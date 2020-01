Jyväskylässä kohistaan väitetystä vesihuollon yksityistämisestä – "Vesi ei ole kaupan", sanoo kaupunginjohtaja

Jyväskylän kaupunginjohtajaa Timo Koivistoa harmittaa.

Kaupunki selvittää parhaillaan vesi- ja sähkönjakeluyhtiö Alvan vähemmistöosuuden myymistä, mutta keskustelua on hallinnut se, että Jyväskylä olisi myymässä vettään.

– Se ei pidä paikkaansa yhtään. Keskustelu on tärkeää, mutta haluan tähdentää, että Jyväskylän vesi ei ole kaupan. Tässä ei ole ollenkaan dramaattisesta asiasta kysymys, me emme ole yksityistämässä vesihuoltoa, Koivisto sanoo.

Alva on entiseltä nimeltään Jyväskylän Energia, ja yksi sen toimialoista on vesihuolto.

"Säilytämme määräysvallan yhtiössä"

Kaupungin selvitykset on tulkittu haluksi yksityistää yhtiö. Yksityistäminen taas johtaisi siihen, että luonnollinen monopoli olisi yksityisissä käsissä.

Yksityisiin luonnollisiin monopoleihin liittyvä huoli taas on se, että esimerkiksi veden tai sähkön kuluttajilla ei ole vaihtoehtoja: ei ole muita vesi- tai sähköverkkoja, joihin tyytymätön voisi vaihtaa.

– Lähtökohta on se, että kaupunki omistaa jatkossakin Alvasta enemmistön, muun muassa siksi, että säilytämme määräysvallan yhtiössä ja sen eri toiminnoissa, Koivisto sanoo.

Vielä ei ole päätetty, myykö kaupunki vähemmistöosuutta. Sen ratkaisee kaksi asiaa: hinta ja ostaja. Jyväskylä haluaa ostajan, joka tuo mukanaan paitsi rahaa, myös osaamista ja asiantuntemusta.

– Jos jompikumpi näistä ei toteudu, en tule esittämään myyntiä, Koivisto linjaa.

Kaupunki haluaa uuden omistajan mukaan myös Alvan johtamiseen. Siksi se painottaa osaavaa ostajaa aina siihen mittaan saakka, että se on kaupoille kynnyskysymys.

"Nyt on hyvä aika myydä"

Jyväskylän talous on kohtalaisessa kunnossa, eikä Alvan mahdollisessa myynnissä olekaan Koiviston mukaan kyse siitä, että kaupunki tarvitsisi siitä saatavat rahat juuri nyt.

– Nyt on myyjän näkökulmasta hyvä aika myydä. Jos on mahdollista saada omistuksesta poikkeuksellisen hyvä tuotto ja samalla saada yhtiöön lisää osaamista, minusta se on vähintään selvittämisen arvoinen asia.

Kuluttajien maksamat hinnat Jyväskylän aikoo pitää kurissa paitsi enemmistöomistuksellaan, myös tekemällä ostajan kanssa sopimukset veden ja sähkön siirron hinnoittelusta.

Alvan vähemmistöosuuden myynnin selvittelyn on määrä edetä maaliskuussa vaiheeseen, jossa kaupunginhallitus seuloo potentiaaliset ostajat.

– On oltava useampia ehdokkaita, joiden kanssa voi käydä kaupasta ja sen ehdoista yksityiskohtaisemman neuvottelun.

Maaliskuussa tiedetään siis myös se, mikä on Alva-yhtiöiden markkina-arvo.