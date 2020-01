Uusperheen äiti sai tarpeekseen hälinästä, pakkasi kassin ja lähti "tauolle" yksiöönsä – nyt muutkin haluavat lainata sitä ollakseen rauhassa

Katri Pentti on ymmärtänyt, että muista huolehtiminen on vaikeaa, jos ei huolehdi ensin omasta itsestä.

Katri Pentti on ymmärtänyt, että muista huolehtiminen on vaikeaa, jos ei huolehdi ensin omasta itsestä. Tiina Karppi / Yle

Pieni yksiö kylpee valossa, vaikka ulkona taivas on harmaa. Suuri pyöreä peili seinällä heijastaa sisään astuvan naisen kuvajaisen. Katri Pentti ripustaa takkinsa naulaan ja astuu eteisestä peremmälle.

Asunto näyttää siltä kuin siellä ei asuisi kukaan. Pyykkikasoja, lasten leluja saati tiskaamattomia astioita ei näy missään. Tyynyt on aseteltu kauniisti eikä sängyn päiväpeitteessä näy ryppyäkään.

Sohvapöydällä seisoo valkoinen kynttilä. Katri Pentti kyykistyy sen äärelle. Kaarelle sulaneista reunoista voi päätellä, että sitä on poltettu jo paljon.

Liekki valaisee naisen kasvot, kun hän sytyttää kynttilän.

Katri Pentti laittaa puhelimensa kautta soimaan instrumentaalista musiikkia. Hän istuutuu lempituoliinsa katselemaan, kuinka lumihiutaleet tanssivat ikkunassa pianoballadin tahtiin.

On aika vain olla.

Katri Pentti viettää yksiössä useimmiten muutaman tunnin, mutta joskus hän viipyy siellä yön yli. Tiina Karppi / Yle

Kiireinen arki kuormitti

Muutama vuosi sitten kotkalaisen Katri Pentin arki muuttui täysin. Hän tapasi nykyisen miehensä, minkä seurauksena hän tuli osaksi nelilapsista uusperhettä.

Etenkin joka toisena viikkona koti täyttyi vilskeestä, kun hänen miehensä kolme lasta tulivat kotiin. Lisäksi talouteen kuuluu Pentin oma tytär.

Katri Pentti oli asunut valtaosan aikuisiästään yksin ja nauttinut omasta seurastaan. Siksi muutos oli omaa aikaa vaalivalle naiselle suuri.

– Niin paljon kuin pidänkin viettää aikaa lasten kanssa, usein näiden viikkojen jälkeen oloni oli aika tukala. Kuormitun voimakkaasti eri ärsykkeistä kuten äänistä ja muiden ihmisten energioista ympärilläni, hän kertoo.

Hän ymmärsi, että tarvitsi omaa aikaa kiireisen perhe-elämän keskelle. Arki ei päästäisi otteestaan ennen kuin Pentti itse päästäisi siitä irti.

– Oman tilan tarve kasvoi niin suureksi, että se alkoi tuntua jo fyysisesti pahalta.

Katri Pentin mies halusi auttaa. Tämä ehdotti, että pariskunnan toinen asunto otettaisiin pois vuokramarkkinoilta ja siitä remontoitaisiin rentoutumisen keidas.

Sinne Katri Pentti on nytkin vetäytynyt vetämään henkeä.

Yksiö on sisustettu pelkistetysti. Tiina Karppi / Yle

Omia tarpeita on helppo vältellä

Katri Pentti ei ole yksinolon tarpeensa kanssa yksin. Aikaa yksin olemiseen on arjen kiireiden lomassa yhä vähemmän, arvelee psykologi Eero-Matti Gummerus HUS:ilta.

Syitä tähän ovat muun muassa kaupungistuminen ja tiiviimmin asuminen sen myötä. Lisäksi nykyihmiset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä, vaikka olisivatkin fyysisesti yksin.

– Olemme paljon tekemisen emmekä olemisen tilassa, ja esimerkiksi töissä työntekijän tai kotona vanhemman roolissa. Kiireen keskellä voimme helposti joko tiedostamatta tai tietoisesti vältellä omia tunteitamme ja tarpeitamme, Gummerus toteaa.

Katri Pentti on huomannut saman ilmiön – muiden tarpeiden laittamisen omien edelle. Hänestä ajatusmallin pitäisi olla päinvastainen.

– On kuin muut ihmiset tulisivat ensin, ja vasta myöhemmin on aikaa miettiä omaa itseä. Se on surullista, sillä vasta sitten kun olemme huolehtineet itsestämme, jaksamme huolehtia muista.

Pian Katri Pentti huomasi, että oman ajan ottamisella oli juuri tällainen vaikutus.

Teekupin äärelle pysähtyminen rauhoittaa kehoa ja mieltä. Tiina Karppi / Yle

Rauhoittuminen tutussa tilassa voi olla vaikeaa

Yksiön remontti valmistui viime kesänä. Katri Pentti sisusti sen pelkistetysti ja antoi tilalle nimeksi Studio Tauko. Hän viettää siellä tavallisesti yhden päivän viikossa. Yöksi hän jää kerran kuukaudessa.

Jo muutama tunti riittää akkujen lataamiseen.

– Olen oppinut, että oman ajan tarvetta on hyvä myös ennakoida. Usein tulen tänne hengähtämään ennen kuin koti täyttyy jälleen lapsista. Siten jaksan olla huomattavasti paremmin läsnä heidän kanssaan.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n asiantuntijakoordinaattori Katri Peräaho pitää hyvänä ideana sitä, että rentoutuminen tapahtuu muualla kuin kotona.

– Tutussa tilassa rauhoittuminen voi olla hankalaa, jos pyykit on laitettavana ja kissanhiekat siivottavana. On helpompaa mennä paikkaan, jossa on lupa olla tekemättä mitään, Peräaho sanoo.

Tämän vuoksi Katri Pentti ei säilytä asunnossa tavaroitaan. Hän saapuu paikalle joka kerta mukanaan vain yksi kassi. Siten siivottavaa tai järjesteltävää ei juuri synny.

Voi keskittyä vain olennaiseen, eli olemiseen. Tällä kertaa hän halusi omaa aikaa, koska hänen elämässään on tapahtumassa suuri muutos.

Katri Pentti toivoo, että useampi uskaltaisi pysähtyä arjen keskellä, edes hetkeksi. Tiina Karppi / Yle

Pois suorittamisen tarpeesta

Katri Pentti aloittaa uuden työn myymäläpäällikkönä tammikuun lopussa. Samalla hän alkaa tekemään täyttä työviikkoa ennen tekemänsä puolikkaan viikon sijaan.

Hän halusi tulla rauhoittumaan vielä omissa oloissaan ennen uusia haasteita. Syy siihen on yksinkertainen.

– Haluan hetkeksi hiljentää yleisen kakofonian ympäriltäni.

Katri Pentti kaataa litran kannusta mukiin vihreää teetä ja asettuu valkoisen pyöreän pöydän ääreen. Yksin ollessaan hän ei halua suorittaa mitään.

– Kirjoitan mielelläni päiväkirjaani asioita, joista olen kiitollinen.

Pentti avaa vihkon. Kynä alkaa liikkua saman tien.

Yksinolo ei aina tarkoita yksinäisyyttä

MIELI ry:n Katri Peräaho on huomannut, että yksin olemisesta ja yksinäisyydestä puhutaan usein ristiin. Ne voivat esiintyä kuitenkin täysin erillään toisistaan.

– Joku voi kokea yksinäisyyttä parisuhteessa tai ystäväjoukon keskellä, kun taas joku voi nauttia yksinolosta tuntematta lainkaan yksinäisyyttä.

Peräaho toivoo, että yksinoloa arvostettaisiin enemmän.

– Oman ajan ottaminen vahvistaa itsetuntemusta ja sitä kautta tervettä itsetuntoa. Näitä on vaikeaa vahvistaa ympäristössä, jossa joku muu jatkuvasti vaatii jotakin.

Viime syksynä kotkalainen Katri Pentti sai idean, että voisi tarjota Studio Taukoa matalan kynnyksen hengähdyspaikkana myös muille.

Katri Pentti kokee, että oman ajan ottaminen lisää luovuutta. Tiina Karppi / Yle

Monet samaistuvat tarpeeseen olla yksin

Aluksi Katri Pentti pohti laittavansa yksiön vuokralle Airbnb:n kautta. Se ei kuitenkaan tuntunut oikealta ratkaisulta.

Taustalla oli toinenkin, henkilökohtaisempi syy.

– Olen ollut yksinhuoltajana ja kaivannut omaa aikaa. Vähätuloisena en olisi voinut kuvitellakaan, että laittaisin yli sata euroa hotelliyöhön tai lähtisin pitkän matkan päähän mökille. Minusta yksin olemiselle on mahdotonta asettaa hintaa.

Siksi hän päätti, että tilan käytöstä saisi maksaa omien mahdollisuuksien mukaan.

Tähän mennessä tilaa ovat käyttäneet etenkin ryhmät, joita siellä on käynyt vajaat kymmenen. Kertakäytöstä on maksettu muutamia kymppejä.

– Siellä on kokoontunut muun muassa käsityökerho, ja eräs valokuvaaja otti siellä kuvia. Itse olen lisäksi pitänyt rauhoittumisiltoja muille. Tähän konseptiin on kenties helpompi tutustua muiden seurassa.

Etenkin puheen tasolla kiinnostus on Katri Pentin mukaan ollut suurta.

– Moni on sanonut, että ihana mahdollisuus! Vaikka osa tutuistanikin on sellaisia, etteivät he halua lähteä omasta kodistaan minnekään, useampi on samaistunut tarpeeseen olla välillä yksin.

Yksi Katri Pentin rentoutumiskeinoista on lukeminen. Tiina Karppi / Yle

Jäävätkö arjen pienet hetket huomaamatta?

Monille ajatus erilliseen taukotilaan vetäytymisestä arjen kiireiden keskellä voi kuulostaa mahdottomalta – tai jopa olla mahdotonta. Käytännön syitä ovat esimerkiksi lapset ja työt. Itseensä keskittyminen saattaa aiheuttaa myös syyllisyyden tunnetta.

Psykologi Eero-Matti Gummerus ohjeistaa miettimään, että mitä jos esimerkiksi puoliso kysyisi kumpi on tärkeämpää: pyykit vai tunnin rauhoittuminen.

– Jos tuntuu, että oman ajan ottaminen ei ole tuottavaa, on hyvä muistaa että se on hyvinkin tarpeellista omaan hyvinvointiin panostamista, Gummerus painottaa.

Samaa mieltä on MIELI ry:n Karti Peräaho.

– Yksinolokin voi luoda paineita jos ajattelee, että sinä aikana pitäisi tehdä jotakin suurta tai mullistavaa. Pitää olla armollinen itselleen, että kun ollaan niin sitten vain ollaan.

Hetki itselle onnistuu arjen pyörteessäkin. Jos ei ole mahdollista lähteä kotoa, jo verhojen ja huoneen oven sulkeminen hetkeksi auttaa rauhoittamaan ympäristöä. Töihin lähtiessä työmatkan voi kulkea uutta reittiä, ja keskittyä havainnoimaan ympäristöä.

Aina ei edes tarvitse olla fyysisesti yksin, jos huomion onnistuu kääntämään sisäänpäin.

– Tärkeintä on tunne siitä, että tämä on oma valintani ja omaa aikaani. Joillekin se voi olla hikinen jumppatunti, toiselle taas rauhassa nautittu aamukahvi. Arjesta voi etsiä mikrohetkiä, jotka tuovat hyvää mieltä.

Katri Pentti toivoo, että näihin mikrohetkiin uskallettaisiin pysähtyä.

– Minusta ehkä pahin virhe mitä tänä päivänä tehdään on se, että kaikki pienet tyhjät hetket täytetään jollakin.

Sitten hänen puhelimensa soi.

Katri Pentti tietää, että omaa aikaa on hyvä ottaa myös ennakkoon, jos tiedossa on kiireinen viikko. Tiina Karppi / Yle

"Turha odottaa, että on ihan poikki"

Soittaja on Katri Pentin tytär.

– Lähden pian tulemaan kotiin päin, Pentti sanoo puhelimeen ja painaa päiväkirjansa kiinni.

On aika pakata tavarat – ne muutamat, joita hänellä oli mukanaan. Hän ei vielä tiedä, milloin seuraavaksi pääsee hengähtämään.

Studio Taukoon muuttaa nimittäin puoleksi vuodeksi vuokralainen – taukoa tarvitseva sellainen. Katri Pentti toivoo, että kaikille avoin toiminta voi jälleen jatkua kesän alussa.

Itselleen Pentti on neuvotellut vuokralaisen kanssa erityisen sopimuksen.

– Minulla on niin sanottu veto-oikeus, eli saan yksiön hetkeksi käyttööni, jos sitä tarvitsen, hän hymyilee.

Katri Pentti painaa hengähdyspaikkansa oven kiinni. Hän uskoo, että tarvetta sille tulee vielä talven edetessä.

Ja vaikka ei tulisi, hän tietää nyt, kuinka tärkeää pysähtyminen on siitä huolimatta.

– Turha odottaa siihen pisteeseen, että on oikeasti ihan poikki.

