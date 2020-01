Ei uusia koronaviruslöydöksiä Lapin keskussairaalassa

Lapin keskussairaalassa ei ole löydetty uusia koronavirustapauksia. Keskussairaalassa karanteenissa olevalta kahdelta henkilöltä keskiviikkona otetut näytteet osoittautuivat negatiivisiksi. Henkilöt ovat altistuneet pitkäkestoisesti Wuhan-koronavirukselle.

Tulokset saatiin myöhään torstai-iltana.

Sairaalassa on hoidettavana yksi kiinalainen koronaviruspotilas, jonka vointi ja yleistila on edelleen hyvä. Muutamia pitkäkestoisesti altistuneita henkilöitä on karanteenissa sairaalan tiloissa. Heistä otettuja näytteitä on analysoitavana, ja uusia näytteitä otetaan tarvittaessa oireiden ja riskiarvion edellyttämällä tavalla.

Lapin sairaanhoitopiiri kertoi torstai-iltana, että muutama mahdollisesti koronavirukselle altistunut ulkomaalainen matkailija on karanteenissa Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä. Infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan nämä henkilöt ovat saaneet pitkäkestoisen altistuksen virukselle ja ovat siksi karanteenissa.

Heidän lisäkseen kaksi sairaanhoitopiirin työntekijää ovat toistaiseksi etätöissä kotona. He ovat työskennelleet koronavirusta sairastavan kanssa.

