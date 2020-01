Helsingin laajassa seksuaalirikosjutussa välituomio: "Enona" tunnettu mies mielentilatutkimukseen

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt useista seksuaalirikoksista syytetyn, poliisin mukaan "Enona" tunnetun helsinkiläismiehen ja toisen jutussa syytettynä olevan miehen mielentilatutkimukseen.

Käräjäoikeus antoi välituomion asiassa tänään perjantaina.

Laajassa juttukokonaisuudessa oli oikeuskäsittelyn alkaessa yhteensä 19 uhria ja 35 syytekohtaa. Lähes kaikki uhrit olivat rikosten aikaan alaikäisiä.

Käräjäoikeus toteaa tiedotteessaan, että syytettyjen on näytetty menetelleen syytteessä kuvatulla rangaistavaksi säädetyllä tavalla joitakin syytekohtia lukuun ottamatta. Oikeus on kuitenkin määrännyt, että heidän mielentilansa tutkitaan. Tarkoitus on selvittää, olivatko vastaajat syyntakeisia tekoaikana.

Poliisi on aiemmin kertonut, että nuoret olivat viettäneet aikaa miehen luona ja tämä oli tarjonnut heille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä.

Tapaus tuli julkisuuteen Helsingissä viime kesänä.

Poliisi kertoi epäilevänsä 1950-luvulla syntynyttä miestä ainakin kahteentoista alaikäiseen tyttöön kohdistuneista seksuaalirikoksista, muun muassa törkeistä raiskauksista ja törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Poliisin mukaan epäillyt rikokset olivat alkaneet vuonna 2006 ja jatkuneet miehen kiinniottoon eli viime vuoden alkuun asti. Niiden epäiltiin tapahtuneen miehen asunnolla Helsingin Laajasalossa.

Rikostutkinnassa selvisi, että miehellä oli ollut osittainen rikoskumppani, kolmikymppinen mies. He olivat toimineet osassa tekoja yhdessä ja osassa itsenäisesti.

Rikoskumppaniin kohdistui vähemmän syytteitä, ja myös asianomistajia oli vähemmän.

Kerromme kohta lisää.

