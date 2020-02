Ravintola-ala tarvitsee 10 000 uutta tekijää, mutta hakijamäärät romahtavat – nyt opiskelijoita houkutellaan rekrytoimalla tubettajia

Työntekijöiden löytäminen on vaikeutunut kaikkialla Suomessa viime vuosina.

Hotelli- ja ravintola-ala tarvitsee neljässä vuodessa jopa 10 000 uutta työntekijää, arvioi työnantajajärjestö Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Taustalla on ravintolapalveluiden kysynnän kasvu.

Työntekijöiden saanti alalle on kuitenkin heikentynyt parissa–kolmessa vuodessa kaikkialla Suomessa, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Kiinnostus ravintola-alalle on vähentynyt, vaikka töitä on tarjolla entistä useammalle. Ville Välimäki / Yle

Palvelualojen ammattiliiton PAMin sopimusasiantuntija Raimo Hoikkala vahvistaa, että työvoiman saanti on vaikeutunut. Eikä se koske pelkästään Lapin matkailukeskuksia.

Opiskelijoiden into hakeutua alalle on lähes romahtanut, toteaa Hoikkala. Syiksi hän näkee raskaan työn, työaikojen vaihtelun, osa-aikaiset työpaikat ja palkkatason.

Osa-aikaisuus ei houkuta

Hämeenlinnalaisella Tawastia Groupilla on hotelli, ravintola, baari ja pubi. Toimitusjohtaja Karoliina Mäki-Kuutti myöntää rekrytointivaikeudet varsinkin osa-aikaisiin työtehtäviin.

– Kun töitä on tarjolla vähemmän, se rajaa heti hakijoiden määrää.

Eniten työvoiman saannissa on vaikeuksia osa-aikaisiin tehtäviin, sanoo Tawastia Groupin toimitusjohtaja Karoliina Mäki-Kuutti. Ville Välimäki / Yle

MaRan mukaan kolmasosalle työntekijöistä on tarjolla vain osa-aikaista työtä. Se johtuu osin siitä, että varsinkin baarielämä keskittyy viikonloppuihin.

Vaikka työtä on tarjolla, nuoret hakeutuvat kokki- ja tarjoilijalinjoille aiempaa harvemmin. Se on huomattu myös hämeenlinnalaisessa Ammattiopisto Tavastiassa. Koulutuspäällikkö Merja Kytöaho myöntää olevansa huolestunut.

– Jotain pitäisi tehdä, että nuorten kiinnostus saataisiin heräämään. Kokkiohjelmien veto on hiipunut, kun niitä ohjelmia tulee joka kanavalta.

Kahdeksasluokkalaiset kohteena

Ammattiopisto Tavastia on alkanut suunnata houkutteluviestiä yhä nuoremmille. Esimerkiksi peruskoulun kahdeksasluokkalaisille on järjestetty alaan liittyviä 8-rasteja ja myös yhdeksäsluokkalaisia on käynyt tutustumassa opetukseen.

Maisa Kataja ja Jesse Haapalahti ovat kokkiopiskelijoita Ammattiopisto Tavastiassa Hämeenlinnassa. Heille on töitä tarjolla jo opiskeluaikana. Ville Välimäki / Yle

Nyt myös MaRa suunnittelee kahdeksasluokkalaisille huhtikuussa järjestettävää ravintolaelämyspäivää, johon kutsutaan 20 000 koululaista. Elämysviikon lisäksi suosittuja tubettajia houkutellaan tet-harjoitteluun hotelli- ja ravintola-alalle. Tavoite on saada opiskelijamäärä kasvuun.

Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti korostaakin ennakoivaa rekrytointia. Nuorille on kerrottava, mitä alan tehtävät ovat ja millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat. Tähän pyritään loppuvuodesta käynnistyvällä Musta tulee isona -hankkeella. Siinä halutaan tuoda esille alan positiiviset puolet.

– Tässä on yhteishaaste niin meille kuin alan oppilaitoksille.