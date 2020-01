Kohutun jättiterminaalin kehittäminen jatkuu Kouvolassa – kaupunki ostamassa yli 700 000 eurolla tonttimaata yrityksille

Kouvola haluaa lisätä tonttitarjontaa logistiikka-alueellaan. Kuva on arkistosta.

Kouvola haluaa lisätä tonttitarjontaa logistiikka-alueellaan. Kuva on arkistosta. AOP

Kouvolan kaupunki jatkaa Suomen suurimman rautatie- ja maantieterminaalin kehittämistä. Kouvolan tavoitteena on ostaa lisää tonttimaata terminaalin läheltä ja tarjota sitä vuokralle logistiikka-alan yrityksille.

Rakenteilla olevan terminaalin on tarkoitus mahdollistaa satojen tuhansien tavarakonttien käsittely ja yli kilometrin mittaisen tavarajunan lastaaminen Kiinaan tai Venäjälle.

Terminaalissa tavaran kuljetusmuoto vaihtuu rekasta junaan tai junasta rekkaan.

Jättimäinen terminaali oli viime joulukuussa paljon julkisuudessa, kun Ylen MOT paljasti, että suurin toivein avattu konttijunareitti Kouvolasta Kiinaan on hiljentynyt lähes kokonaan. Vuonna 2019 junia kulki vain kolme.

MOT:n selvityksen mukaan konttijunien kannattavuus nojasi Kiinan maksamiin epävarmoihin tukiin.

Sittemmin Kouvolan kaupunki ja Kiinan junien keulakuvana toimiva kaupungin elinkeinoyhtiö Kinno ovat korostaneet, että terminaalia tarvitaan myös Venäjän liikennettä varten.

Terminaalin rakennusprojektin hinta on noin 40 miljoonaa euroa. Kouvolan veronmaksajien osuus siitä on liki 30 miljoonaa.

Satojen tuhansien eurojen tontti

Nyt Kouvolan kaupunki haluaa kasvattaa tonttitarjontaansa rautatie- ja maantieterminaalin lähellä.

Terminaalin yhteydessä on tontteja, joita Kouvola vuokraa logistiikka-alan yrityksille. Kaupungin tähtäimessä on reilun seitsemän hehtaarin kokoinen tontti, joka kaupungin mukaan lisäisi tarjontaa merkittävästi. Siksi kaupunki haluaisi ostaa tontin reilun 720 000 euron hinnalla.

– Se lisäisi kaupungin tonttivarantoa alueella noin 60 prosentilla, kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti sanoo.

Tonttikaupoista päätetään ensi viikolla Kouvolan teknisessä lautakunnassa. Jos kaupat syntyvät, tontille on Suoknuutin mukaan mahdollista rakentaa myös pistoraide, joka yhtyisi logistiikka-alueella kulkevaan teollisuusraiteeseen.

Pistoraide mahdollistaa vaunujen lastaamisen ja purkamisen tontilla.

Junat pitenevät Venäjällä

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin on määrä olla kokonaan valmis vuonna 2023.

Silloin Kouvolassa siis on mahdollista lastata ja purkaa pitkiä, jopa yli kilometrin mittaisia konttijunia. Rautatielogistiikan professori Olli-Pekka Hilmola LUT-yliopiston Kouvolan tutkimusyksiköstä sanoi joulukuussa Ylen haastattelussa, että on hyvin vaikea ennustaa, millaisiksi konttiliikenteen määrät Kouvolassa lopulta kehittyvät.

– Vielä ei ole löytynyt sellaista ihmistä, joka pystyisi ennustamaan liikenteen määriä tarkasti esimerkiksi tuoteryhmätasolla, Hilmola sanoi.

Hän kuitenkin totesi, että Venäjällä otetaan käyttöön koko ajan entistä pitempiä ja isompia junia.

– On meidän etumme, että pystymme ottamaan Suomeen isompia yksiköitä vastaan. Kehitys vain on tällaista, että on menty näihin yli kilometrin mittaisiin juniin.

Myös VR Transpointin idän liikenteen myyntijohtaja Antti Pursiainen oli joulukuussa samoilla linjoilla.

– Rautatieliikenne on tehokkaimmillaan silloin, kun kuljetetaan suuria massoja pitkinä kokojunina. Venäjän puolella se toteutuu, koska siellä on pitkät etäisyydet.

Kouvolan terminaalin hurjimmissa visioissa on suunnittelupöydällä ja konsulttiselvityksissä puhuttu jopa viiden konttijunan käsittelystä päivittäin.