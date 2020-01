Käräjäoikeus antaa tänään tuomion "Enon" seksuaalirikosjutussa

Helsingin käräjäoikeuden tuomio on ennakkotietojen mukaan tulossa noin klo 13.

Epäiltyjen raiskausten ja hyväksikäyttöjen uhreja on yhteensä 19.

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion laajassa seksuaalirikosjutussa. Yli 60-vuotiasta "Enona" tunnettua miestä syytetään muun muassa useista törkeistä raiskauksista ja törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Jutussa on myös toinen, nuorempi syytetty.

Epäiltyjen rikosten uhreja on yhteensä 19. Lähes kaikki olivat rikosten aikaan alaikäisiä. Poliisi on aiemmin kertonut, että epäillyt rikokset tapahtuivat pääsyytetyn kotona Helsingin Laajasalossa, missä hän tarjosi nuorille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä.

Rikosten epäillään jatkuneen pitkän aikaa, vuodesta 2006 viime vuoden alkupuolelle asti.

Syyttäjä on kertonut, että nuorempi syytetty on toiminut osittain yhdessä pääsyytetyn kanssa. Jutussa on yhteensä 35 syytekohtaa, joista valtaosa koskee "Enoa" ja huomattavasti pienempi määrä toista syytettyä. Molemmat miehet ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Pääsyytetty vangittiin viime maaliskuussa. Tuolloin rikosepäilyjä oli tiedossa pienempi määrä. Osa epäiltyjen rikosten uhreiksi joutuneista nuorista on löytynyt myöhemmin poliisitutkinnan edetessä.

Helsingin käräjäoikeus käsitteli juttua suullisesti toistakymmentä istuntopäivää viime vuoden loka-marraskuussa. Käsittely määrättiin salaiseksi. Salaamista vaativat sekä syyttäjä että epäiltyjen rikosten uhrit.

Syyttäjä on vaatinut molemmille syytetyille pitkää vankeusrangaistusta. Käräjäoikeuden on määrä antaa tuomio tänään iltapäivällä.

