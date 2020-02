"Palkattomia ylitöitä ja työuupumusta" – Slushin uusi johtokaksikko saa vastuulleen yhtiön, joka ei enää pyöri vain hyvällä pöhinällä

– Jos edes yksi henkilö on kokenut, että työmäärä on liian kuormittava ja tuntuu pahalta, se on minulle ja meille riittävä signaali, Miika Huttunen sanoo.

– Asioiden pitää silloin muuttua.

Huttunen on kasvuyhtiötapahtuma Slushin tänään nimitetty uusi toimitusjohtaja. Hän astuu ruoriin hetkellä, jolloin Suomen merkittävimmällä startup-ilmiöllä on muutakin mietittävää kuin ensi marraskuun esiintyjälista.

Voidaanko Slushissa hyvin?

Kun Helsingin Sanomat perkasi Slush-tapahtuman kulisseissa käytyä keskustela viime syksynä (siirryt toiseen palveluun), esiin nousi pahaa oloa. “Tuntikaupalla palkattomia ylitöitä, pakollisia ‘talkoita’ viikonloppuina ja työuupumustapauksia”, lehti listasi.

Ihminen ei elä pelkällä pöhinällä, tarvitaan myös unta – ja työstä sellainen korvaus, joka tuntuu reilulta.

Yrittäjyys, mikä tahansa yrittäjyys, on hieno juttu. Se tuo verotuloja, työpaikkoja ja ihmisille merkitystä, Miika Huttunen sanoo. Mårten Lampén / Yle

Slushin johto reagoi kohuun nopeasti. Toimitusjohtaja Andreas Saari lupasi jo seuraavana päivänä (siirryt toiseen palveluun), että tilanteeseen tulee muutos. Saaren mukaan ongelmat ovat seurausta siitä, että opiskelijoiden talkoo-organisaatio on kasvanut isoksi tapahtumajärjestäjäksi, eivätkä rakenteet ole pysyneet mukana.

Korjausliikkeen toteuttaminen jäi hänen seuraajilleen – Huttuselle sekä uudelle varatoimitusjohtajalle Oona Poroputaalle.

Kaksikon työnjako on aiempia vuosia selkeämpi. Varatoimitusjohtaja Poropudas ottaa vastuulleen päätapahtuman ja kansainväliset operaatiot. Toimitusjohtaja Huttunen vastaa strategiasta ja uusista hankkeista.

Mårten Lampén / Yle

Miika Huttunen, 26 Toimitusjohtaja, Slush

Kasvoi Vantaalla. Poliisin ja myyjän poika harrasti SM-tasolla salibandyä ja ajoi motocrossia

Kauppatieteiden kandidaatti (Vaasa), maisteri pääaineena tietojärjestelmätiede (Aalto)

Konsuttina Ace Consulting -yhtiössä

Slushissa vapaaehtoisena vuodesta 2014, palkkatöissä 2018 alkaen. Viime vuonna operatiivisena johtajana.

Mikä käytännössä muuttuu?

Slushin toimistolla kampissa työskentelee tammikuun lopulla kaikkiaan 29 työntekijää. Avokonttorissa suunnitellaan seuraavaa tapahtumaa, valmistellaan koulutuksia, koodataan verkkosivuja ja työstetään viime syksynä lanseerattua Soaked by Slush -verkkolehteä.

Viime vuonna lähes kaikilla Slushin työntekijöillä oli Helsingin Sanomien mukaan nollatuntisopimus ja 15 euron tuntipalkka. Kuukausipalkaksi muodostui 2400 euroa, mikäli työtä tehtiin 40 tuntia viikossa.

Käytännössä tuntipalkka oli pienempi. Varsinkin tapahtuman lähestyessä tunteja kertyi paljon enemmän, mutta ylitöitä ei laskettu.

Tänä vuonna työsopimus on muuttunut.

– Me luovuimme nollatuntisopimuksista ja ryhdyimme seuraamaan työaikaa entistä aktiivisemmin. Se mahdollistaa, että tiimien vetäjät näkevät paremmin mihin aikaa kuluu. Työnjaosta ja johtamisesta voidaan käydä paremmin keskusteluja, Huttunen sanoo.

Uudet työsopimukset on laadittu asianajotoimiston kanssa. Lähtökohtainen tuntimäärä on 30-40 tuntia viikossa ja työaikaa seurataan päivätasolla. Kertyneitä ylityötunteja pidetään vapaina. Jos jostain syystä vapaata ei voi ottaa, Slush sanoo maksavansa ne rahana takaisin.

Tarvittaessa palkataan lisää työvoimaa.

Mårten Lampén / Yle

Ylen haastattelun jälkeen Slushin Malminkadun konttorilla tutustutaan uuteen tuntiseurantatyökaluun. Toinen tärkeä työkalu on työtyytyväisyyttä seuraava sovellus. Sen käyttöä laajennetaan niin, että jokainen tiiminvetäjä näkee oman ryhmänsä voinnin.

– Olemme kysyneet neuvoa ja apua työpsykologeilta ja henkilöstöalan ammattilaisilta – millaisia pieniä ja isoja toimenpiteitä tekemällä voimme parantaa työyhteisöä ja kulttuuria.

– Tosi moni nousee Slushissa ensimmäistä kertaa tällaiseen vastuuseen. Silloin tehdään helposti virheitä toisten kustannuksella. Haluamme välttää tämän, Oona Poropudas sanoo. Mårten Lampén / Yle

Slush käynnistää myös sisäisen koulutusohjelman, jossa johtamisen ammattilaiset jakavat oppejaan. Huttusen ja Poroputaan mukaan koulutuksessa keskitytään perusteisiin:

– Miten annetaan palautetta? Miten käydään vaikeita keskusteluja? Miten huolehditaan siitä, että tavoitteet on asetettu oikein ja niitä myös seurataan? Miten työ tuntuu hallittavalta? Poropudas luettelee.

– Tosi moni nousee Slushissa ensimmäistä kertaa tällaiseen vastuuseen. Silloin tehdään helposti virheitä toisten kustannuksella. Haluamme välttää tämän.

Mårten Lampén / Yle

Oona Poropudas, 26 Varatoimitusjohtaja, Slush

Kasvoi Helsingin Kannelmäessä, fysioterapeutin ja ministeriön virkamiehen tytär

Treenasi tosissaan balettia lukioikään asti ja teki töitä ravintoloissa

Opiskeli kauppatieteitä Aallossa, ollut vaihdossa mm Saksassa ja Meksikossa

Slushissa vapaaehtoisena vuonna 2015, palkkatöissä 2017 alkaen. Viime vuonna ohjelmajohtajana

Onnistuuko Slush korjaamaan virheensä?

Vuonna 2016 kohistiin seksuaalisesta ahdistelusta. Osa Slush-tapahtumaan osallistuneista oli alkoholia nautittuaan ryhtynyt sikailemaan.

Tapahtuma oli siihen asti saanut osakseen lähes yksinomaan positiivista hymistelyä. Nyt sitä revittiin iltapäivälehtien sivuilla.

Tapahtuman järjestäjät toimivat kriisiviestinnän parhaiden oppien mukaisesti ja julistivat "nollatoleranssin kusipäiden suhteen" (zero tolerance for assholes). Ja kun ahdistelua havaittiin taas pari vuotta myöhemmin, se johti porttikieltoihin (siirryt toiseen palveluun).

Tälläkin kertaa Slush vastasi kritiikkiin nopeasti – vaikka viime syksyn kritiikki kohdistuikin suoraan tapahtumaan ja sen järjestäjiin.

Nykymuotoisen Slushin ensimmäinen toimitusjohtaja Miki Kuusi (oik.) vuonna 2011 ja Slushin omistavan Staratup-säätiön puheenjohtaja Timo Ahopelto. YLE

Missä he ovat nyt? Miika Huttunen on Slushin viides toimitusjohtaja. Hänen edeltäjiään ovat olleet Miki Kuusi (2011-2015), Riku Mäkelä (2015-2016) ja Marianne Vikkula (2016-2017) ja Andreas Saari (2018-2020). Omalla kaudellaan kukin heistä on ollut näkyvä kasvuyhtiökulttuurin puolestapuhuja. Kolme ensiksi mainittua toimivat tänään Miki Kuusen perustaman ruokapalvelu Woltin palveluksessa.

Miten Slush onnistuu muutoksessa? Työelämän pykälät ovat vierasta organisaatiolle, jonka kulttuuri muistuttaa yhä opiskelijajärjestöä. Tapahtuma ottaa mallia myös startup-yrityksistä, eikä niissäkään perinteisesti ole laskettu kovin tarkasti työtunteja tai kyttäilty työehtosopimuksia.

Slushin uuden toimitusjohtajan mukaan työntekijöiden hyvinvointi on menestyksen ehto.

– Minun tärkein tavoitteeni toimitusjohtajana on, että tässä kulttuurissa on hyvä olla – ja samalla saadaan paljon aikaan. Ja että kaikkein kunnianhimoisimmat ja uteliaimmat nuoret tyypit haluavat tänne töihin, Miika Huttunen sanoo.

