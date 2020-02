Teinityttö luki 6 vuotta ranskaa koulussa, mutta joutuu aloittamaan nyt alusta – moni lukio ei pysty enää järjestämään kielten jatko-opetusta

– Il neige. Se tarkoittaa "sataa lunta". Se jäi ranskantunneilta mieleen. Muistan myös numerot, koska lauloimme tunneilla tosi tarttuvaa numerolaulua, kertoo Lappeenrannan lyseossa opiskeleva lukiolainen Anna Viitala.

Viitala opiskeli peruskoulussa valinnaista pitkää ranskaa kuuden vuoden ajan. Hänelle oli alusta asti selvää, että hän ottaa peruskoulussa valinnaisen pitkän kielen.

– Suomi ei ole kaikista kansainvälisin kieli. Halusin saada uusia haasteita ja ranska vaikutti hyvältä vaihtoehdolta.

Yläkoulussa Viitala huomasi jääneensä jälkeen muista. Lukioon mennessään hän lopetti ranskanopintonsa. Myöhemmin hän kuitenkin tuli katumapäälle ja halusi aloittaa opiskelun uudestaan.

Lukio pystyi tarjoamaan hänelle paikan alkeisryhmästä.

Moni Anna Viitalan kavereista on lopettanut kokonaan valinnaisen kielen opiskelun. Mikko Savolainen / Yle

Peruskoulussa aloitettu pitkän valinnaisen kielen eli A2-kielen opiskelu tyssää monilla juuri lukion alkaessa. Osalla loppuu kiinnostus, ja toinen ongelma on jatko-opiskelumahdollisuuksien vähäinen tarjonta.

Jos jatkoryhmiin ei saada tarpeeksi opiskelijoita, niitä ei perusteta. Vaihtoehdoksi tarjotaan usein mahdollisuutta opiskella vasta-alkajien ryhmissä. Siinä tapauksessa jopa seitsemän vuoden ajan kieltä opiskelleet siirtyvät vasta-alkajien ryhmään.

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL teetti viime vuonna lukion opettajille kyselyn, jossa selvitettiin A-kielen opetuksen järjestämistä. Kyselyyn vastanneista yli 230 opettajasta joka kolmas kertoi, että A-oppimäärän peruskoulussa suorittaneet joutuvat siirtymään B2- tai B3-kielten ryhmiin lukion aikana.

Kielivalinnat peruskoulussa ja lukiossa Vieraan kielen opiskelu alkaa A1-kielen opinnoilla ensimmäisellä luokalla.

Valinnaisen A2-kielen opiskelu alkaa kolmannella, neljännellä tai viidennellä luokalla.

B1-kieli on vuosiluokilla 6–9 alkava yhteinen toinen kotimainen kieli tai englanti.

B2 on peruskoulun vuosiluokilla 7–9 alkava valinnainen kieli.

B3 on lukiossa alkava valinnainen kieli. Lähde: Suomen kieltenopettajien liitto

Osataanko pian enää muuta kuin englantia?

Yle kysyi 11 kaupungilta, miten ne ovat järjestäneet valinnaisen pitkän kielen opetuksen lukiossa.

Kyselyn perusteella varsinkin monessa keskikokoisessa ja pienessä kaupungissa pitkän valinnaisen kielen opiskelun jatkaminen lukiossa on haastavaa, vaikka oppilaalla olisi haluja jatkaa.

Pitkää valinnaista kieltä ei välttämättä pysty opiskelemaan isoimpienkaan kaupunkien kaikissa lukioissa. Yleensä kurssit voi kuitenkin silloin suorittaa naapurilukiossa.

Kunnat ovat asettaneet valinnaisille aineille minimiryhmäkoon. Esimerkiksi jos alle kymmenen opiskelijaa valitsee saksan, kurssia ei järjestetä. Kieliä on siis vaikea opiskella, koska kieliryhmiä ei muodostu. Huonoin tilanne on SUKOLin mukaan Pohjois- ja Itä-Suomessa.

– Karkeasti voidaan vetää viiva Tampereen korkeudelle. Sinne asti isommissa kaupungeissa pystytään järjestämään A-kielen opiskelu lukioissa. Sitä pohjoisemmassa näyttää kovin heikolta, Suomen kieltenopettajien liiton puheenjohtaja Outi Vilkuna kertoo.

Lähes 30 prosenttia SUKOLin omaan kyselyyn vastanneista opettajista sanoi, että ryhmät ovat pienentyneet englannin kieltä lukuun ottamatta.

– En tiedä, mistä meillä saadaan kielitaitoinen väki työelämään, jos peruskoulussa ei valita pitkää kieltä tai lukiossa ole mahdollisuutta jatkaa A2-kielen opiskelua. Silloin kielitaito on lähtökohtaisesti kapea, Vilkuna toteaa.

Venäjän kielen opettaja Mari Yanchukovichin mielestä on huolestuttavaa, etteivät nuoret enää opiskele useita kieliä. Kalle Purhonen / Yle

Kunnissa eriarvoinen tilanne

Lisäksi kunnissa on vaihtelua sen suhteen, kuinka monta oppilasta kieliryhmässä on oltava. Osa kunnista vaatii vähintään 16 oppilaan ryhmiä, toisissa ryhmään riittää alle 10 oppilasta. Vilkunan mukaan ryhmäkoko riippuu kunnan resursseista, mutta muitakin syitä on.

– Se on osin arvopoliittinen juttu. Vaikka pieni ryhmä olisi rahallisesti mahdollista järjestää, ei nähdä sen arvoa. Tai sitten ei lähdetä ratkaisuihin, että kielet alkaisivat vuorovuosina, vaikka siitä on saatu muissa kunnissa hyviä kokemuksia, sanoo Vilkuna.

Eriarvoinen tilanne on Vilkunan mukaan huolestuttava.

– Ei kestä kauaa, ettäkielitaitoiset aineenopettajat hakeutuvat muihin tehtäviin. Sitten meillä ei ole mahdollisuutta tarjota laadukasta opetusta.

Esimerkiksi Lappeenrannan peruskouluissa A2-kieleksi voi valita venäjän, ruotsin, saksan, ranskan tai espanjan. Kuitenkin esimerkiksi Lappeenrannan lyseon lukiossa voi nyt opiskella ainoastaan pitkää venäjää pitkän englannin lisäksi.

Kaupungin lukiokoulutuksen johtoryhmä päätti jo neljä vuotta sitten, että A2-kielen opetusta ei lukioissa järjestetä, jos ryhmään olisi tulossa alle kymmenen oppilasta.

Pieni ryhmä ei kannata

Lappeenrannan hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtajan Tuija Willbergin mukaan pienempää ryhmää ei ole kannattavaa perustaa.

– Usein kävi vielä niin, että kymmenestä oppilaasta jokunen lopetti lukion aikana, ja ryhmät jäivät lopulta liian pieniksi. Muissa oppiaineissa on kuitenkin samaan aikaan 20, jopa 30 oppilasta, sanoo Willberg.

Muutama vuosi sitten Lappeenrannan kaupunki yritti kampanjoida peruskoulussa A2-kieltä lukeneita jatkamaan kieliopintojaan myös lukiossa. Se ei Willbergin mukaan tuottanut tulosta.

– Opiskelijat kertoivat, että A2-kieli olisi tehnyt lukio-opinnot liian raskaiksi. Lisäksi he eivät kokeneet saavansa A2-kielestä hyötyä pyrkiessään korkeakouluun.

Lappeerannan lyseon lukio pyrkii tarjoamaan kaikille mahdollisuuden opiskella haluamiaan kieliä, kertoo lukion rehtori Mika Luukkonen. Kalle Purhonen / Yle

Tuija Willberg toivoo, että saksan, ranskan tai espanjan A2-ryhmiä saataisiin jatkossa perustettua. Samalla linjalla on myös Lappeenrannan lyseon lukion rehtori Mika Luukkonen.

– Monesti oppilaat ajattelevat, että englanti on riittävä kielitaito. Lukiossa on niin paljon aineita, ettei kielten opiskelulle tunnu olevan tilaa, pohtii Luukkonen.

Samankaltainen tilanne on esimerkiksi Kotkan lyseossa, jossa ainut A-kielen ryhmä englannin lisäksi on venäjä. Kotkan perusopetuksessa ei tarjota enää A2-kieltä, joten uusia ryhmiä ei muodostu lukioon jatkossa ollenkaan.

Mikkelissä pystyttiin tänä vuonna perustamaan A-saksan ryhmä.

– Mikkelin lukiossa on valmius myös A-ranskan tarjoamiseen, mutta A-ranskaa ei Mikkelissä ole lukiotulokkailla ollut valittuna enää noin 15 vuoteen, Mikkelin lukion rehtori Jari Tuomenpuro kertoo.

Joensuussa ja Jyväskylässä opiskelijat voivat tarvittaessa siirtyä toisen lukion kieliryhmiin.

Lappeenrannan lyseossa ranskan alkeet pian aloittavaa Anna Viitalaa ei haittaa, vaikka opinnot alkavat alusta. Hän arvelee, ettei pärjäisi jatkoryhmässä.

– Kielitaidon pitäisi olla alkeita parempi, jos haluaisi jatkaa pitkän kielen opiskelua. Koen olevani vielä alkeissa, mikä tietysti harmittaa. Pidän kuitenkin ranskasta ja haluan osata puhua sitä, siksi valitsin B3-ryhmässä opiskelun, kertoo nyt lukion ensimmäistä luokkaa käyvä Viitala.

"Karhunpalvelus opiskelijoille"

Vilkunan mukaan iso osa ongelmaa on huono tiedottaminen. Hän kertoo saaneensa viime aikoina yhteydenottoja vanhemmilta, jotka ovat olleet peruskoulun kielivalintatilaisuuksissa.

– Asia esitetään niin, että kielen opiskelu on hyvin haasteellista ja vain ne, jotka ovat kielellisesti lahjakkaita pärjäävät.

Toinen iso ongelma on Vilkunan mukaan todistusvalinta. Korkeakouluihin hakiessaan opiskelija voi päästä haluamaansa opiskelupaikkaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Pisteitä saa eri oppiaineiden arvosanoista eri määrän.

– Todistusvalinta on aivan susi. Se on muodostettu niin, että on katsottu lukion kurssien määrää. Sellaisista oppiaineista, joissa on paljon kursseja, saa enemmän pisteitä, vaikka niillä ei olisi suurta merkitystä opiskelusuunnankannalta.

Oppilaat saattavat ajatella, että englanti on riittävä kielitaito. Kalle Purhonen / Yle

Esimerkiksi pitkässä matematiikassa ja fysiikassa on tarjolla monia kursseja. Jos valitsee tällaisia pitkiä kursseja, ei ole aikaa opiskella enää kieliä. Opiskelijan kannattaa valita aineita, joissa on paljon kursseja, jos hän haluaa saada mahdollisimman paljon pisteitä todistusvalinnassa.

– Kyllä se on aikamoinen karhunpalvelus opiskelijoille. Silloin viedään tulevaisuuden erottautumismahdollisuudet. ** **

Ensimmäiseksi kieleksi muu kuin englanti

Tilanteen parantamiseksi täytyy SUKOLin puheenjohtaja Outi Vilkunan mukaan käydä uudelleen arvokeskustelua. Vilkunan mielestä pitäisi myös harkita tarkasti, mitä A1- ja A2-kieliksi valitaan.

Ensimmäisen vieraan kielen aloittamista on tänä vuonna varhennettu niin, että opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla. Tavoitteena oli kieliohjelmien monipuolistaminen.

Vilkuna huomauttaa, että ensimmäisen vieraan kielen ei tarvitse olla englanti.

– Englannille altistutaan kuitenkin niin paljon enemmän kuin muille kielille, että kielitaidon omaksumisessa ei häviä mitään, vaikka se ei olisikaan ensimmäinen vieras kieli.