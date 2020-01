Republikaanit toivovat Trumpin oikeudenkäynnin loppuvan pian, senaattorien kysymykset jatkuvat – Katso oikeudenkäyntiä suorana kello 20

Ei ole vielä selvää, onko republikaaneilla riittävä enemmistö, jotta he voisivat estää todistajien kutsumisen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä lähestytään tiukkaa äänestystä todistajien kuulemisesta. Voit katsoa senaatissa käytävää oikeudenkäyntiä suorana jutun pääkuvaa klikkaamalla kello 20 alkaen.

Senaattoreilla on vielä tämä päivä aikaa esittää kysymyksiä Trumpin puolustusasianajajille ja syyttäjinä toimiville edustajainhuoneen demokraattiedustajille. Huomenna perjantaina odotettavissa on, että molemmat puolet pitävät lyhyet loppupuheenvuorot ja sen jälkeen senaattorit äänestävät, kutsutaanko todistajia.

Demokraattisenaattorit haluaisivat todistajanaitioon etenkin Trumpin entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin, jonka tulevan muistelmakirjan sisältöä vuodettiin julkisuuteen viime viikonloppuna.

Mediatietojen mukaan Bolton kertoo kirjassaan Trumpin sanoneen, että hän haluaa jäädyttää Ukrainan sotilasavun, kunnes maa tutkii Joe Bidenin ja tämän pojan Hunterin liiketoimia Ukrainassa.

Joe Biden pyrkii demokraattien presidenttiehdokkaaksi ensi marraskuun vaaleissa.

Republikaanijohto ei haluaisi kutsua todistajia. He tahtoisivat päättää oikeudenkäynnin pian, ja jos enemmistö senaattoreista on sitä mieltä, että todistajia ei ole tarpeen kuulla, lopullinen äänestys Trumpin viraltapanosta voi olla luvassa jo huomenna.

Kertovatko epävarmoina pidetyt senaattorit äänestysaikeistaan?

Republikaaneilla on senaatissa enemmistö, mutta toistaiseksi on epäselvää, äänestävätkö kaikki senaattorit ryhmänjohtajan tahdon mukaan. Demokraattien täytyisi saada taivuteltua puolelleen ainakin neljä republikaanisenaattoria, eikä omasta rivistä saisi livetä yksikään, jotta he voittaisivat äänestyksen todistajien kutsumisesta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan epävarmoina pidettyjä republikaanisenaattoreita on ainakin neljä: Utahin Mitt Romney, Alaskan Lisa Murkowski, Mainen Susan Collins ja Tennesseen Lamar Alexander.

Toisaalta demokraattien puolellakin on ainakin senaattoria, joiden äänestysaikeista ei ole varmuutta, Länsi-Virginian Joe Manchin ja Alabaman Doug Jones.

Torstain istuntopäivän kiinnostavinta antia saattaakin olla se, jos epävarmat senaattorit ilmoittavat kannoistaan.

Kävipä todistajaäänestyksessä miten hyvänsä, Trumpin viraltapanoon vaadittavat äänet ovat demokraattien ulottumattomissa. Siihen vaadittaisiin senaattorien kahden kolmasosan enemmistö. Trumpin kannalta oikeudenkäynnin pitkittyminen ja kiusalliset todistajanlausunnot voisivat kuitenkin aiheuttaa poliittista vahinkoa.

Virkarikosoikeudenkäynnissä Trumpia syytetään vallan väärinkäyttämisestä ja kongressin tutkinnan estämisestä. Kyse on pitkälti siitä, vaatiko Trump Ukrainaa tutkimaan poliittisten vastustajiensa toimia vastineeksi sotilasavusta. Trump on kiistänyt tehneensä mitään väärää.

Lue myös:

Historiallinen oikeudenkäynti alkaa tänään – Neljä asiaa, jotka on hyvä tietää Trumpin virkasyytteiden käsittelystä

Lähteet: Reuters