Ilkka-Pohjalainen kolahti tänä aamuna pohjalaisten luukuista – lukijoilta vaihtelevia kommentteja: "Kyllä tähän varmasti tottuu"

Painokoneet painoivat eilisillan ja yön aikana reilu 50 000 lehteä, jotka ovat tipahtaneet postilaatikkoihin ja -luukkuihin, sekä päätyneet kauppojen myyntipisteille.

Mitään riskejä ei painossa otettu, vaan painokoneiden tehoja oli laskettu laadun varmistukseksi.

Lehden päätoimittaja Markku Mantila on tyytyväinen uuteen lehteen, jota on suunniteltu pitkään.

– Pitää tunnustaa nöyrästi, että hyppäsin valmiiseen pöytään, kertoo Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikön päällikön paikalta hypännyt Mantila. Mantila on toiminut aiemmin Pohjalaisen ja Kalevan päätoimittajana.

Uusi lehti ei hirveästi eroa Mantilan mukaan Ilkan ja Pohjalaisen ulkoisesta olemuksesta. Pääkirjoitukset löytyvät nykyään kakkossivulta. Ennakkoon erityisesti sarjakuva- ja urheiluosastot saivat eniten palautetta. Mantila kehuu ulkonäköä, kuvia ja painojälkeä.

– Ei sanomalehteä pysty tekemään hirveän eri lailla. Siihen tulee juttuja ja kuvia. Jos on lukenut Ilkkaa tai Pohjalaista, niin tuskin kahvit menevät väärään kurkkuun, kun lehteä lukee, Mantila kertoo.

Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja on tyytyväinen lehden ensimmäiseen numeroon. Pasi Takkunen / Yle

Uutisia vanhaan Vaasan lääniin

Ilkka-Pohjalaista tehdään kuudessa eri toimipisteessä. Toimintaa johdetaan Mantilan mukaan Seinäjoelta, mutta hän lupaa, että lehti on aidosti maakuntien media.

– Olen käynyt tällä viikolla kahdesti Vaasassa ja katselin meidän henkilöstöluetteloita. Meillä on noin neljäkymmentä henkilöä töissä vielä Vaasassa, joista toimituksellisia kaksikymmentä. Ei voi sanoa, että ollaan keskitytty Seinäjokeen tai Etelä-Pohjanmaahan.

Mantilan mukaan tärkeää on nyt löytää tapa kattaa vanhan Vaasan läänin uutiset.

– Meitä on kuitenkin aika iso porukka vielä yhteenlaskien kahdessa kaupungissa ja vähän muuallakin alueella. Siihen päälle tulee Lännen Median, valtakunnan ja STT:n tarjonta. Nähdäkseni meillä on riittävät voimavarat hyvään palveluun.

Moni pitää tärkeänä, että missä päätoimittaja istuu. Mantila myöntää, että Vaasan päästä on tullut monia kommentteja, että "Seinäjoki ja Ilkka jyrää". Mantilan mukaan journalismin näkökulmasta ei voi olla niin, että joku kävelisi toisen ylitse.

– Pitää heijastella yhteiskuntaa missä ollaan ja etsiä kiinnostavia aiheita, oli ne sitten missä tahansa. Maakunnissa meidän täytyy olla hyviä. Jos eivät usko, niin sitten me hävitään.

Ilkka ja Pohjalainen ovat olleet vuosikymmeniä toistensa kilpailijoita. Nyt taistelu lukijoista on päättynyt. Uusi Ilkka-Pohjalainen aikoo keskittyä Mantilan mukaan kilpailemaan itsensä kanssa ja saamaan toiminnan kuntoon.

– Realisti täytyy olla. Uudistuksen omaksumisessa menee aikansa. Henkinen tila uuden tekemiselle on kuitenkin hyvä.

Kahden erilaisen maakunnan alueella toimiminen on haasteellista. Vaasa ja Pohjanmaa vahvasti kaksikielisenä alueena tuo omat haasteensa, kuten myös Etelä-Pohjanmaa vahvasti yksikielisenä. Levikkialuetta yhdistää kuitenkin pohjalaisuus.

Pasi Takkunen / Yle

Digitaalisuuteen panostetaan vahvasti

Monelle paperinen lehti kuuluu tärkeänä osana aamupalapöytää. Toisaalta on myös toinen porukka, joka syventyy uutistarjontaan digitaalisesti. Printtimedian suosion on ennustettu laskevan.

– Helsingin Sanomat on kertonut, että heillä digitilausten määrä on ollut niin suuri viimeisen parin vuoden aikana, että se on kääntänyt kokonaislevikin kasvuun. Se on hyvä uutinen, koska Helsingin Sanomat näyttävät meille muille tietä.

Mantilan mukaan uusi Ilkka-Pohjalainen aikoo panostaa vahvasti digitaalisuuteen.

– Yhtymä on tehnyt päätöksen, että menemme verkko edellä. Kun juttuja valmistuu, niin emme odota enää aamua, että se tulee luettavaksi.

Mantilan mukaan jakelu aiheuttaa erityisiä haasteita, kun mennään kaupunkialueiden ulkopuolelle. Siksi jakelukanava on tulevaisuudessa digitaalinen..

Printtimedian suosion on ennustettu laskevan. Tästä syystä myös Ilkka-Pohjalainen panostaa tulevaisuudessa digitaalisuuteen. Pasi Takkunen / Yle

Vastaanotto ristiriitainen, mutta tulevaisuuteen uskotaan

Katugallupin perusteella lehti on otettu vastaan osittain ristiriitaisin tuntein. Vaasasta tavoitettu Kirsi Oravainen oli ehtinyt lukea jo paperisen lehden ja ei pitänyt siitä, että lehden jutuista moni oli Etelä-Pohjanmaalta.

– Pidän siitä, että käsiteltäisiin Vaasan juttuja. Tämä oli vasta tämä eka lehti.

Myös seinäjokinen Kari Lehto kaipaa paikallisia uutisia omasta maakunnasta. Lehden uudistunut ulkoasu näyttää ensivaikutelmana oudolta.

– Kun on tottunut, että on yksi Ilkka ja yksi Pohjalainen. Mutta kyllä tähän varmasti tottuu.

Vaasalainen Jaakko Isokangas oli myös ehtinyt selaamaan paperisen lehden nopeasti läpi aamukahvin yhteydessä. Huomiota hän kiinnitti etusivun isoon mainokseen, kuten myös sivujen suurempaan määrään.

– Juhlasivuja varmaankin tällä kertaa.

Isokangas aikoo tilata lehteä jatkossakin, kuten vuosikymmenien ajan ennen yhdistymistä.

– En ainakaan heti lopeta. Siinä tapauksessa tietysti, mikäli lehti muuttuu hyvin eteläpohjalaiseksi lehdeksi, että tulee paljon ilmajokelaisia tai kurikkalaisia maanviljelysasioita, mikä ei vaasalaisia tai pohjalaisia kiinnosta.

Seinäjokinen Varpu Saarela ihastelee kaunista lehden kantta.

– Näyttää hyvältä. Ei mitään valittamista.

Vaikka paperinen lehti herättää hänessä ihastusta, tulee lehti kotiin digimuodossa. Ulkomuoto saikin harkitsemaan, pitäisikö paperinen lehti tilata myös kotiin.

Marja-Terttu Ingon mukaan lehden ulkoasu ei poikennut suuresti vanhasta. Sanomalehti on kuulunut 60 vuoden ajan jo tärkeänä osana elämää.

– Tilaan jatkossakin, jos tämä ei mene pökökylän asioiksi, vaasalainen Ingo naurahtaa.

Uuden lehden nimeä hän kuitenkin kritisoi.

– Nimi pitäisi kyllä olla Pohjanmaa.

