Latvian ja Suomen puolustusvoimat kehittävät 6x6-panssariajoneuvoja – Patrialle koittaisivat samalla paremmat vuodet

Patrian tavoitteena on, että 6x6-ajoneuvo saisi pian ensimmäiset ostajansa.

Patrian tavoitteena on, että 6x6-ajoneuvo saisi pian ensimmäiset ostajansa. Timo Leponiemi / Yle

Puolustusvälinevalmistaja Patria odottaa pääsevänsä tekemään satoja 6x6-pyöräajoneuvoja lähivuosina Latvian ja Suomen puolustusvoimille.

Patria 6x6 on ketterä panssaroitu ajoneuvo, joka on tehty edeltäjänsä, 1980-luvulta tuotannossa olleen Pasi-panssariajoneuvon korvaajaksi niin kotimaahan kuin vientiinkin. Ripeästi edettäessä uuden ajoneuvon tuotanto voisi alkaa mahdollisesti jo vuoden 2021 aikana.

Puolustusalan kansainvälisillä messuilla 6x6-ajoneuvo on saanut runsaasti huomiota, mutta ostajia sillä ei vielä ole ollut. Patria esitteli ajoneuvon julkisuudelle kesällä 2018. Monien vaikeiden vuosien jälkeen Patria odottaa vuodesta 2020 ja seuraavista vuosista aiempia positiivisempia tuloksia. Patrian AMV-huippumalliakin testataan Japanin ja Slovakian puolustusvoimille.

Suomi ja Latvia kehittämään yhteistä panssaroitua pyöräajoneuvoa

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen ja Latvian puolustusministeri Artis Pabriks ovat vahvistaneet tammikuussa, että Latvia ja Suomi kehittävät yhdessä yhteistä panssaroitua pyöräajoneuvojärjestelmää kummankin maan puolustusvoimille. Alustaksi on valittu testausten jälkeen Patrian 6x6-ajoneuvoalusta.

Nyt on sovittu kehityshankkeesta ja tavoitteena on, että tämän jälkeen 6x6-ajoneuvolla on ensimmäiset ostajansa. Kehitystyöhön mahtuu lisäksi vielä muitakin valtioita.

Hankkeen kehittämiseen lähtevien Suomen ja Latvian myötä ajoneuvolle voi odottaa satoja tilauksia, kertoo Patria Landin liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen.

– Miten ajoneuvot aikanaan tehdään Latvialle on avoin kysymys. Ne tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti kuitenkin. Tästä tulee pitkä hanke, puhutaan useista vuosista, kertoo Järvinen.

Patrialla suunnittelu- ja kunnostustöitä kotimaassa

Patria odottaa 6x6-tyypin tuovan vuosiksi kotimaahan kuitenkin tekemistä, vaikka varsinainen ajoneuvojen kokoaminen tapahtuisikin muualla. Patrian AMV-ajoneuvoja on valmistettu satamäärin lisenssillä esimerkiksi Puolassa Rosamak-nimisinä.

Patrian mukaan on vielä liian aikaista alkaa puhua, missä ajoneuvoja valmistettaisiin. Nyt lähdetään vasta kehittämään ajoneuvoa Latvian ja Suomen tarpeisiin.

– Sarjavalmistukseen päästäessä tuotannolla tulee olemaan merkittävä vaikutus Patria Landin liiketoimintaan. Nyt on turha spekuloida, missä tuotantoa aikanaan tehdään, kertoo Landin liiketoimintajohtaja.

Patria Landin liiketoiminta on nykyään valtaosin suunnittelua sekä järjestelmien kehitystyötä ja päivittämistä. Lisäksi Hämeenlinnan tehtailla tehdään uusien ajoneuvojen prototyyppejä ja kehitetään ajoneuvoja ostajien pyytämien ominaisuuksien mukaan. Hämeenlinnassa myös huolletaan ja päivitetään puolustusvoimien käyttämiä Pasi-ajoneuvoja.

AMV-huippumallit testeissä Japanissa ja Slovakiassa

Patrian AMV on vahvasti panssaroitu ja aseistettu malli. Moneen vuoteen Patria ei kuitenkaan ole saanut sitä kaupaksi. Parhaillaan kuitenkin Japani ja Slovakia ovat siitä kiinnostuneita.

– Slovakiassa on testattu kahta AMV-ajoneuvoa. Hyväksyntä siellä vielä odotuttaa itseään, mutta olemme hyvin luottavaisia hankkeen etenemisen suhteen Slovakiassa, kertoo Järvinen.

Slovakian lisäksi Japani on ollut kiinnostunut Patrian AMV-ajoneuvosta. Patria toimittaa Japaniin vuoden 2020 lopussa kaksi AMV-testiajoneuvoa. Puolustusvoimien testit kestävät yleensä vuosia ja vuosia voi kulua vielä testien jälkeen kauppoihin pääsemisessä.

Viitisentoista vuotta tuotannossa ollutta Patria AMV-ajoneuvoa on myyty maailmalla noin 1 600 kappaletta.

8x8-AMV-ajoneuvo ja uusin 6x6-ajoneuvo poikkeavat toisistaan monissa suhteissa. AMV on yleensä vahvasti aseistettu ja varsin kallis huippumalli. 6x6-ajoneuvo on hinnaltaan noin puolet edullisempi kuin AMV, mutta ajo-ominaisuuksiltaan maastossa yhtä ketterä liikkuja.