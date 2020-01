Kirkkonummelaiset vanhemmat kertovat koulukiusaamisesta – isä näki luokan WhatsApp-ryhmässä videon: "Lastani lyötiin ja potkittiin"

Svenska Ylen haastattelemien kuuden vanhemman mukaan kirkkonummelaisessa koulussa on tapahtunut vakavaa kiusaamista.

Vanhemmat esiintyvät jutussa anonyymeinä, jotta heidän lapsiaan ei tunnistettaisi.

Vanhempien mukaan kiusaaminen on jatkunut erilaisia ajanjaksoja eri lasten kohdalla, mutta pääsääntöisesti tilanne on kestänyt lähes kolme vuotta.

Vanhemmat ovat olleet yhteydessä poliisiin ja koulun rehtorin kiusaamisesta. Rehtorin mukaan kiusaamiseen puututaan aina.

Äiti: "Luokkatoveri oli uhannut tappaa tyttäreni"

Erään äidin mukaan hänen tyttärensä pelkää mennä kouluun.

– Luokkatoveri oli uhannut tappaa tyttäreni. Lisäksi eräs oppilas oli luvannut 10 euroa sille, joka uskaltaa lyödä häntä kasvoihin niin, että veri virtaa, kertoo äiti.

Myös muiden Svenska Ylen haastattelemien vanhempien mukaan heidän lapsiaan on kiusattu ja uhkailtu useita kertoja.

Viisi kuudesta vanhemmasta kertoo, että heidän lapsensa ovat saaneet tappouhkauksia sekä suullisesti että WhatsApp-mobiilisovelluksen välityksellä.

Yhden vanhemman mukaan hänen lastaan oli uhattu, että koko perhe kuolee, jos hän kertoo vanhemmilleen, mitä koulussa tapahtuu.

Isä: "Häntä oli potkittu vatsaan ja päähän"

Eräs isä kertoo, että hänen poikaansa alettiin kiusata noin puoli vuotta sitten. Tämän jälkeen lapsella on ollut vaikeuksia mennä kouluun.

Isä sai koulusta viestin, että välitunnilla oli tapeltu. Ilmoituksen mukaan asia oli selvitetty.

– Kun poikani tuli kotiin, kysyin häneltä, kuinka hän voi. Hän kertoi, että häntä oli potkittu vatsaan ja päähän, mutta hän oli kunnossa. Seuraavana päivänä luokan WhatsApp-ryhmässä oli viesti. Videolla lastani lyötiin ja potkittiin.

Isän mukaan video oli kuvattu suljetussa tilassa, jossa ei ollut opettajia paikalla. Hänen poikansa ei uskaltanut mennä kouluun viikkoon tapahtuman jälkeen, mutta nyt hän käy siellä jälleen. Isä ja poika ovat kuitenkin käyneet tutustumassa toiseen kouluun ja toivovat, että poika pääsee sinne.

– Huomasin heti, että ajatus poispääsystä helpotti hänen oloaan. Joka päivä, kun hän tulee kotiin koulusta, hän pohtii, mitä seuraavana päivänä mahtaa tapahtua.

Äiti: "Kukaan ei ota sitä vakavasti"

Myös kaksi muuta Svenska Ylen haastattelemaa perhettä suunnittelee koulunvaihtoa.

Lisäksi vanhemmat kertovat, että koulun ja kodin välinen viestintä on ollut riittämätöntä. He ovat kuulleet koulupäivän tapahtumista vasta lapsiltaan, kun nämä ovat tulleet kotiin ja kertoneet, että jotakuta on lyöty tai tönitty.

Vanhemmat ovat pettyneitä koulun tapaan käsitellä kiusaamista.

– Kukaan ei ota sitä vakavasti, sanoo yksi äiti.

– Kaikki lakaistaan maton alle, koska se on helpointa. Keskustellaan ja keskustellaan, mutta mikä on tulos? Ei mikään. Kaikki jatkuu kuten ennenkin, eräs isä toteaa.

Poliisille on ilmoitettu

Kaikki kuusi vanhempaa toteavat, että lapsilla ei ole luottamusta koulun aikuisiin, koska he ovat nähneet, kun heidän ystäviään lyödään ilman seurauksia.

Vanhemmat kertovat olleensa kiusaamisesta yhteydessä koulun johtoon, lastensuojeluviranomaisiin, kunnanvaltuustoon, aluehallintovirastoon ja poliisiin.

Länsi-Uudenmaan poliisi vahvistaa Svenska Ylelle saaneensa kaksi rikosilmoituksia kyseiseen kouluun liittyen.

Eräs äiti kertoo tehneensä miehensä kanssa ilmoituksen poliisille siitä, että heidän tytärtään on uhkailtu. Myös lastensuojeluilmoitus on tehty.

– Se on uskomattoman surullista. Kiusaajat eivät itsekään voi hyvin. Kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus turvalliseen koulunkäyntiin.

Rehtori: "Koulu ei hyväksy väkivaltaa tai kiusaamista"

Koulun rehtori kertoo sähköpostiviestillä Svenska Ylelle olevansa tietoinen siitä, että oppilaiden välillä on ilmennyt riitaa, joka on johtanut väkivaltaan.

– Koulu ei hyväksy väkivaltaa tai kiusaamista ja puuttuu siihen aina. Koulu selvittää aina, mitä on tapahtunut. Asianomaisille huoltajille ilmoitetaan asiasta ja sitä seurataan, rehtori kertoo viestissä.

Koulu ja kunta eivät kommentoi Svenska Ylelle yksittäisiä tapauksia.

Kirkkonummen päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö Michael Flemmich kertoo, että kiusattujen oppilaiden vanhemmat ovat olleet häneen yhteydessä puhelimitse ja sähköpostitse. Hän on myös keskustellut koulun rehtorin kanssa.

– Koulun vastuulla selvittää mahdollisimman pian ne asiat, jotka koulussa tapahtuvat.

Mitä tulee vanhempien kritiikkiin koulun ja kodin välistä viestintää kohtaan, Flemmich huomauttaa, että kaikkien osapuolten tulisi pitää tiiviisti yhteyttä tosiinsa.

– Sekä opetushenkilöstö, oppilashuoltoryhmä että rehtori tekevät kovasti työtä ongelmien ratkaisemiseksi yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa, Flemmich sanoo.

