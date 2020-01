Turun yliopisto jatkaa potilastutkimuksia – väistötilojen on jo havaittu parantavan sisäilmasta sairastuneiden terveyttä

Turun yliopisto jatkaa potilastutkimuksia pitkässä sisäilmahankkeessaan.

Tavoitteena on selvittää julkisten rakennusten sisäilmakorjausten onnistumista ja uudisrakennusten sisäilmaa seuraamalla käyttäjien terveydentilaa.

Tällä hetkellä aineistoa on yli 40 000 henkilöstä.

– Tämä on tutkijan kultakaivos. Meillä on useita väitöskirjatyöntekijöitä ja moniammatillisessa tutkijaryhmässä on yhteensä 10 henkilöä, kertoo työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus.

Satakunta-nimeä kantava hanke perustettiin virallisesti pari vuotta sitten, mutta aineistoa on kerätty jo paljon ennen sitä. Alkujaan tavoitteena oli ottaa mukaan sata kuntaa, mutta Putus kertoo, että lisää kuntia ei toistaiseksi ole aktiivisesti haussa. Tutkittavaa on jo nyt riittämiin.

Mukana on ollut yhteensä 60 kuntaa. Osa kunnista on ollut mukana lyhyen aikaa, osa puolestaan on vetäytynyt projektista kesken kaiken. Esimerkiksi ensimmäisten joukossa mukaan tullut Pori vetäytyi hankkeesta vuosi sitten (siirryt toiseen palveluun) kustannuksiin vedoten.

Pitkäkestoisessa seurannassa ovat tällä hetkellä Kotka, Loviisa, Miehikkälä, Siuntio, Tuusula, Vesilahti ja Virojoki.

Ongelmia aiheuttaa muukin kuin home

Alustavia tuloksia Turun yliopiston sisäilmatutkimuksista on julkaistu kansainvälisissä julkaisuissa ja aiheesta on tekeillä monia väitöskirjoja.

– Erittäin tärkeä tutkimuslöydös on se, että kosteus- ja homevauriot ja muut sisäilmaongelmat ovat erittäin yleisiä suomalaisessa rakennuskannassa, Tuula Putus sanoo.

Hän korostaa myös sitä, että home ei selitä kaikkea oireilua, vaan rakennuksissa on paljon muitakin kemiallisia päästöjä, jotka voivat aiheuttaa oireilua.

– Uutena asiana ovat tulleet esiin viemärikaasut. Niistä voidaan mitata useita haitallisia komponentteja.

Professori Tuula Putus kertoo, että tutkimuksissa tutkitaan sekä potilaita että rakennuksia. Tutkimusryhmässä on muun muassa biokemistejä, erikoislääkäreitä ja rakentamistalouteen perehtynyt diplomi-insinööri. Paula Collin / Yle

Turun yliopiston hankkeessa seurataan sitä, miten hyvin julkisten rakennusten sisäilmakorjaukset tai uudisrakennuksiin siirtymiset ovat toteutuneet.

Pilottikohteista saatujen havaintojen perusteella näyttää siltä, että kun keuhkojen toiminta heikkenee huonolaatuisessa sisäilmassa, se paranee merkittävästi puhtaissa väistötiloissa.

– Korjaaminen kannattaa. Kun lapset ja aikuiset siirretään pois, heidän terveydentilansa paranee dramaattisesti. Se on merkittävä löydös, josta on myös terveystaloudellista hyötyä kunnalle, Putus sanoo.

Lisärahaa eduskunnalta

Tutkimus sai joulukuussa 300 000 euron toiminta-apurahan eduskunnan valtionvarainvaliokunnalta. Sen ja yksityisten rahoittajien turvin pystytään keräämään entistä laajempaa potilastutkimusaineistoa.

Liikkuva kenttäklinikkayksikkö TROSSI lähtee seuraavaksi kenttäkiertueelle maakuntiin, jotta kaikkien tutkittavien ei tarvitse matkustaa Turkuun.

Turun yliopiston Satakunta-hanke liittyy valtioneuvoston käynnistämään Terveet tilat 2028 -ohjelmaan (siirryt toiseen palveluun). Ohjelma pyrkii tervehdyttämään julkiset rakennukset ja tehostamaan sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta.

Lue lisää:

Tutkimuksessa seurataan julkisten rakennusten sisäilmoja seuraavat kymmenen vuotta – "Kun rakennukset saadaan kuntoon, ihmiset tervehtyvät"

THL: Suomalaisten käsitykset sisäilmaongelmista ovat liioiteltuja

Suomalaisten kodeissa on vähiten kosteusvaurioita Euroopassa – maailmalla homeongelmiin herätään hitaasti, vaikka home sairastuttaa miljoonia