Työnantaja tyrmää opettajien Olli Luukkaisen ulostulon: "Virheellisiä väittämiä", kiky-tunnit ovat yhä sopimuksissa

Sivistyönantajat arvostelee Opetusalan ammattijärjestö OAJ:ta ja Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestöä JUKOa virheellisen tiedon esittämisestä julkisuudessa.

Sivistyönantajien mukaan virheellisiä väittämiä ovat esittäneet ainakin OAJ ja sen puheenjohtaja Olli Luukkainen. Hän kertoi Twitter-sivuillaan julkisen sektorin työntekijäpuolen yhteiseksi tulkinnaksi, että kiky-tunnit ovat nyt poissa sopimuksista.

Julkisalojen järjestöt irtisanoivat työ- ja virkaehtosopimuksensa 29.1. Koko julkisen sektorin työntekijäpuolen yhteinen tulkinta on, että kiky-tunnit ovat nyt poissa sopimuksista.@OlliLuukkainen kertoo videolla lisää. #oajneuvottelee #neuvotellen2020 pic.twitter.com/PHGNIDK9R0 — OAJ (@oajry) 29. tammikuuta 2020

Joukko julkisalojen järjestöjä irtisanoi työ- ja virkaehtosopimuksensa keskiviikkona, mikä on tavallinen, sopimusten umpeutumista edeltävä käytäntö alalla.

Sivistystyönantajat huomauttavat, että työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun asti.

– Työehtosopimukseen kirjattujen määräysten poistaminen tai muuttaminen edellyttää sitä, että muutoksista sovitaan työehtosopimusosapuolten kesken. Näin menetellään myös kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen osalta, työmarkkinajohtaja Anne Somer toteaa Sivistystyönantajien tiedotteessa.

Julkisuudessa oli eilen paljon virheellistä tietoa. Tässä @SivistysTA näkemyksiä työaikamääräysten voimassaoloon ja työrauhavelvoitteeseen liittyen. https://t.co/BsujBFG7nQ — Anne Somer (@AnneMSomer) 30. tammikuuta 2020

Somer sanoo, että työajan pidennystä pitää noudattaa niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella myös sopimuksettoman tilan aikana, mikäli uusia työehtosopimuksia ei saataisi maaliskuun loppuun mennessä neuvoteltua.

Sivistystyönantajat ilmoitti lähettävänsä OAJ:lle ja JUKO:lle erityisen valvontakirjeen virheellisten väitteiden johdosta.

OAJ:n Luukkainen moittii työnantajaa saivartelusta

Luukkainen kiisti Ylelle torstaina, että hänen ilmaisunsa olisi liian räväkkä. Luukkainen moittii työnantajia saivartelusta.

– Tiedotteessamme on sanottu selvästi, että katsomme sopimusten irtisanomisen myötä myös sopimuskirjaukset kiky-tunneista irtisanotuiksi. Katsomme, että kiky-tunnit eivät voi jäädä meille, kun ne poistuvat muilta sopimusaloilta.

Luukkainen sanoo, että palkansaaja- ja työnantajapuolella on sama käsitys asioista eikä ristiriitaa ole.

– Se on totta, että sopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun saakka ja siihen asti kirjaukset ovat voimassa, näin olemme kertoneet. Ja on tietenkin totta, että jälkivaikutus on voimassa niin kauan kunnes uudet sopimukset ovat voimassa, Luukkainen sanoo.

Hän korostaa, että epäselvyyttä ei ole myöskään siitä, että työrauhavelvoite poistuu alalta huhtikuun alussa, kun sopimukset umpeutuvat.

