Lontoon brexit-päivässä tunnelmat ovat pinnassa: "Ylivoimaisesti vahvin tunne on helpotus, vihdoin se on ohi"

Mark Jones (vas.) äänesti EU-eron puolesta, koska hänen mielestään EU-jäsenyydestä ei ollut mitään hyötyä. Foy Foster jätti äänestämättä, eikä hänen mielestään brexitillä ole muutenkaan mitään väliä. He työskentelevät rakennuksella Lontoon keskustassa. Kiinteistöala kasvaa Lontoossa voimakkaasti.

LontooBrexitöörit heiluttavat brittilippuja ja laulavat illalla Rule Britanniaa, mutta suuri osa lontoolaisista on myös kiusaantunut perjantai-iltana järjestettävistä erojuhlista.

Tunnelma Lontoon kaduilla vaihtelee suuresti sen mukaan, keneltä kysyy.

Neil Jamieson ja Steve Haysom toivovat, että Britannian jakautuminen lieventyy pikku hiljaa, kun EU-ero astuu voimaan. Jaani Lampinen / Yle

Töiden jälkeen pubissa oluella istuvat kaverukset Neil Jamieson ja Steve Haysom suhtautuvat eroon rauhallisesti.

– Britit ovat loppujen lopuksi aika käytännöllisiä ihmisiä, ja nyt pitää työskennellä parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi maan kannalta, Jamieson sanoo.

Haysom toivoisi, että keskustelu EU-erosta tyyntyisi ja nyt alettaisiin rakentaa uutta tulevaisuutta.

– Pahoin pelkään, että olemme aliarvioineet tulevien kauppaneuvotteluiden hankaluuden, Haysom toteaa.

– Yritykset yrittävät loppuvuoden siirtymäajan korostaa hallitukselle sitä, että kauppasopimukset ovat olennaiset tulevan talouskehityksen kannalta.

Jamieson korostaa, että maailmantalous on hyvin epävarma ja taloudellinen ympäristö on paljon vaikeampi kuin brexit-kansanäänestyksen jälkeeen.

– Se mihin suuntaan maailmantalous kehittyy, määrittää pitkälle brexitin onnistumisen tai epäonnistumisen.

Jamieson ja Haysom eivät aio seurata brexit-illan tapahtumia tai juhlallisuuksia mitenkään.

– Tämä on kuin mikä tahansa perjantai minulle. Elämä jatkuu, ja yritämme tehdä siitä parhaan mahdollisen, Haysom tiivistää.

Lontoon finanssikeskuksessa Cityssä työskentelevä David Eburn kävi Ben Botattin parturissa leikkauttamassa tukkansa brexit-päivänä. Jaani Lampinen / Yle

David Eburn istuu illan pimetessä parturoitavana Lontoon ja koko EU:n tähänastisessa finanssikeskuksessa Cityssä. Parturi Ben Bolatti ei halua kommentoida brexitiä lainkaan.

– Ylivoimaisesti vahvin tunne on helpotus. Olen helpottunut, että se on vihdoin ohi. En usko olevani ainoa, joka on tätä mieltä, David Eburn sanoo.

Hän kyllästyi kuulemaan "samoja uutisia ja analyysejä" illasta toiseen uutislähetyksissä ja mediassa.

Eburn ei äänestänyt brexitin puolesta, mutta kertoo nyt hyväksyvänsä sen. Hänen mielestään brexit voi jopa avata uusia mahdollisuuksia.

– On hyvä, että voimme neuvotella omat kauppasopimuksemme, eikä tarvitse kysyä muilta Euroopan mailta. Samoin voimme itse säätää omat lakimme, Eburn sanoo.

Britit eivät hänen mielestään koskaan olisi hyväksyneet tiivistyvää eurooppalaista yhteistyötä, jossa nyt suunnitellaan esimerkiksi sotilaallista yhteistyötä, Eburnin mukaan "eurooppalaista armeijaa".

Hänen mielestään yhteisvaluutta euron muodostaminen oli kohta, jossa EU alkoi mennä väärään suuntaan brittiläisestä vinkkelistä.

– Äänestäisin yhä jäämisen puolesta, jos kansanäänestys järjestettäisiin uudestaan, koska on parempi yrittää vaikuttaa sisäpuolella kuin katsoa ulkopuolelta. Mutta tämä pitää nyt hyväksyä.

Puolalainen Gosia Pilch on asunut eri puolilla maailmaa ja opiskellut myös Suomessa. Jaani Lampinen / Yle

Puolalainen Gosia Pilch on kiertänyt maailmaa ja ehtinyt opiskelemaan myös Suomessa kuusi vuotta. Britanniassa hän on asunut viisi vuotta.

– Tätä ihmiset halusivat. Neuvottelut jatkuivat pitkään, ja luulen, että tämä on hyvä ratkaisu Britannialle, Pilch sanoo.

Hän ei usko, että brexitillä on häneen itseensä suoraan vaikutusta, koska hän on ollut maassa niin pitkään. Pilch aikoo hakea Britanniasta pysyvän oleskeluluvan, joka EU-kansalailta vaaditaan brexitin jälkeen.

Brexit vaikeuttaa lontoolaisen Kat Cambellin perheen elämää, ja hän pelkää että EU-eron jälkeen Britanniasta tulee sisäänpäin kääntynyt maa. Jaani Lampinen / Yle

Kat Cambellin mielestä brexit on surullinen tapahtuma, koska se kertoo Britannian kääntymisestä sisäänpäin ja muukalaisvastaisuudesta. Hän uskoo, että Britannia joutuu vielä hakemaan EU-jäsenyyttä uudestaan jonain päivänä.

– Yksi vahvuuksiamme on se, että olemme moniarvoinen maa, ja että meillä on ollut monipuoliset yhteydet Eurooppaan ja muuhun maailmaan, Cambell sanoo.

Hän ei kuitenkaan yllättynyt brexit-kansanäänestyksen lopputuloksesta, koska hänen mielestään merkkejä kansallisuusmielisyyden noususta oli nähtävissä jo aiemmin.

Lontoossa vuosia asunut suomalainen Jockum Nyberg uskoo, että Britannia eriytyy brexitin jälkeen: Lontoo pysyy kansainvälisenä, mutta maaseudusta tulee sulkeutuneempi. Jaani Lampinen / Yle

Vaasalainen Jockum Nyberg jäi opintojensa jälkeen Lontooseen työskentelemään kansainvälisten konferenssien järjestäjänä.

– Olen jo tottunut ajatukseen, että brexit tapahtuu. Ei aiheesta esimerkiksi työpaikallani puhuta enää juuri lainkaan, Nyberg sanoo.

Hän hakee pysyvää oleskeluoikeutta Britanniaan, mutta ei ole täysin varma siitä, etteikö joutuisi vielä hakemaan lisää lupia tulevaisuudessa. Tilanne pysyy brexitin jälkeen epävarmana ulkomaalaisille.

Nybergin arvioi, ettei Lontoo menetä kovin helpolla rahamaailman keskuksen asemaa tulevaisuudessakaan.

– Kun katsotaan vaikka Frankfurtia, Pariisia tai Dublinia, niin ne ovat yhä pieniä alueelliisia rahoituskeskuksia Lontooseen verrattuna, Nyberg sanoo.

Hän arvioi, että Britannia jakautuu tulevaisuudessa kansainväliseen ja monikulttuuriseen Lontooseen sekä kuoreensa käpertyvään maaseutuun.

– Metrossa näkee nyt julisteita että “London is open”, enkä usko että se muuttuu.