Veijo Baltzaria epäillään nyt myös törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen hyväksikäytöstä – uusia uhreja löytynyt

Vangittuna olevaa Baltzaria vastaan piti nostaa syyte helmikuussa, mutta syytteen nostamisen määräaikaa on pidennetty kesäkuulle ja tutkinta jatkuu.

Vangittuna olevaa Baltzaria vastaan piti nostaa syyte helmikuussa, mutta syytteen nostamisen määräaikaa on pidennetty kesäkuulle ja tutkinta jatkuu. Toni Pitkänen / Yle

Kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzariin on kohdistunut uusia rikosepäilyjä muun muassa törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo poliisi.

Jo aiemmin Baltzaria epäiltiin törkeästä ihmiskaupasta. Nyt on tullut ilmi uusia uhreja ja rikosepäilyjä, kertoo Helsingin poliisi.

Vangittuna olevaa Baltzaria vastaan piti nostaa syyte helmikuussa, mutta nyt syytteen nostamisen määräaikaa on pidennetty kesäkuulle.

– Poikkeuksellisen laajan asiakokonaisuuden tutkiminen kestää useita kuukausia. Uusien rikosepäilyjen myötä on vielä runsaasti tekemätöntä työtä, muun muassa useiden kymmenien todistajien kuuleminen, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saara Asmundela Helsingin poliisista.

Uusia asianomistajia voi vielä tulla

Asmundela ei kommentoinut STT:lle uhrien määrää.

– Tässä vaiheessa on mahdollista, että uusiakin asianomistajia tulee.

Asmundelan mukaan kuultavia on paljon ja osan kohdalla on vielä selvittämättä, ovatko he uhrin vai todistajan asemassa.

– Tämäntyyppisessä rikoksessa kuulusteluilla on suuri merkitys.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi Baltzarin marraskuussa todennäköisin syin törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä.

Baltzarin lisäksi kokonaisuudessa on kaksi muuta epäiltyä, joista toinen on ollut aiemmin vangittuna. Heitä epäillään vain törkeästä ihmiskaupasta.

Lue myös:

HS: Nuoret naiset kertovat Veijo Baltzarin manipuloinnista ja lähentelystä

Ensimmäinen Veijo Baltzarin uhreista astui julkisuuteen – räppäri Mercedes Bentso: "Luulin, että hän näki minussa lahjakkuutta"

“Tämä oli vaikein kohtaamani juttu”, sanoo Veijo Baltzarin toimet paljastanut toimittaja – julkaisua edelsi uneton yö

Ministeriö maksoi 180 000 euroa Veijo Baltzarin teatteriin liittyvästä selvityksestä – epäkohdista huolimatta tukien maksamista jatkettiin