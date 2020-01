OP:n yhteiskäyttöautojen taru päättyi – pankki luovuttaa kolmen vuoden yrittämisen jälkeen ja pistää ison läjän autoja myyntiin

Helsingissä on 150 Drive Now -yhteiskäyttöautoa. Vajaa kolme vuotta kestänyt palvelu lopetetaan ensi kuun lopussa.

Helsingissä on 150 Drive Now -yhteiskäyttöautoa. Vajaa kolme vuotta kestänyt palvelu lopetetaan ensi kuun lopussa. Timo-Pekka Heima / Yle

Drive Now -yhteiskäyttöautojen palvelu lopetetaan kuukauden kuluttua. Finanassiyhtiö OP kertoi tänään asiakkailleen lopettavansa palvelun helmikuun viimeisenä päivänä, koska "Palvelun jatkamiselle ei valitettavasti löytynyt sopivia vaihtoehtoja".

OP:ssa palvelusta vastannut Lauri Tolvas sanoo, että Helsinki on kyllä yhteisäyttöautoille "lupaava alue", mutta siitä huolimatta palvelulle ei löydetty mahdollisuuksia jatkaa.

Palvelulla oli 30 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, joka Tolvaksen mukaan "ei ole ihan pieni määrä". Hän ei halua kertoa, oliko lopettamisen päätöksen perimmäinen syy se, että autoilla vain ajettiin liian vähän.

Yhteiskäyttöautopalveluun liittyminen maksoi asiakkaalle noin 30 euroa. Sen jälkeen autosta maksettiin käytön mukaan. MInuuttitaksa on 0,57 euroa. Käyttöalue on rajoittunut Helsingin kantakaupunkiin alueelle, jonka pisin etäisyys on noin kymmenen kilometriä

Kallis kokeilu

Tolvas ei kommentoi, kuinka paljon toukokuussa 2017 aloitettu kokeilu tuli maksamaan, mutta hänen mukaansa tämän tapaisen uuden palvelun käynnistäminen vaatii aina aluksi "merkittäviä investointeja".

Palvelussa alusta lähtien olleet 150 autoa ovat OP:n omistamia ja helmikuussa ne kaikki myydään.

Oliko kokeilu jälkeenpäin ajatellen virhe?

– Sen aika näyttää, mutta sekä aloittamis- että lopettamispäätös on tehty parhaimman käytettävissä olevan tiedon perusteella, Tolvas muotoilee.

Drive Now -palvelu oli yksi OP:n uusista aluevaltauksista edellisen pääjohtajan, Reijo Karhisen aikana. Toissa vuoden keväällä aloittaneen Timo Ritakallion aikana yhtiö on pyrkinyt keskittymään ydintoimintaansa pankki- ja vakuutusallalla.

Lue myös:

Sähköautojen yhteiskäyttöyritys lopettaa – vuokrattavat autot olleet taloyhtiöissä eri puolilla Suomea

Saksalaisdokumentti: Yhteiskäyttöautot eivät vähennäkään päästöjä ja ruuhkia – moni on vaihtanut julkisen liikenteen yhteiskäyttöautoon

Paljon puhuttu autojen yhteiskäyttö yhä harvojen harrastus – Tarjontaa isoissa kaupungeissa, yritykset tuntemattomia kuluttajille