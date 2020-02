Riita Soinin laskettelukeskuksessa syvenee – kunta haluaa irti sopimuksesta, yrittäjä uhkaa miljoonakorvauksilla

Eteläpohjalaiskunta ja rinneyrittäjä syyttelevät toisiaan. Yrittäjän mielestä kunta on velkaa hänelle 4,3 miljoonaa euroa.

Eteläpohjalaisen Soinin kunnan ja Erämaan Elämyskeskuksen väliseen riitaan ei näytä löytyvän sopua. Rinnekeskusta pyörittävä Jorma Leppäniemi syyttää kuntaa velvollisuuksien laiminlyömisestä ja uhkaa kuntaa usean miljoonan euron korvaussummalla.

Soinin kunta on yhtä pettynyt: laskettelukeskusta ei päästy kehittämään yhdessä uuden yrittäjän kanssa ja kuntaan virtaa vaatimuksia ja laskuja. Kunta kokee vaatimukset kohtuuttomiksi ja haluaa nyt päästä sopimuksesta eroon.

Kunta ja yritys kirjoittivat viime kesänä kymmenen vuoden sopimuksen alueen vuokraamisesta ja kehittämisestä ympärivuotiseksi elämyskeskukseksi. Sopimuksessa määriteltiin kunnan ja yrittäjän vastuut. Mitään summia tai yksityiskohtaisia toimenpiteitä ei kirjattu.

Se oli virhe.

Nyt riidellään toimenpiteistä. Ja rahasta.

Jorma Leppäniemi sanoo olevansa konsultti ja edustaa AIDL-sijoitusyhtiötä. Tarmo Niemi / Yle

Kunnan vastuu 4,3 miljoonaa?

Viime kesänä allekirjoitetun sopimuksen vastuunjaon perusteella Leppäniemi on laatinut listan toimenpiteistä, joita kunnan pitäisi tehdä. Toimenpiteille on myös hintalappu. Lista on pitkä.

– Suurin on se, että sähkö ei riitä. Ei voida samaan aikaan paistaa pitsoja ja laittaa lasten hissiä päälle. Tämä on ollut kunnan tiedossa. Se on ollut myös entisen kunnanjohtajan listalla, että ensisijassa pitää laittaa infra ja sähköt kuntoon, sanoo Leppäniemi.

Sähkö on yksi asia, joka kuuluu kunnan vastuulle. Sopimuksen mukaan kunnan vastuulla on myös mm. infrastruktuuri, vesijärjestelmä, rakennusten ja valaistuksen kunto ja tarvittaessa näihin liittyvät toimenpiteet ja hankinnat. Yritys vastaa toiminnasta, markkinoinnista ja kunnossapidosta. Lisäksi yhdessä sovitaan lisäinvestoinneista ja rakentamisesta.

Leppäniemen laskelmien mukaan kunnan maksettavana on 4,3 miljoonan euron edestä kunnostustöitä ja erilaisten laitteiden uusimista.

Kunnassa on puolestaan puhuttu vain kymmenistä tuhansista. Viime vuonna käytettiin 80 000 euroa. Tälle vuodelle on budjetoitu 50 000 euroa Vuorenmaan investointeihin.

Elina Niemistö / Yle

Miksi tutkintapyyntö?

Ihan omin silminkin voi nähdä, että alue ja rakennukset ovat kunnostuksen ja päivittämisen tarpeessa. Vuorenmaalla ei ollut toimintaa viiteen vuoteen ennen viime syksyä. Etenkin sähköjen suhteen parannusta toivoisi kuka tahansa yrittäjä. Myös tiet ja parkkipaikat kaipaisivat kohennusta.

Leppäniemi ja Outi Iivarinen – isä ja tytär – listaavat kilvan puutteita. Paljon on asioita, joita he olisivat kunnalta toivoneet tai joissa kunta on tehnyt heidän mielestään väärin.

Ei voida samaan aikaan paistaa pitsoja ja laittaa lasten hissiä päälle. Jorma Leppäniemi

He avaavat myös syitä, miksi tekivät poliisille tutkintapyynnön kunnan toimista.

– Täältä katosivat hätänapit. Joku kunnasta oli hakenut ne pois ja silloin ei voi hissejä laittaa käyntiin.

Hissien hätäpysäytysnappien katoamisesta kunnassa ei tiedetä. Sen sijaan kunta keskeytti rinnetoiminnan joulukuun 18. päivä, koska yrityksellä ei ollut osoittaa rinnevastaavaa. Silloin kunta kävi ottamassa sulakkeet pois turvallisuussyistä. Kunnassa myönnetään, että toimenpiteen olisi voinut tehdä vain aluehallintovirasto, ei kunta.

Hiihtokeskus oli silloin koko päivän kiinni ja kunta on saanut yrittäjältä tulonmenetyksistä 3 900 euron vahingonkorvauslaskun.

Samana päivänä yritys myös jätti kirjelmän kunnalle, jossa vaati muun muassa vuokrahintojen alennusta ja sitä, että kunnan pitäisi ostaa keskuksesta palveluja 40 000 eurolla. Lisäksi se ilmoitti, että yritys ei tilitä kunnan osuutta lipputuloista, koska kunta ei ole hoitanut omaa osuuttaan.

Mitä kunta sanoo miljoonista?

Selvää on, ettei pienellä kahden tuhannen asukkaan kunnalla ole miljoonia investoitavaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala vakuuttaa, että kunta on tehnyt, mitä sopimuksessa on sovittu.

Leppäniemen laskelmat eli neljän miljoonan investoinnit kymmenessä vuodessa kuulostavat aika kovilta. Se on yhtä kuin kunnan henkilöstömenot vuodessa. Kunnan pitäisi siis investoida Vuorenmaahan vuositasolla vähintään 400 000 euroa, kun kunnan toissavuoden 2018 tilinpäätöksessä kaikki investoinnit yhteensä olivat noin miljoona euroa.

– Yrittäjä lupasi tuoda 2,8 miljoonaa, missä ne rahat ovat? Ajateltiin, että jos kymmenesosakin täyttyisi, niin se olisi hyvä. Kunta pystyy pikkuhiljaa tähän laittamaan, mutta ei kerralla. On paljon muitakin palveluja hoidettavana, muistuttaa Keisala.

Leppäniemi sanoo yrityksen investoineen puoli miljoonaa euroa.

Juha-Pekka Keisala on pitkäaikainen Soinin kunnanhallituksen puheenjohtaja. Tarmo Niemi / Yle

Monesta asiasta, kuten sähköistä, yritys ja kunta ovat tyystin eri linjoilla. Keisalan mukaan yrityksen edustajat ja kunta tekivät joulukuun alussa katselmuksen, jossa sähköongelmat eivät tulleet esille.

– Joulukuun alussa tehtiin katselmus ja hän ei reklamoinut silloin mitään. Ollaan menty aluksi yhtä jalkaa, mutta nyt on tullut ongelmia. Jos sulake palaa, niin siitä tulee kolmen ja puolen tuhannen euron lasku kuntaan, ihmettelee Keisala.

Keisala ja varmasti moni muukin on joutunut katumaan viime kesänä tehtyä sopimusta.

– Ehkä olisi kannattanut käyttää lakimiestä, myöntää Keisala.

Kunta haluaa irti sopimuksesta

Kunnan ensisijainen ajatus oli alueen kehittäminen yhdessä yrittäjän kanssa. Nyt niin ei näytä tapahtuvan.

– Yrittäjän kanssa ei päästy siihen, että oltaisiin yhdessä tehty asioita. Laskuja tulee laskun perään kunnalle, joten nämä on katsottava lakimiehen kautta. Näillä tiedolla halutaan nyt irti tästä sopimuksesta, sanoo Keisala.

Epäluottamus on osapuolten välillä syvä, eikä keskusteluyhteyttä tällä hetkellä ole. Kun Keisala saapuu rinnekeskukseen haastatteluun, Iivarinen ja Keisala eivät tervehdi toisiaan. Jäätävä ilmapiiri on käsinkosketeltavissa.

– Yrittäjä ei ymmärä sopimusta, vaan tulee kaikenlaisia pyyntöjä, mitä sopimuksessa ei lue. Tässä yritetään hinnalla millä hyvänsä, että kunta rikkoisi sopimusta ja hän pääsisi perimään meiltä jotain, Keisala sanoo.

Elina Niemistö / Yle

Miksi kunta epäilee yrittäjän motiiveja?

Kun Soinissa keväällä 2019 valmisteltiin sopimusta Erämaan Elämyskeskuksen kanssa, oli sopimusta kunnan puolesta laatimassa silloinen kunnanjohtaja Juha Viitasaari. Nykyään Viitasaari on kunnanjohtajana Virroilla, mutta seuraa tiiviisti Soinin rinnekiistaa.

Viitasaari sanoo kunnan tutkineen Leppäniemen taustat.

– Tiedettiin aiemmista ongelmista riittävästi ja tietoisesti pyrittiin riskit hallitsemaan, sanoo Viitasaari.

Elämyskeskusta edustavan Leppäniemen menneisyyteen sisältyy talousepäselvyyksiä, konkursseja, kaatuneita projekteja ja petostuomioita. Leppäniemi on tuomittu useaan kertaan petoksista, jotka liittyvät perusteettomiin laskuihin. Tälläkin hetkellä hän odottaa hovioikeuden ratkaisua tapauksessa, jossa Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi ehdotonta vankeutta vakuutuspetoksesta.

Tämä oli oikeastaan pahin skenaario ja harmittaa kyllä todella paljon. Juha Viitasaari, Soinin entinen kunnanjohtaja

Ely-keskukseen menneessä yritystukihankemuksessa kerrotaan, että toimintaan on sitoutunut ulkomaisia rahoittajia. Viitasaari sanoo, että Leppäniemen lupaamiin kiinalaisiin sijoittajiin ei varsinaisesti nojauduttu.

– Se ei ratkaissut sopimusta, enkä pitänyt sitä tärkeänä. Ensisijainen tavoite oli saada rinne toimimaan ja yhteisesti saada ympärivuotista toimintaa alueelle.

Outi Iivarinen vastaa rinteen pyörittämisestä ja suksivuokraamosta tällä hetkellä. Elina Niemistö / Yle

Tuleeko exit kalliiksi soinilaisille?

Kunnan tavoitteena on nyt sopimuksen purkaminen. Tämä vaihtoehto saa Leppäniemen pelaamaan kovilla:

– Jos siihen päädytään, rahoittajat lähtevät hakemaan koko investointimäärää. Se onnoin 3,5 miljoonaa euroa. Tässä on ammattisijoittajat mukana ja heidän tehtävänsä on tehdä rahaa, sanoo Leppäniemi.

Viitasaari ei usko, että moisia summia voidaan kunnalta ryhtyä perimään. Hänen mielestään mitään laitonta ei ole tehty ja kiistassa tuskin päädytään oikeuteen asti.

Hän on harmissaan ongelmista, mutta ei ihan täysin yllättynyt.

– Tämä oli oikeastaan pahin skenaario ja harmittaa kyllä todella paljon, että se lähti toteutumaan. Sekin harmittaa, että siellä tehdään kuitenkin tosissaan töitä rinteessä ja nyt energia laitetaan tällaiseen. Sopimuksessa sanotaan selvästi, mitä on sovittu, sanoo Viitasaari.

Soinin Vuorenmaalla on komeat näköalat ja jyrkkä rinne. Tarmo Niemi / Yle

