta "hukatusta sukupolvesta".

Bagladeshin hallituksen yllättävä ilmoitus nostattikin heti ilahtuneita reaktioita pakolaisleireillä.

Lähteet: AP, Reuters