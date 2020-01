Suomen koronavirustartunta kiinnostaa kansainvälistä mediaa – Norjassa tapaus on iso uutinen, Rovaniemelle lähetetty norjalaistoimittaja kertoo

Keskiviikkona varmistunut tartuntatapaus on ensimmäinen Pohjoismaissa.

Norjan NRK:n pitkäaikainen toimittaja Dan Robert Larsen on ajanut kuvaajansa kanssa Rovaniemelle Pohjois-Norjasta Tromssasta. Ensimmäinen tehtävä oli paikallistaa Lapin keskussairaala, löytää kuvausautolle parkkipaikka ja etsiä paikka suoralle lähetykselle. Norjalaistoimittaja ehtii välillä juttusille, sillä tutustuimme jo parkkipaikan automaatilla.

Suomen koronavirustartunta nousi Norjassa keskiviikkona yhdeksi pääuutisista. Larsen sai komennon lähteä välittömästi Rovaniemelle.

– Se oli erittäin iso uutinen, sillä kaikki tartunnat ja siihen liittyvät ovat erittäin kiinnostavia uutisia tällä hetkellä, varsinkin kun se tapahtuu tässä lähellä naapurimaa Suomessa ja lähellä Finmarkkia, Tromssaa, Larsen kertoo.

Kuvakaappaus Norjan yleisradion NRK:n verkkouutisesta, joka kertoo varmistuneesta koronavirustapauksesta Suomessa. nrk.no

Norjassa paljon kiinalaisia, mutta ei toistaiseksi tartuntaepäilyjä

Larsenin puhelin soi vähän väliä, toimituksesta annetaan ohjeita kuinka ja missä vaiheessa NRK:n TV-uutisia ollaan suorassa. Uutistoiminta on Norjassakin hektistä, tietoa täytyy välittää ja haastateltavia metsästää.

Kysäisen rauhalliselta norjalaistoimittajalta, mikä tilanne on Norjassa, sillä sielläkin esimerkiksi pohjoisen revontulet vetävät aasialaismatkailijoita magneetin lailla.

– En ole kuullut vielä, että Norjassa olisi yhtään tartuntaepäilyä. Meillä on hyvin paljon myös Norjassa kiinalaisia turisteja, sillä nyt heillä on menossa kiinalainen uusivuosi ja he haluavat lomailemaan pohjoiseen sekä katsomaan revontulia.

Norjassa ja Suomessa ihmiset pysyneet rauhallisena

Dan Robert Larsenin puhelin soi taas. Kotitoimitus keskustelee jälleen pitkään eri jutuista, joita täytyy hoitaa. Listalla on TV- ja radiosuoraa sekä verkkojuttuja. Illalla on myös Lapin keskussairaalan tiedotustilaisuus, jossa heidän täytyy olla mukana.

Norjassa, kuten Suomessakin koronavirus ja sitä seuranneet uutiset on kansan keskuudessa otettu kohtalaisen tyynesti.

– Norjassa ihmiset eivät ole peloissaan, eivät ainakaan vielä. Nyt on kuitenkin asiaan reagoitu ja se on ehkä oikein, sillä emme tiedä kovinkaan paljon tästä viruksesta. Maailmassa on ollut vastaavanlaisia aiemmin, kuten sikainfluenssa, miettii Dan Robert Larsen Lapin keskussairaalan käytävällä.

Norjassa uutinen koronaviruksen leviämisestä Eurooppaan ei yllättänyt, kuten ei Suomessakaan. Kiinassa virukseen on reagoitu voimakkaasti, Wuhan ja useita muita suuria kaupunkeja on eristetty.

– Kiina on iso ja kun suhteutetaan väestömäärään, nyt julkisuuteen ilmoitetut luvut ovat vielä erityisen pieniä. Uskoakseni tässä ei tarvitse kuitenkaan pelätä, mutta en tiedä tästä kuitenkaan niin paljon kuin lääkärit, pohtii Norjan NRK:n uutistoimittaja Dan Robert Larsen ja ryhtyy valmistautumaan suoraan uutislähetykseen.