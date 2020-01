Taas paukahti ennätys Lapin matkailussa – yöpymisiä enemmän kuin koskaan

Joulupukin Pajakylän aukio Rovaniemellä on miljoonien kuvien paikka.

Joulupukin Pajakylän aukio Rovaniemellä on miljoonien kuvien paikka. Vesa Vaarama / Yle

Isoista matkailupaikkakunnista kasvu on ollut vauhdikkainta Rovaniemellä.

Lapin matkailu rikkoi viime vuonna jälleen yhden ennätyksen. Rekisteröityjä yöpymisiä oli Lapissa yhteensä 3,1 miljoonaa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Nousua edellisvuoteen oli 3,8 prosenttia. Myös edellisvuosi oli aiempia parempi yöpymisillä mitattuna.

Tiedot käyvät ilmi perjantaina Tilastokeskuksen julkaisemista ennakkotiedoista.

Ulkomaalaisia oli hieman yli puolet Lapissa majoittuneista. Eniten heitä tuli perinteiseen tapaan Iso-Britanniasta. Brittien yöpymiset (noin 270 000) kuitenkin vähenivät runsaat viisi prosenttia edellisvuodesta.

Toiseksi suurin kansallisuus olivat ranskalaiset (noin 178 000 yöpymistä), joita vieraili miltei 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myös saksalaisia (noin 173 000 yöpymistä) ja alankomaalaisia (noin 106 000 yöpymistä) oli Lapissa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lapin suosio näytti olevan kasvussa myös Kiinassa, joiden yöpymisiä oli viidenneksen edellisvuotta enemmän, yhteensä runsaat 81 000.

Rovaniemellä ja Inarissa nousua, Kolarissa ja Kittilässä laskua

Isoista matkailupaikkakunnista kasvu on ollut vauhdikkainta Rovaniemellä. Rovaniemellä kirjattiin runsaat 738 000 yöpymistä, mikä on reilut 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Inarissa yöpymisiä oli noin 471 000, mikä on vajaat viisi prosenttia vuodentakaista enemmän.

Sen sijaan Kolarissa yöpymisiä oli kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän, lähes 326 000. Myös Kittilässä tuli miinusta vajaan prosentin verran ja yöpymisiä oli vajaat 530 000.

Kovin nousu yöpymisissä oli kuitenkin Ranualla, peräti 40 prosenttia. Rovaniemen naapurikunnan majoittumisten määrä on kuitenkin pieni, noin 30 000.

Kasvua myös muualla Suomessa

Matkailu on hyvässä nousukiidossa koko Suomessa, jossa yöpymisiä oli 3,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yhteensä kotimaan majoitusliikkeissä oli 23,1 miljoonaa yöpymistä. Helsingissä yöpymisiä oli liki 4,5 miljoonaa, mikä on vajaat kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tilastokeskuksen julkistamat tiedot on kerätty hotelleista ja muista majoitusliikkeistä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Mukana ei ole kaikki Lapissa käyneet, koska tilastoissa eivät ole esimerkiksi kaikkia mökkejä eikä Airbnb-verkkopalvelun kautta Lapissa yöpyneitä.