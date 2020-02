Vehmersalmella tehdään pienimuotoista kirkkohistoriaa: Seurakuntalaiset tekevät uudet kirkkotekstiilit talkoilla

Kudonta- ja ompelutalkoissa on mukana lähes kolmekymmentä seurakuntalaista.

Vehmersalmen alueseurakunnan tiloissa tehdään näinä aikoina käsitöitä. Paikalla on vähintään kerran viikossa joukko seurakuntalaisia, jotka ompelevat kirkkotekstiilejä eli paramentteja.

Valkoinen sarja on jo valmis, ja nyt työn alla ovat vihreä, punainen ja sininen kangas. Kankaisiin kirjaillaan muun muassa eläväksi puuksi kasvanut risti, kaloja, lintuja ja Jeesuksen veripisaroita.

Kirkkotekstiileihin ommellaan muun muassa lehtiä, jotka symboloivat elämänkaarta. Sami Takkinen / Yle

Yksi ompelutalkoolaisista on Virpi Jetsonen, joka jäi suntion tehtävistä eläkkeelle kolme vuotta sitten. Hänellä on parhaillaan kirjailtavana vihreä papin stoola.

– Näitä on kiva katsella sitten, kun käy kirkossa jumalanpalveluksessa. Että tämän viivan minä olen itse tehnyt, hän hymyilee.

Kangaspuut kirkkosaliin

Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa käytettävät tekstiilit ovat yleensä teollisesti valmistettuja standardituotteita tai tekstiilitaiteilijan suunnittelemia tilaustöitä.

Järvi-Kuopion seurakuntaan kuuluvassa Vehmersalmen alueseurakunnassa on kuitenkin päätetty tehdä toisin. Kirkkotekstiilien tekijät ovat projektin puuhanaisen Riitta Junnila-Savolaisen mukaan ihan tavallisia seurakuntalaisia.

–Tämä on meidän kirkko. Me osaamme valtavan paljon täällä Vehmersalmella, hän vakuuttaa.

Kirkkotekstiilien kangas on kudottu Vehmersalmen kirkkosalissa. Uwe Mäkinen

Junnila-Savolaisen sanoille antaa katetta se, että seurakuntalaiset ovat itse myös kutoneet kirjailtavat kankaat.

Kudontapaikka oli poikkeuksellinen, sillä kangaspuut asennettiin kirkkosaliin.

– Meillä ei ollut vaihtoehtoja, sillä meillä ei ollut muuta tilaa, missä olisi voitu kutoa.

Leena Soininen tunnustaa nauttineensa olostaan, kun sai kutoa kirkossa.

– Siellä oli mukava olla, kun oli kavereita. Mutta mukava oli olla yksinkin, hän heläyttää.

Leena Soininen nautti kirkkotekstiilien kutomisesta. Sami Takkinen / Yle

"Teemme sellaista, jolla on sanoma"

Kirkkotekstiiliprojektiin on osallistunut tavalla tai toisella kolmisenkymmentä seurakuntalaista. Suunnittelijoiden, kutojien, ompelijoiden ja kirjojien lisäksi tehtävää on riittänyt kaikille halukkaille.

– Osa on ollut roudareina, ja osa on huolehtinut vatsantäytteestä ja kuskaamisesta, Junnila-Savolainen kiittelee.

Leena Soininen, Virpi Jetsonen ja Marjatta Karvonen ovat mukana ompelutalkoissa. Sami Takkinen / Yle

Kirkkotekstiilit tulevat juuri sata vuotta täyttäneeseen Vehmersalmen kirkkoon, jossa esillä on aina kirkkovuoden senhetkinen liturginen väri.

Tekstiilien tekijöille kyse ei ole pelkästä koristeompelusta.

– Teemme sellaista, joka on teologisesti oikein, ja jolla on sanoma. Sanoma jää elämään, ja se sanoma on kirkon sanoma.