Vanhoja tatuointeja poistatetaan nyt ahkerasti ja hinta on mojova – tatuointiyrittäjä haluaisi tehdä poiston itse: "Lääkäriasemat vain rahastavat"

Lappeenrantalainen Markus Koskela on tehnyt tatuointeja jo yli 20 vuotta. Vuodet ovat opettaneet näkemään ja kokemaan, miten ihmisen mieli omaa tatuointia kohtaan muuttuu.

Koskelan asiakkaista huomattava osa ei enää tulekaan ottamaan elämänsä ensimmäistä tatuointia, vaan ennemminkin uudistamaan vanhaa tatuointiaan.

– Jopa puolet asiakkaista haluaa korjauksen tai peittokuvion, kertoo Koskela.

Saman on havainnut myös pitkän linjan helsinkiläinen tatuoija Kimmo Rosti.

– Ovat ne selvästi lisääntymään päin, sanoo Rosti, joka on myös aktiivisesti mukana Suomen tatuointiartistiyhdistyksessä ja järjestämässä kansainvälistä tatauointitapahtumaa Helsinkiin.

Tatuointi voi kaivata virkistystä, koska se haalistuu ajan myötä. Ihminen voi myös kyllästyä vanhaan tatuointiinsa ja haluta sen tilalle uuden.

Markus Koskela on tehnyt tatuointeja päätyökseen jo yli 13 vuotta. Ville Toijonen / Yle

Korjaus, peitto tai poisto

Tatuoijilla on useampia tapoja parantaa vanhaa tatuointia. Korjaustatuoinnista on kyse silloin, kun entistä tatuointia parannellaan tai kun entisestä tatuoinnista tehdään osa uutta suurempaa tatuointia.

Peittokuviossa puolestaan vanhan tatuoinnin päälle tehdään uusi tatuointi, jolloin entinen peittyy.

Kummassakaan tavassa vanhaa tatuointia ei siis poisteta, vaan se jää joko uusien tatuointien alle tai osaksi uutta tatuointia. Tarkoitus on, että kukaan ei huomaisi uuden tatuoinnin alle jäänyttä tai taustalla olevaa vanhaa kuvaa.

Vanha tatuointi voidaan myös poistaa joko kirurgisesti leikkaamalla tai laserhoidolla. Sen jälkeen on mahdollista tehdä samaan kohtaan kokonaan uusi erilainen tatuointi.

Tribaalit peittoon

Tatuoija Markus Koskelan mukaan hänen tyypillinen korjaus- tai peittotatuointia haluava asiakkaansa on vanhempi ihminen, joka on ottanut tatuoinnin jo vuosikymmeniä sitten ja haluaa vanhaan tatuointiinsa ehostusta.

1990-luvulla olivat muodissa niin sanotut tribaalikuviot. Ne olivat yleensä mustia ja harvoin esittivät mitään.

– Nyt monet haluavat päästä tribaaleista eroon, koska ne eivät enää ole ajankohtaisia tai eivät miellytä omaa silmää.

Lappeenrantalaisen Anssi Kipon kädessä oleva tatuointi esittää Terminator-elokuvista tutun kyborgin mekaanista kättä. (kuvituskuva) Tommi Parkkinen / Yle

Tribaalin Markus Koskela peittää tekemällä uuden kuvan. Siinä pitää Koskelan mukaan olla tummaa tai mustaa, jotta entinen musta tribaali häviää uuden kuvan alle.

Uusi kuva voi olla esimerkiksi tummahiuksinen nainen, jonka tukka peittää vanhan tribaalin. Myös varjojen avulla saa tribaalia peitettyä.

– 1990-luvulla tehty tribaali on saattanut vaalentua tai on suttuinen. Nykyään tekniikka, laitteet ja koulutus ovat niin paljon kehittyneet, ettei suttuisia kuvia enää pitäisi tulla, kertoo Koskela.

Mieli muuttuu

Markus Koskela on huomannut, että nykyään erityisesti 25-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat hyvin laatutietoisia ja tietävät tarkasti mitä haluavat. He ottavat tatuoinnin, joka on osa heidän identiteettiään, perhettään tai arvojaan. Kuvana voi olla esimerkiksi lapsen tai aviopuolison nimi.

Silloin suhde tatuointikuvaan on niin vankka, ettei se suurella todennäköisyydellä vuosienkaan kuluttua muutu.

Joskus mieli voi kuitenkin muuttua. Erityisesti nuoret ovat saattaneet ottaa hetken mielijohteesta tatuoinnin, joka myöhemmin ei enää vastaakaan omaa ajattelumaailmaa.

Helsinkiläinen tatuoija Kimmo Rosti puhuu tatuoinnin päivittämisestä.

– Kaksikymppisenä on saattanut ottaa jonkun reteän tatuoinnin, vaikkapa sotaisan tekstin. Myöhemmin huomaa, ettei se ei enää sovikaan omaan persoonaan. Tatuointia voi silloin vaalentaa ja tehdä siihen tilalle vaikka jonkun rauhallisemman kuvion, sanoo Rosti.

Ihoonsa on voinut ottaa vaikka idolinsa nimikirjoituksen. (kuvituskuva) Jani Aarnio / Yle

Tatuointi kokonaan pois

Tatuointitaiteilija Markus Koskela kertoo, että häntä pyydetään silloin tällöin poistamaan tatuointi kokonaan. Sitä hän ei kuitenkaan voi tehdä, vaan hänen pitää ohjata asiakas terveydenhuollon ammattilaisten luokse.

Tatuointi- tai kauneudenhoitoyritykset eivät nimittäin enää nykyään saa poistaa tatuointeja ilman terveydenhoitoalan ammattilaista.

Vuonna 2010 Säteilyturvakeskus STUK tehosti laserlaitteiden valvontaa Suomesssa, kun oli käynyt ilmi, että kauneushoitola oli hankkimassa laserlaitetta tatuointien poistamista varten. Tuolloin laitteita alkoi helposti saada ostettua esimerkiksi ulkomailta.

Paria vuotta myöhemmin eduskunnan oikeusasiamies halusi (siirryt toiseen palveluun) STUKilta selvityksen, miten laserlaitteiden valvonta toimii. Ihotautien erikoislääkäri oli esittänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle huolensa siitä, miten ihotautilääkäreiden vastaanotoille oli alkanut tulla potilaita, joilla oli erilaisia tatuointien poistamisen yhteydessä syntyneitä ihon komplikaatioita ja palovammoja.

Leikkaus tai laser

Lappeenrantalaisen ihotautien erikoislääkärin Sampsa Kaupin mukaan tatuoinnin poistoon on kaksi mahdollisuutta: tatuointi joko leikataan kirurgisesti tai poistetaan laserin avulla.

Leikkaus soveltuu vain pienten, alle kymmenen senttimetriä halkaisijaltaan olevien tatuointien poistoon. Leikkauksesta jää aina arpi.

– Leikkaaminen on edullisin tapa poistaa pieni tatuointi. Sellaisia pieniä ovat yleensä esimerkiksi entisen miehen tai vaimon nimet, kertoo Kauppi.

Leikkausta käytetään myös, jos ihminen on tullut allergiseksi tatuointipigmentille. Tällaiset tapaukset ovat Kaupin mukaan kuitenkin erittäin harvinaisia.

– Mutta kyllä niitä minullekin tulee vastaan joka vuosi ainakin yksi.

Pienenkin kuvan poistaminen vaatii laserhoidolla useita käsittelykertoja. Olga Pihlman/ Yle

Isoja tatuointeja on ihotautilääkäri Sampsa Kaupin mukaan käytännössä lähes mahdoton leikata pois. Siksi yleisin ja tavallisin tapa on poistaa tatuointi laserhoidolla. Hoitokertoja on yleensä useita.

– Laserhoito toimii erittäin hyvin eikä siitä jää arpea. Vähintään kolmeen kertaan pitää varautua, jos haluaa tatuoinnin kokonaan pois.

Jos haluaa itselleen uuden tatuoinnin vanhan päälle, Kauppi neuvoo ensin poistattamaan vanhaa tatuointia laserilla. Silloin päälle on helpompi tehdä uusi.

– Kun vanhaa tatuointia ensin vaalentaa, on sen päälle mahdollista tehdä millainen tatuointikuva tahansa.

Tatuoija haluaisi poisto-oikeuden

Myös helsinkiläinen tatuoija Kimmo Rosti kannattaa laserhoitoa. Hänen kokemuksensa mukaan vanha tatuointi saadaan sillä hyvin vaalentumaan. Sen jälkeen uusi tatuointi on helppo tehdä entisen päälle.

Rostin mielestä laserhoito on niin helppoa, että myös tatuointiyrityksillä pitäisi olla oikeus tehdä laserhoitoja.

– Nyt se tehdään usein lääkäriasemilla, jotka vain rahastavat laserhoidosta, sanoo Rosti.

Kustannuksia nostaa se, että kyseessä ei ole sairauden hoito. Siksi tatuoinnin poistosta pitää maksaa arvonlisävero, eikä siitä saa Kela-korvausta.

Tatuoinnin poistoja tekevä sairaanhoitaja Kaija-Leena Karppinen Epilaser oy:stä kertoo, että noin postimerkin kokoisen tatuoinnin poistossa yksi hoitokerta maksaa sairaanhoitajan tekemänä noin 155 euroa.

Jos tatuointi on hyvin tumma ja se halutaan kokonaan pois, voi varautua noin seitsemään hoitokertaan. Vähempi riittää, jos tatuointi on alun perin vaaleampi. Yleensä hoitokertoja tarvitaan 4–7.

Ison, esimerkiksi miehen kyynärvarressa olevan tekstin poisto laserilla maksaa kolmella hoitokerralla noin 2 000 euroa.

– On kuitenkin tapauskohtaista, miten monella hoitokerralla tatuoinnin saa pois. Jotkut tyytyvät siihen, että tatuoinnin saa vain vaaleammaksi, jolloin sitä ei tarvitse niin monta kertaa laserilla hoitaa, kertoo Karppinen.

Laserhoito vaalentaa

Kimmo Rostin mukaan tatuointien korjauttaminen kuuluu ikään kuin tatuoinnin elinkaareen. Vuosien aikana tatuointi esimerkiksi luonnostaan haalistuu.

– Toisilla tatuointi haalistuu nopeammin ja toisilla hitaammin. Se riippuu ihotyypistä ja myös siitä, millaisia materiaaleja tatuoija on tatuointiin aikoinaan käyttänyt.