Huippuyliopistossa Shanghaissa opiskeleva Linda Tervaniemi ei vielä tiedä, jatkuvatko opinnot Kiinassa vai Euroopassa – paluu Kiinaan ei pelota

Rovaniemeläinen Linda Tervaniemi seuraa koronavirusuutisointia Kiinasta jännittynein tunnelmin. New Yorkin yliopiston Shanghain kampuksella opiskelevan Tervaniemen joululoma venähti virusepidemian vuoksi, eikä hän vielä tiedä, milloin tai edes missä se jatkuu kevätlukukaudella.

Tervaniemen opintojen New Yorkin yliopiston Shanghain bisneskeskustassa sijaitsevalla kampuksella piti jatkua maanantaina. Pari päivää sitten opiskelijoille ilmoitettiin, että Kiinassa leviävän virustaudin vuoksi joululoma jatkuu.

– Koulu on ilmoittanut, että Shanghain paikallisviranomaiset ovat sulkeneet kansainväliset koulut vähintään helmikuun 17. päivään asti, Tervaniemi kertoo.

Opiskelijoille on tarjottu mahdollisuutta jatkaa kevätlukukauden opintoja jollain muulla yliopiston kampuksella. Tervaniemi on hakenut opiskelupaikkaa yliopiston Lontoon ja Firenzen kampuksilta.

– Jos pääsee opiskelemaan, meille ilmoitetaan viikonloppuna. Voi siis käydä niin, että tulee sunnuntaina ilmoitus, että koulu alkaa Firenzessä maanantaiaamuna kello kahdeksan. Siinä ei auta muu kuin ruveta etsimään lentoja äkkilähtönä, Tervaniemi nauraa.

Yliopisto on tarjonnut myös mahdollisuutta suorittaa kursseja etänä.

Kiinassa tällä hetkellä olevista suomalaisista osa odottaa parhaillaan kotiuttamislentoa takaisin Suomeen.

Kiina on rajoittanut kansalaistensa liikkumista merkittävästi ja käytännössä asettanut koko Hubein maakunnan karanteeniin koronavirusepidemian vuoksi.

Paluu Kiinaan on täysin mahdollista

Mikäli opiskelupaikkaa eurooppalaisilta kampuksilta ei heru, on Tervaniemellä ilmeisesti edessä paluu Kiinaan.

Hän pitää täysin mahdollisena, että opiskelut voivat jatkua Shanghaissa ensi kuun 17. päivän jälkeen, eikä paluu häntä varsinaisesti huolestuta.

– Siellä on tehty niin kovat turvatoimet koululle ja laitettu kaikki viimeisen päälle. On tullut paljon sähköposteja, että mitä tehdään jos jotain ilmenee, Tervaniemi sanoo.

Rovaniemeläinen Linda Tervaniemi opiskelee New Yorkin yliopiston Shanghain kampuksella ensimmäistä vuotta. Marcos Brisson

Finnair on perunut osan Kiinan-lennoistaan ja poistanut kaikki manner-Kiinaan suuntautuvat lennot varausjärjestelmistä maaliskuulle asti. Tervaniemellä on kuitenkin jo lentoliput Shanghaihin.

New Yorkin yliopistolla on pääpaikkansa lisäksi isommat kampukset Shanghaissa ja Abu Dhabissa. Pienempiä kampuksia yliopistolla on toistakymmentä, muun muassa Italian Firenzessä ja Lontoossa, Englannissa, joihin Tervaniemikin pyrkii jatkamaan opintojaan.

Pääsy Euroopan kohteisiin ei kuitenkaan ole mitenkään varmaa ensimmäisen vuoden opiskelijalle.

– Kansainvälisillä kampuksilla kolmannen vuoden opiskelijat ovat etusijalla, koska heidän halutaan hankkivan kansainvälistä kokemusta. He ovat jo hakeneet opiskelupaikkojaan. Voi olla, että kurssit ovat jo täynnä, Tervaniemi pohtii.

Epidemia hiljensi miljoonakaupungin

Uuden koronaviruksen tartuntoja havaittiin ensimmäisen kerran joulukuussa Kiinan Wuhanissa, Hubein maakunnassa. Matkaa Tervaniemen opiskelukaupunkiin Shanghaihin on yli 800 kilometriä.

Kiina on rajoittanut matkustusta ulkomaille, mutta myös maan sisällä. Esimerkiksi osa Shanghain kaukoliikenneyhteyksistä on suljettu. Kuvassa poliiseja Shanghain Hongqiaon juna-asemalla. Lu Hongjie / EPA

Tervaniemen matkustaessa kotiin muutama päivä ennen joulua ei 26 miljoonan asukkaan Shanghain katukuvassa vielä näkynyt merkkejäkään virusepidemiasta. Nyt näkymä kaupungilla on toisenlainen.

– On ollut todella outo nähdä kaverien lähettämiä videoita ja kuvia, joissa kaupunki on aivan tyhjentynyt. Esimerkiksi aamuseitsemän aikaan metro on aivan tyhjä, kun siellä tavallisesti on joka paikka täynnä ja ihmisiä jopa työnnetään metrovaunuihin sisälle, Tervaniemi sanoo.

Osa Tervaniemen opiskelutovereista oli jo ehtinyt lentää takaisin Shanghaihin, ennen kuin koulujen sulkemisesta ilmoitettiin. Heidät on hänen mukaansa luvattu lennättää odotusajaksi takaisin kotimaihinsa koulun kustannuksella.

