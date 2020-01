Lunta varauduttiin tuomaan Vuokatista asti – seitsemän tykkiä pelasti Vöyrin SM-hiihdot Pohjanmaalla

Vöyrillä hiihdetään tänä viikonloppuna SM-hiihdot.

Viimeiset viikot pienessä pohjalaiskunnassa on jännitetty sitä, miten lumettomana ja pakkasettomana talvena ladut saataisiin sellaiseen kuntoon, että hiihtäminen olisi mahdollista.

Kunnassa oltiin valmiita jopa hakemaan lunta kisakeskukseen Vuokatista, jos oikein huonosti kävisi.

– No, se oli sellainen suunnitelma C, sanoo ratamestari Anders Wikström.

Onneksi tällä viikolla lunta satoi ja yhdessä tykitetyn lumen kanssa järjestäjät saivat kuntoon 2,5 kilometrin ladun, jonka luvataan olevan kisakunnossa.

– Maastot ovat valkoiset ja kaikki näyttää hyvältä, Wikström sanoo.

SM-hiihtojen valmistelussa ja toteutuksessa on mukana iso joukko vapaaehtoisia. Antti Haavisto / Yle

Seitsemällä tykillä lunta

Vöyrin edellisissä SM-hiihdoissa 2011 lumitilanne ei ollut ongelma. Pakkasta oli viisi viikkoa peräkkäin ja lumetus onnistui.

Nyt vöyriläiset ovat käyttäneet kaiken kekseliäisyytensä lumen luomisessa. Lumitalkoissa on ollut kymmeniä, yhteensä jopa 270 vapaaehtoista. Lunta on kolattu heti, kun sää on sallinut tykittämisen.

– Meillä on ollut käynnissä kuusi omaa ja yksi lainattu tykki. Heti, kun on ollut kylmempää, lunta on tehty vuorokauden ympäri, Anders Wikström sanoo.

Lisäksi lunta koitettiin tehdä esimerkiksi rehutehtaassa.

– Se oli sellainen pieni testi, mutta siellä oli liian kosteaa eikä lumenteko onnistunut, sanoo talkootöissä mukana ollut Peter Jansson.

Vaasalaisjäähalleista Vöyrille on tuotu 7-8 lumikuormaa.

Lumitykkien lisäksi myös lumikolille on ollut käyttöä. Varsinkin lähtö- ja maalialueelle on tarvittu lunta. Vasemmalla Anders Wikström ja oikealla Peter Jansson Antti Haavisto / Yle

Raskas latu ja paljon hiihtäjiä

Viikonlopun SM-hiihdot hiihdetään 2,5 kilometrin pituisella ladulla. Järjestäjät lupaavat, että latu on hyvässä kunnossa. Ja haastava.

– Se on aika raskas ja haastava latu, jonka korkeusero on 30-35 metriä. Esimerkiksi 15-kilometrin kilpailussa miehet kiertävät sen kuusi kertaa, Wikström sanoo.

Televisiointien kannalta lyhyt latu aiheuttaa haasteita. 15-kilometrin kilpailuun on ilmoittautunut noin 180 miestä. Ylen televisiolähetysten ohjaaja Tapani Parm tietää, että kerrallaan ladulla on siis ainakin 80 hiihtäjää.

– Aikamoista jononmuodostusta tulee varmasti. Sieltä joukosta meidän pitäisi sitten löytää heidät, jotka haluamme televisiossa näyttää, Parm sanoo.

Vöyrin SM-hiihtoja televisioidaan yhteensä 17 kameralla. Antti Haavisto / Yle

Hiihdot suorana lähetyksenä

Vöyrin SM-hiihtojen televisiointi on Tapani Parmille tuttu juttu. Hän muistaa, miten vuoden 2011 kilpailuissa kisamatkan huippumäen nopeutta mitattiin tutkalla.

– Silloin täällä tultiin alamäessa 70 km tunnissa. Nyt ei mitata, Parm sanoo.

Kilpamatkan mäkien jyrkkyys on kuitenkin asia, johon televisioinneissa kiinnitetään huomiota. Kamerat yritetään asettaa niin, että mäen jyrkkyys näkyisi oikeasti. Samoin pyritään näyttämään hiihtäjien nopeus.

– Televisiossa hiihtäjien faktinen nopeus on vaikea näyttää.

Esimerkiksi sprintit kuvataan niin, että kamera kulkee hiihtäjien rinnalla. Myös ilmassa on kaapeli, jolla pyritään saamaan aikaiseksi dynamiikkaa televisiointiin.

Katso Ylen SM-hiihtojen 2020 televisiointiaikataulut täältä.

